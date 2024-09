Barmenia.Gothaer Holding gibt Vorstandsteam bekannt

4.9.2024 – Co-Vorstandsvorsitzende des neuen Konzerns sind Dr. Andreas Eurich und Oliver Schoeller. Harald Epple wird Finanzvorstand, Thomas Bischof Spartenvorstand Komposit. Christian Ritz verantwortet das Segment Gesundheit, Alina vom Bruck das Segment Leben. Die Ressorts Vertrieb und IT übernimmt Frank Lamsfuß. Sylvia Eichelberg ist verantwortlich für alle Serviceeinheiten der Gruppe.

WERBUNG

Es ist vollbracht: Der Zusammenschluss der Barmenia Versicherungen und der Gothaer Versicherungen zur Barmenia.Gothaer Finanzholding AG ist rechtlich vollzogen. Der dazu erforderliche Eintrag in die Handelsregister in Köln und Wuppertal erfolgte am Dienstagnachmittag.

Mit dem Closing wurde das Vorstandsteam berufen, das aus acht Führungsköpfen besteht. Alle drei Manager des Leitungsgremiums der Barmenia sind vertreten, ebenso fünf der Gothaer.

Von links: Thomas Bischof, Alina vom Bruck, Frank Lamsfuß, Andreas Eurich, Oliver Schoeller, Sylvia Eichelberg, Harald Epple und Christian Ritz (Bild: Barmenia.Gothaer)

Nicht dabei ist Oliver Brüß (58), der bereits im vergangenen Oktober bekannt gegeben hat, dass er seinen zum 31. Dezember 2024 auslaufenden Vorstandsvertrag nicht verlängern wird (VersicherungsJournal 18.10.2023). Auch Dr. Mathias Bühring-Uhle (59) fehlt. Er wird im Januar 2025 in den Ruhestand gehen, berichtet eine Unternehmenssprecherin auf Nachfrage.

Die beiden Chefs der Barmenia.Gothaer

Die Doppelspitze des neuen Konzerns bilden Barmenia-Chef Dr. Andreas Eurich (57) und Gothaer-Chef Oliver Schoeller (53). Sie teilen sich als Co-CEOs die Führungsposition.

Eurich studierte nach einer Lehre zum Versicherungskaufmann Betriebswirtschaft in Köln. Anschließend promovierte er und arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Versicherungslehre. 2000 kam er zur Barmenia, 2005 wurde er Mitglied des Vorstandes und 2013 Chef des Wuppertaler Versicherers (31.7.2013).

Schoeller ist seit vier Jahren Vorstandsvorsitzender der Gothaer (11.5.2020). Seine berufliche Laufbahn startete der studierte Betriebswirt ab 1996 zunächst als Unternehmensberater. 2008 wechselte er zu den Kölnern und übernahm dort 2010 mehrere Vorstandsmandate (16.12.2009). 2017 wurde er Chef der Krankenversicherung (29.5.2017).

Die Spartenvorstände

Finanzvorstand (CFO) des neuen Unternehmens wird Harald Epple (58), der in dieser Funktion bereits seit 2014 für die Gothaer tätig ist (27.5.2013). Er wird damit künftig die Kapitalanlage des Konzerns von rund 50 Milliarden Euro verantworten.

Spartenvorstand Komposit wird Thomas Bischof (49). Als Chief Operating Officer wird Dr. Sylvia Eichelberg (45) für alle Serviceeinheiten der Gruppe verantwortlich zeichnen. Die beiden Manager gehörten zuvor zum Leitungsteam der Kölner.

Ebenso Alina vom Bruck (38), die – wie erwartet (26.7.2024) – die Verantwortung für das Segment Leben übernimmt. Sie wurde erst zum 1. Juli dieses Jahres Vorstandsvorsitzende der Gothaer Lebensversicherung AG (1.7.2024).

Aus dem Führungsteam der Wuppertaler wechseln in das Leitungsgremium des neuen Unternehmens Christian Ritz (41), der das Segment Gesundheit verantwortet, und Frank Lamsfuß (53), der die Ressorts Vertrieb und IT lenkt. Lamsfuß zeichnete bereits bei der Barmenia ab 2006 für den Vertrieb verantwortlich, ab 2013 als Vertriebsvorstand. Die Spartenvorstände wurden zudem jeweils zum Vorstandsvorsitzenden der entsprechenden Risikoträger berufen.

Für unsere Kundinnen und Kunden hat dies keinerlei Auswirkungen auf ihren Versicherungsschutz oder ihre Prämien. Dr. Andreas Eurich, Co-CEO der Barmenia.Gothaer Finanzholding

Lebensversicherer verschmolzen

Mit dem Closing wurde auch die Zusammenführung der Lebensversicherer vollzogen. So ist der gesamte operative Geschäftsbetrieb, insbesondere der Bestand der Barmenia Lebensversicherung a. G., auf die Gothaer Lebensversicherung AG übertragen worden.

Direkt im Anschluss wurde die Barmenia Lebensversicherung a.G. auf die Barmenia Versicherungen a. G. verschmolzen. Alle Versicherten der Barmenia Leben werden darüber in den nächsten Wochen schriftlich informiert, heißt es.

Mit dem Closing wird auch die Verschmelzung der Gothaer Kranken auf die Barmenia Kranken angestoßen. Dieser Prozess wird bis zu drei Jahre dauern.

„Für unsere Kundinnen und Kunden hat dies keinerlei Auswirkungen auf ihren Versicherungsschutz oder ihre Prämien”, sagt Eurich. „Wir werden ihnen aber künftig eine noch ausgewogenere Palette an Produkten und Services bieten können.“

Aus diesem ganz besonderen Moment starten wir dann mit viel Energie in die gemeinsame Zukunft. Oliver Schoeller, Co-CEO der Barmenia.Gothaer Finanzholding

WERBUNG

Fusion vollendet

„Mit unserem Zusammenschluss zur Barmenia Gothaer ist die erste Fusion zweier großer unabhängiger Versicherer seit mehr als 20 Jahren nun Realität. Nach vielen Monaten intensiver Vorbereitung halten wir jetzt kurz inne, um diesen einzigartigen Moment zu genießen,“ so Eurich.

„Aus diesem ganz besonderen Moment starten wir dann mit viel Energie in die gemeinsame Zukunft“ sagt Schoeller.