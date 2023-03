Barmenia baut Assistance-Angebote für die Pflege aus

23.3.2023 – Der Krankenversicherer der Gruppe investiert verstärkt in Plattformen, die Pflegepersonal an Betroffene und Angehörige sowie entsprechende Einrichtungen vermitteln. Das neue Portal „Ennie“ soll eine faire Bezahlung für die Betreuungskräfte ermöglichen.

Die Barmenia Krankenversicherung AG engagiert sich stärker im Pflegebereich. Im Fokus der Wuppertaler stehen Assistance-Angebote. Die Gesellschaft beteiligte sich mehrheitlich an einer Vermittlungsplattform für ausländische 24-Stunden-Betreuungskräfte für pflegebedürftige Menschen.

In ihrem Portal „Ennie“ will die Care24 GmbH Pflegebedürftige und ihre Angehörigen mit geeigneten Betreuungskräften zusammenbringen. Das digitale Modell soll die Prozesse so weit verschlanken, „dass für die selbstständigen, ausländischen Betreuungskräfte ein finanzieller Mehrwert gegenüber dem üblichen Agenturmodell entsteht“, erklärt die Barmenia in einer Mitteilung.

Bessere Bezahlung der Pflegekräfte im Blick

Betreuungskräfte, die über das Portal vermittelt werden, arbeiten auf selbstständiger Basis. Der digitale Vermittlungsprozess spare zusätzlich Provisionen, unterstreicht der Krankenversicherer. „Hierdurch entstehen niedrigere Kosten als bei klassischen Agenturen, was eine faire Bezahlung für die Betreuungskräfte ermöglicht“, so der Versicherer.

Der Vertrag selbst wird zwischen Betreuungskraft und Endkunde geschlossen. Hinter der Plattform für ausländische Betreuungskräfte steht die Kölner Care24, die eigens für dieses Geschäftsmodell gegründet wurde.

Das Angebot von „Ennie“ richtet sich nicht ausschließlich an Versicherte der Barmenia. „Es handelt sich um eine offene Plattform, welche deutschlandweit von allen Verbrauchern gerne genutzt werden kann“, teilt die Gesellschaft auf Nachfrage mit. Daher arbeite das Portal auch daran, „die Anzahl an Betreuungskräften weiter zu stärken“.

Weitere Beteiligung an Jobportal für Pflegepersonal

Ende Januar gaben die Barmenia Versicherungen eine Mehrheitsbeteiligung über ihre Tochter Barmenia Next Strategies GmbH (BNS) an der digitalen Plattform Care Rockets GmbH bekannt. Dieses Portal tritt als Jobvermittler zwischen Arbeitgebern und Pflegepersonal auf und beschäftigt aktuell 22 Mitarbeiter (VersicherungsJournal 31.1.2023).

„Die Barmenia hat den Pflegemarkt als strategischen Wachstumsmarkt identifiziert. Das Engagement in diesem Geschäftsfeld ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund der sozialpolitischen Bedeutung der Pflege in der Zukunft zu sehen und hat insbesondere die Gewinnung von Pflegekräften und eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen im Fokus“, erklärte die Gesellschaft auf Nachfrage.

Beim unabhängigen Vertrieb steht Barmenia auf Platz vier

Der Wuppertaler Konzern ist einer der ersten Versicherer, der sich im Pflege-Assistance-Markt aktiv finanziell engagiert, wobei die Brisanz in der Pflege kein Geheimnis ist (VersicherungsJournal 8.11.2022). So sind die Beiträge zur privaten Pflegeversicherung im Zuge der Beitragshebungen zum Teil bis zu 42 Prozent gestiegen (23.12.2022, 2.12.2022).

Beim unabhängigen Vertrieb rangiert die Barmenia für das Segment auf Platz vier. Das zeigt eine aktuelle Marktstudie der BBG Betriebsberatungs GmbH zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung 2023 (17.2.2023).

Im Geschäftsfeld Pflege, in dem keine Trennung nach Kranken- und Lebensversicherung vorgenommen wird, verteidigten die Allianz Versicherungen den Spitzenplatz. Die Münchener konnten den Vorsprung auf die erneut zweitplatzierte Ideal Lebensversicherung a.G. von 17 auf knapp 34 Zähler in etwa verdoppeln.

Der Konzern bietet seinen Versicherten in der privaten Pflegeversicherung ebenfalls Unterstützung an. 2022 erweiterte die Allianz Private Krankenversicherungs-AG (APKV) ihre Leistungen zusätzlich für Versicherte in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV). Neu- und Bestandskunden sowie ihre Angehörigen stehen die Offerten der Allianz-Pflege-Assistance kostenlos zur Verfügung (30.3.2022).

Erwartungshaltung der Deutschen gegenüber der Politik ist hoch

Die große Mehrheit der Deutschen erwartet deutlich größere Anstrengungen, um die Pflegeversicherung aus der Krise zu führen. Das geht aus einer März-Umfrage der Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH unter über 1.000 Teilnehmern im Auftrag der DAK-Gesundheit hervor.

Die große Mehrheit (85 Prozent) der Befragten findet, die Pflegeversicherung sollte weiterhin alle wesentlichen Kosten übernehmen. Drei Viertel erwarten eine Stabilisierung der Pflegeversicherung aus Steuern und 96 Prozent der Teilnehmer wünschen sich mehr Unterstützung für pflegende Angehörige.