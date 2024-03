Bei der Alte Leipziger Bauspar übernimmt Rupp von Buschek

19.3.2024

Harald Rupp (50) rückt zum 1. Januar 2025 in den Vorstand der Alte Leipziger Bauspar AG auf. Der Manager tritt die Nachfolge von Stephan Buschek (61) an, der Ende des Jahres nach fast 33-jähriger Tätigkeit für das Unternehmen in den Ruhestand geht. Dies berichtet der Baufinanzierer in einer Pressemitteilung.

Harald Rupp (Bild: ALH)

Rupp wird künftig für die Aufgaben Bausparen und Individualgeschäft Kredit, Controlling/Finanzen, Strategisches Risikomanagement, Organisation/IT sowie Recht, Compliance, Geldwäsche und Datenschutz zuständig sein. Vorstandsmitglied Dr. Holger Lindner wird unverändert die Bereiche Baufinanzierung und Kundenservice, Vertriebs- und Produktmanagement, Interne Revision und Personal verantworten.

Der Neuzugang in der Führungsetage arbeitet bereits seit 2016 für das Unternehmen. Zunächst war er im Bereich Bausparen tätig, seit 2020 ist er Bereichsleiter Bausparen und Individualgeschäft Kredit. Seine vorherigen Stationen führten den Bankkaufmann und Diplom-Betriebswirt zur Bausparkasse Schwäbisch Hall und zur Volksbank Heilbronn.

Buschek ist seit 1992 für den Baufinanzierer tätig. 2008 wurde er zum Mitglied des Vorstands ernannt. „Die Aufsichtsräte der Alte Leipziger Bauspar danken Stephan Buschek für seine erfolgreiche und langjährige Arbeit für das Unternehmen und wünschen ihm für den neuen Lebensabschnitt alles Gute“, heißt es in der Mitteilung.