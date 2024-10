„BarmeniaGothaer“: Markenauftritt gestartet

10.10.2024 – Die neue Unternehmensgruppe hat ein Markendesgin und eine Markenidentität entwickelt. Logo und Botschaften sollen an das Vertrauen und die Bekanntheit der Vorgängermarken anknüpfen und diese Basis modern und zukunftsorientiert weiterentwickeln.

Nach dem finalen Zusammenschluss der Barmenia Versicherungen und der Gothaer Versicherungen sowie der Vorstellung des Vorstands (VersicherungsJournal 4.9.2024) und der Vertriebsmanager (20.9.2024) gibt die Barmenia.Gothaer Finanzholding AG nun ihr Markendesign und ihre Markenidentität bekannt.

Entwickelt wurde der Auftritt zusammen mit der Serviceplan Group SE & Co. KG und der Esch. The Brand Consultants GmbH. Informationen zur Marke und zur Fusion der beiden Versicherer liefert die neue Homepage des jungen Unternehmens.

Der Markenauftritt des neuen Versicherungskonzerns (Bild: Barmeniagothaer)

Schreibweise „BarmeniaGothaer“ soll Leitgedanken vermitteln

Das Fundament sei der Grundgedanke der Gleichberechtigung gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Der Entwicklungsprozess der Marke war davon geprägt, die Stärken der Barmenia und der Gothaer auf Augenhöhe zu bündeln und in einen gemeinsamen Auftritt zu überführen“, berichtet Frank Lamsfuß, der als Vorstand Vertrieb, Marketing und IT verantwortlich zeichnet.

„Dabei wollten wir an das in unserer Branche so wichtige Vertrauen und die Bekanntheit der Vorgängermarken anknüpfen und diese Basis modern und zukunftsorientiert weiterentwickeln“, sagt er. Bereits die Schreibweise des Markennamens „BarmeniaGothaer“ in alphabetischer Reihenfolge und ohne trennende Sonderzeichen dokumentiere diesen Leitgedanken.

Zur unterschiedlichen Handhabung des Punktes erklärt eine Unternehmenssprecherin auf Nachfrage: „Grundsätzlich wird der Markenname ohne Punkt geschrieben. Nur bei der Barmenia.Gothaer Finanzholding AG ist der Punkt enthalten.

Das liegt ganz einfach daran, dass im Markenentwicklungsprozess verschiedene Variationen geprüft wurden und dann irgendwann die Anmeldung der Holding erfolgen musste. Zu dem Zeitpunkt war die Version mit Punkt noch favorisiert. Das lässt sich leider kurzfristig nicht ändern. Daher halt diese kleine Abweichung.“

Markenclaim „Weil Du wichtig bist“ soll Orientierung geben

Nach Analysen, Kundenbefragungen sowie Interviews mit dem Vertrieb und dem Top-Management wurden ferner drei Markenwerte definiert. Die Botschaften „menschlich – Partner ohne Wenn und Aber“, „passioniert – Wir entwickeln Bestlösungen“ sowie „zukunftsweisend – Wir gehen voran“ sollen künftig im Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns stehen.

Der Markenclaim „Weil Du wichtig bist“ greife diese Botschaften auf, heißt es. „Der Claim bringt unsere Markenwerte emotional auf den Punkt. Er schafft Klarheit und Orientierung, um von Anfang an auszudrücken, wofür die BarmeniaGothaer steht und was die Menschen von ihr erwarten können“, sagt Marketingleiterin Heiko Scholz.

Das Logo, ein „Sparkle“, vereine die Werte und sei sowohl einzeln als auch in Kombination mit dem Namen Ausdruck der Corporate Brand, wird berichtet. Die Farbe Dark Blue dominiert und soll Solidität ausdrücken. Akzentfarben sind die optimistisch und strahlend beziehungsweise frisch und clean wirkenden Farbtöne Sky Blue und Weiß. Ebenso die Farbe Lavendel, die in der Versicherungsbranche einzigartig sei, heißt es, und eine Differenzierung zum Wettbewerb ermögliche.

Hinzu kommt eine eigens entwickelte Schrift namens „BG Sparkle Sans“. Mit stabilen Geraden, harmonischen Bögen und dynamischen Schrägen vereine sie Nähe, Modernität und Dynamik, wird berichtet.

Barmeniagothaer auf den Werbebanden von Bayer 04 Leverkusen

Der Rollout der Marke erfolgt nun sukzessive. Wenn in der ersten Fußballbundeliga am 19. Oktober Bayer 04 Leverkusen auf Eintracht Frankfurt tritt, wird sie auf den Banden der BayArena und damit erstmals besonders präsent in der Öffentlichkeit zu sehen sein.

Die beiden Exklusivvertriebe treten zunächst weiterhin getrennt unter den bestehenden Marken Barmenia und Gothaer auf. Die Umstellung soll mittelfristig erfolgen.