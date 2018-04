Bei Talanx schrumpften Strategieerfolge den Gewinn

3.4.2018 – Bei seiner Internationalisierungs- und Diversifizierungs-Strategie ist der Talanx-Konzern 2017 laut Geschäftsbericht gut vorangekommen. Im Berichtsjahr machte sich dies allerdings kurzfristig eher negativ bemerkbar, weil die ungewöhnlich hohe Belastung durch Naturkatastrophen, vor allem in den USA und Mexiko, den Gewinn stark sinken ließ.

Herbert K. Haas

Seinen für das Jahr 2018 angepeilten Internationalisierungs- und Diversifizierungszielen ist der Talanx-Konzern bereits im Geschäftsjahr 2017 sehr nahe gekommen. Teilweise wurden sie sogar schon übererfüllt, stellt der scheidende Vorstandsvorsitzende Herbert K. Haas (Versicherungsjournal 10.11.2017) im Vorwort des Konzerngeschäftsberichts fest.

So sollte der Anteil der Auslands-Erstversicherungsprämien, der 2016 noch bei 49 Prozent lag, laut Plan erst im laufenden Jahr auf 50 Prozent steigen. Er lag aber schon in der Berichtsperiode bei 52 Prozent. In der Industrieversicherung machte der Anteil 2017 immerhin bereits 62 Prozent aus. Laut Planung soll er 2019 bei 65 Prozent der Beitragseinnahmen landen.

Konzernergebnis schrumpft um 230 Millionen Euro

Zumindest zu einem erheblichen Teil jedoch sind genau diese Erfolge zugleich ursächlich dafür, dass das Konzernergebnis von 903 Millionen Euro 2016 auf 672 Millionen Euro 2017 absackte. Die gebuchten Bruttoprämien wuchsen dabei insgesamt um 6,3 Prozent auf 33,1 Milliarden Euro.

Für den Rückgang des Konzernergebnisses sorgten vor allem die diversen Naturkatastrophen in den USA und Mexiko. Die trieben die konzernweite Netto-Großschadenbelastung von 883 Millionen Euro im Vorjahr (VersicherungsJournal 4.4.2017) auf 2017 insgesamt 1,6 Milliarden Euro hoch. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote insgesamt nahm von 95,7 auf 100,4 Prozent zu.

Schaden-Kosten-Quote steigt insbesondere in der Industrieversicherung

In der Industrieversicherung schwoll die Quote von 96,8 Prozent auf 108,5 Prozent an. Die Prämieneinnahmen haben hier laut Geschäftsbericht insbesondere durch die positive Entwicklung auf den ausländischen Zielmärkten um 4,4 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro zugelegt. Der Beitrag dieses Segments zum Konzernergebnis verringerte sich dadurch von 241 Millionen auf 91 Millionen Euro.

Der Unternehmensbereich werde die 2015 begonnene Sanierung seines Portfolios „mit großen Anstrengungen vor allem in der Feuerversicherung“ fortsetzen, kündigt deshalb Haas an. Ziel sei es, deutliche Konditionen-Verbesserungen zu erzielen.

Rückversicherung bietet ein ähnliches Bild

Ein ähnliches Bild wie in der Industrieversicherung zeigt sich in der Rückversicherung. Dort stiegen die gebuchten Bruttoprämien in der Schadenrückversicherung um 16,4 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro an, die Schaden-Kosten-Quote wuchs von 93,7 auf 99,8 Prozent.

In der Personenrückversicherung gab es dagegen einen Rückgang der Prämieneinnahmen um ein Prozent auf 7,1 Milliarden Euro. Beim versicherungs-technischen Ergebnis nahm das Minus von 372 Millionen auf 493 Millionen Euro zu und das Kapitalanlageergebnis reduzierte sich von 637 auf 560 Millionen Euro.

Deutliche Verbesserung in der Privat- und Firmenversicherung Deutschland

Das Konzernergebnis der Rückversicherung verminderte sich damit von 595 auf 480 Millionen Euro. Dagegen stieg es im Segment Privat- und Firmenversicherung Deutschland von 68 auf 102 Millionen Euro an.

Hier nahmen die Prämieneinnahmen in der Schaden- und Unfallversicherung um 1,8 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro zu und wiesen damit laut Geschäftsbericht erstmals seit 2014 wieder ein Wachstum auf. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich um 1,7 Prozentpunkte auf 101,6 Prozent.

Bereinigt um die Kosten in Höhe von rund 43 Millionen Euro für Investitionen in das Modernisierungsprogramm „Kurs“, das laut Geschäftsbericht „insgesamt voll im Plan liegt“, ging sie von 99,9 auf 98,6 Prozent zurück. Beim versicherungs-technischen Ergebnis verringerte sich das Defizit von 44 Millionen auf 21 Millionen Euro.

Konzernkennzahlen (Auswahl).

Prämienrückgang in der Lebensversicherung

Im Lebensversicherungs-Segment, in dem die gebuchten Bruttoprämien um 4,4 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro sanken, stieg das versicherungstechnische Minus jedoch von 1,7 Milliarden auf 1,9 Milliarden Euro an. Grund hierfür ist eine erhöhte Beteiligung der Versicherungsnehmer am Kapitalanlageergebnis. Dieses nahm um 11,4 Prozent auf zwei Milliarden Euro zu.

Hierin spiegelt sich im Wesentlichen die höhere Realisierung von stillen Reserven zur Finanzierung der Zinszusatzreserve wider, wird dazu erläutert. Die Zuführung stieg von 713 Millionen auf 809 Millionen Euro.

Privat- und Firmenversicherung International wächst „strategiekonform“

„Strategiekonform weiter dynamisch gewachsen“ ist 2017 den Angaben zufolge der Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung International. Die Prämieneinnahmen legten hier um elf Prozent auf 5,5 Milliarden Euro zu. Dabei lag das Plus in Europa – wo die Entwicklung vor allem in Polen erfreulich gewesen sei – bei 11,6 Prozent und in Lateinamerika bei 8,5 Prozent.

Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich laut Geschäftsbericht in dem Segment um 1,2 Prozentpunkte auf 95,3 Prozent und das versicherungstechnische Ergebnis von zehn Millionen auf 55 Millionen Euro. Den größten Beitrag zu dieser Verbesserung kam aus Brasilien.

Dort, so wird dazu erläutert, habe ein striktes Kostensenkungsprogramm gegriffen und zugleich seien sowohl die Zahl der Autodiebstähle als auch die Inflation zurückgegangen. Der Beitrag der Privat- und Firmenversicherung International zum Konzernergebnis nahm um 11,3 Prozent auf 138 Millionen Euro.

Alles in allem ein „sehr zufriedenstellendes Geschäftsjahr“

Angesichts der hohen Großschadenbelastungen, der Herausforderungen durch die anhaltende Niedrigzinsphase und mancher politischen Rahmenbedingungen wie dem Brexit oder der US-Steuerreform sei 2017 für den Talanx-Konzern alles in allem „ein sehr zufriedenstellendes Geschäftsjahr“ gewesen, fasst Haas zusammen. Nach wie vor gebe jedoch auch noch „erhebliche Wertsteigerungs-Potenziale“.

Der vollständige Geschäftsbericht des Talanx-Konzerns steht unter diesem Link zum kostenlosen Download bereit.