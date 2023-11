Bafin geht erneut gegen das Königreich Deutschland vor

29.11.2023 – Fahnder verschiedener Institutionen haben Niederlassungen der Vereinigung „Königreich Deutschland“ durchsucht. Die Aktion sollte illegale Netzwerke offenlegen. Nicht das erste Mal werden die Aufseher hier tätig, weil die Vertretung der Reichsbürger illegal Bank- und Versicherungsgeschäfte betreibt.

Am frühen Mittwochmorgen machte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) mobil und durchsuchte zehn Objekte des „Königreichs Deutschland“ in mehreren Bundesländern. In der Vereinigung sind die „Reichsbürger“ organisiert.

Die Finanzaufsicht wurde bei der Aktion von Kräften der Deutschen Bundesbank, dem Landeskriminalamt Sachsen sowie von den Bereitschaftspolizeien des Landes Sachsen und des Bundes und der örtlichen Polizei unterstützt, teilte die Behörde mit.

Verbindungen und Netzwerke der Reichsbürger sollen aufgedeckt werden

Der Grund für den Einsatz: „Die Finanzaufsicht verfolgt mit den Durchsuchungen die mutmaßlichen unerlaubt betriebenen Finanzgeschäfte des ‚Königreich Deutschland‘, um das Ausmaß dieser Geschäfte, sowie die Verbindungen und Netzwerke dieser Vereinigung aufzuklären“, so die Bafin.

Das ist nicht das erste Mal, dass die Behörde die unerlaubten Bank- und Versicherungsgeschäfte der Reichsbürger untersucht und verfolgt (VersicherungsJournal 8.3.2018, Medienspiegel 11.10.2013).

Dessen ungeachtet setzte der selbsternannte „König von Deutschland“, Peter Fitzek, seine unerlaubten Geschäfte in immer wieder neuen Anläufen fort. Erst im Februar hatte die Bafin die „Repräsentanzen“ der „Gemeinwohlkasse“ schließen lassen (24.2.2023). Davor war die Behörde gegen die „Neudeutsche Gesundheitskasse" (NDGK) vorgegangen (10.4.2012).

Es drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis

„Die illegalen Bank- und Versicherungsgeschäfte des ‚Königreichs Deutschland‘ sind Straftaten, die mit Geld- oder Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren geahndet werden können“, droht die Behörde in ihrer Mitteilung an.

Fitzek saß laut einem Medienbericht bereits wegen seiner illegalen Aktivitäten im Gefängnis (20.10.2021).