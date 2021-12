BGH bremst Ottonova aus

10.12.2021 – Der digitale Krankenversicherer hatte auf seiner Webseite die medizinische Behandlung per App vermarktet. Die Richter in Karlsruhe sprechen sich in einer Mitteilung nicht gegen Videosprechstunden aus, verbieten Ottonava aber entsprechende Werbung für die Leistung.

Das oberste Gericht hat seine Entscheidung getroffen: Die Ottonova Krankenversicherung AG darf ärztliche Fernbehandlungen per Videochat oder per App nicht bewerben. Das teilte der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag mit (I ZR 146/20). Die Urteilsbegründung liegt noch nicht vor.

Der Rechtsstreit zieht sich bereits seit geraumer Zeit hin. Bereits 2019 hatte die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V. gegen den digitalen Anbieter geklagt (VersicherungsJournal Medienspiegel 18.7.2019).

Werbung für Fernbehandlung soll gegen Gesetz verstoßen

Der Stein des Anstoßes: Ottonova hatte auf seiner Webseite mit der Aussage „Erhalte erstmals in Deutschland Diagnosen, Therapieempfehlung und Krankschreibung per App“ geworben. Die angebotene Leistung eines digitalen Arztbesuchs sollte mittels einer App bei in der Schweiz ansässigen Ärzten stattfinden.

Die Wettbewerbszentrale bewertete die Aussage des Versicherers als einen Verstoß gegen das Verbot der Werbung für Fernbehandlungen (§ 9 HWG). Sie hatte in den ersten beiden Instanzen am Landgericht (33 O 4026/18) und Oberlandesgericht München (6 U 5180/19) Recht bekommen.

Streitpunkt war die Auslegung des Paragrafen 9 des Heilmittelwerbegesetzes, der telemedizinische Behandlungen zwar erlaubt, eine Werbung hierfür aber nicht.

Die Entscheidung des BGH

Für „digitale Arztbesuche“ fehlten hierzulande allgemein anerkannte fachliche Standards, so die Karlsruher Richter in einer Mitteilung zu ihrer Entscheidung. Das sei ein im Bürgerlichen Gesetzbuch klar beschriebener Begriff, der Pflichten aus einem medizinischen Behandlungsvertrag regele (§ 630a Absatz 2 BGB).

Solche Regeln könnten sich „erst im Laufe der Zeit entwickeln, etwa aus den Leitlinien medizinischer Fachgesellschaften oder den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses“, so der BGH in seiner Mitteilung.

Dennoch haben sich die Richter nicht gegen die ärztliche Fernbehandlung an sich ausgesprochen, sondern sie haben Ottonova die Werbung für eine solche untersagt.

Was Ottonova sagt

Natürlich sei man enttäuscht, so lässt sich Ottonova-Gründer und Vorstandschef Dr. Roman Rittweger zu der Entscheidung zitieren.

„Wir stehen bei den digitalen Möglichkeiten in der medizinischen Behandlung noch ganz am Anfang, der Zuspruch hierfür wird sich wie ohnehin die gesamte Branche in den kommenden Jahren zunehmend verändern“, so Rittweger.

Man werde jetzt die Urteilsbegründung abwarten. Aber es sei schwer nachvollziehbar, dass die Fernbehandlung einerseits von der Politik gewollt und vom Gesetzgeber erlaubt sei, die Werbung dafür aber verboten, so das Unternehmen weiter.