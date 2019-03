Barmenia, Nexible, SDK und VW Financial melden Erfolge

29.3.2019 – Die Barmenia Kranken hat bei den Beiträgen zugelegt, aber Vollversicherte und Rohertrag verloren. Nexible hat seine noch kleine Kundengruppe mehr als verdoppelt. VW verkauft mehr Versicherungen. Die SDK wächst und baut ihre Hauptverwaltung neu.

WERBUNG

Die Barmenia Krankenversicherung a. G. hat 2018 1,73 Milliarden Euro Brutto-Beiträge (+ 1,7 Prozent) gebucht. Das Ergebnis vor Steuern und Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) sank jedoch um 23,8 Prozent auf 197,2 Millionen Euro.

In einer Pressemitteilung wird der Rückgang unter anderem mit höheren Leistungen begründet. Die Schadenquote erhöhte sich auf 78,4 (75,7) Prozent. Die Geschäftsberichte werden erst nach der Mitgliederversammlung in der 22. Kalenderwoche veröffentlicht.

Mehr Neugeschäft in Leben

Die Zahl der Vollversicherten sank wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 3.7.2018) um 0,2 Prozent auf nunmehr 298.894 Versicherte. Insgesamt stieg der Bestand jedoch um 1,1 Prozent auf 1,25 Millionen Versicherte. Aus den Kapitalanlagen von 10,36 Milliarden Euro (+ 5,8 Prozent) wurden netto 336,3 (327,6) Millionen Euro Ertrag erwirtschaftet: Das entspricht einer Nettoverzinsung von 3,2 (3,3) Prozent.

Die Barmenia Lebensversicherung steigerte 2018 ihr Neugeschäft um 17,7 Prozent auf 34,0 Millionen Euro APE. Besonders nachgefragt worden seien Rentenversicherungen mit optionaler Indexbeteiligung, Förderprodukte wie Riester- und Basisrente sowie Berufsunfähigkeits-Versicherungen.

Die gebuchten Bruttobeiträge nahmen um 7,9 Prozent auf 255,7 Millionen Euro zu. Der Lebensversicherer nennt eine Nettoverzinsung von 3,3 (3,8) Prozent und eine laufende Durchschnittsverzinsung von 2,5 (2,8) Prozent. Das Ergebnis vor Steuern und RfB stieg auf 29,0 (11,0) Millionen Euro.

Wachstum mit Haftpflicht und Hausrat

Die gebuchten Bruttobeiträge der Barmenia Allgemeine erhöhten sich um 10,6 Prozent auf 198,2 Millionen Euro, wozu nach Unternehmensangaben vor die Sparten Allgemeine Haftpflicht- und verbundene Hausrat beitrugen. Der Bestand vergrößerte sich um 7,8 Prozent auf über 1,11 Millionen Verträge.

Die Schaden- und Kostenquote verschlechterte sich auf 99,0 (95,3) Prozent. Bei einem etwas besseren Kapitalanlageergebnis rutschte der Gewinn vor Steuern damit nur um rund ein Fünftel auf 5,4 Millionen.

Insgesamt steigerten die Barmenia-Versicherungen die Beiträge um 3,1 Prozent auf 2,18 Milliarden Euro. „In das neue Geschäftsjahr sind wir gut gestartet und gehen davon aus, dass wir unser Neugeschäft auch in diesem Jahr weiter steigern werden. Dafür wollen wir uns im Exklusivvertrieb wie im Maklervertrieb noch mehr als verlässlicher Partner und Lösungsgeber positionieren“, wird Vorstandschef Andreas Eurich in der Pressemitteilung zitiert.

Große Pläne

Der digitale Versicherungsvertreter Nexible GmbH hat eigenen Angaben zufolge seine Kundenzahl 2018 um 150 Prozent auf 50.000 (20.000) gesteigert. 2019 stellt Nexible den österreichischen Markt seinen Fokus. Dort soll als ersten Schritt soll über das Portal Durchblicker.at eine Kfz-Haftpflichtversicherung vollumfänglich verfügbar sein.

2019 will Nexible seine selbst entwickelte Künstliche Intelligenz (KI) verbessern. Seit Ende 2018 ist ein Chat- und Mail-Bot im Einsatz, der bei Fragen und Problemen rund um die Uhr in Echtzeit weiterhelfen kann. Im November und Dezember konnten so rund 8.500 Anfragen aus 35 verschiedenen Bereichen automatisiert bearbeitet werden. Basierend auf einer Lernkurve erkennt die KI-Anwendung aktuell rund 60Prozent der Kundenanliegen.

Neubau der Hauptverwaltung

Nach vorläufigen Zahlen hat die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) 2018 die verdienten Bruttobeiträge um 3,5 Prozent auf 815 Millionen Euro gesteigert und einen Rohüberschuss von 116 (102) Millionen Euro erzielt.

Der Lebensversicherer erwirtschaftete 2018 infolge einer geänderten Berechnung der Zinszusatzreserve wieder einen Überschuss von 8,6 Millionen Euro, wird weiter mitgeteilt. Der Kompositversicherer erwirtschaftete rund 0,185 Millionen Euro Überschuss.

Für ausreichend Kapitalerträge habe man eine Immobilienstrategie aufgesetzt. Gekauft würden bundesweit Immobilien. Die SDK will sich eine neue Hauptverwaltung bauen, die in direkter Nähe zum bisherigen Gebäude in Fellbach liegen wird. Die bisherige Hauptverwaltung soll dann vermietet werden. Geplanter Baubeginn ist 2019.

Die Geschäftsberichte werden nach der Hauptversammlung am 8. Juli veröffentlicht.

Versicherungen aus dem Autohaus

Die Volkswagen Financial Services AG (VWFS) meldet für 2018 ein Plus im Versicherungs-Neugeschäft von knapp drei Prozent auf 2,259 Millionen Verträge. Der Versicherungsbestand nahm jedoch leicht um 0,4 Prozent auf 5,578 Millionen ab, weil das österreichische Geschäft neugeordnet wurde und nun nicht mehr in den diesen Zahlen enthalten ist.

Bei den Volkswagen Finanzdienstleistungen bucht der Automobilkonzern auch die Erträge aus Leasing, Finanzierung und besondere Dienstleistungen wie das Flottengeschäft. Insgesamt kommt die VWFS auf einen Vertragsbestand von fast 20,3 Millionen Stück (+5,5 Prozent). Bis 2025 soll dieser Bestand auf 30 Millionen Stück wachsen.

Durch die Einführung von IT-Standardsystemen, der Optimierung der Vertriebskosten sowie Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität soll die VWFS bis 2025 zudem jährlich 850 Millionen Euro Kosten einsparen.

Das Verhältnis von Kosten zu Umsatz, die Cost-Income-Ratio, soll sich dann auf 40 Prozent verbessern; 2018 betrug diese im Bankenbereich übliche Kennziffer 49,0 Prozent. 2018 erwirtschaftete die VW-Konzerntochter operativ 2,61 Milliarden Euro Gewinn (+ 6,2 Prozent).