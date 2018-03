Axa und Gothaer teilen sich den Roland auf

20.3.2018 – Die Versicherer Axa und Gothaer übernehmen alle Anteile der vier Miteigentümer an Roland Rechtsschutz und erhöhen damit ihre Beteiligung auf 60 beziehungsweise 40 Prozent. Die beiden Eigentümer wollen die Nummer drei im deutschen Rechtsschutzmarkt aber „weitgehend gleichberechtigt“ führen. Das Geschäftsergebnis 2017 fällt besser aus.

Über eine Neuordnung der Eigentümerstruktur der Roland-Gruppe durch den Axa-Konzern ist in den letzten Jahren oft spekuliert worden. Nun teilen sich Axa und der Gothaer-Konzern den nach Beitragsvolumen drittgrößten Rechtsschutzversicherer (VersicherungsJournal 26.2.2018) auf. Die Transaktionen stehen noch unter dem Vorbehalt der Prüfung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) und der Kartellbehörden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Vertriebsvereinbarungen

Konkret erhöht die Axa ihre Beteiligung an der Obergesellschaft Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG von 41 auf 60 Prozent und die Gothaer ihren Anteil von 29 auf 40 Prozent. Die Barmenia Krankenversicherung a.G., die Basler Beteiligungsholding GmbH, die Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH und die Feuersozietät Berlin Brandenburg Versicherung steigen aus.

Mit der Basler und der Barmenia wurden langfristige Vertriebsvereinbarungen geschlossen. Die beiden öffentlichen Versicherer wiederum dürften Rechtsschutzkunden künftig verstärkt auf den Gemeinschafts-Versicherer der Sparkassen-Finanzgruppe, die Örag Rechtsschutz-Versicherungs-AG, verweisen.

Die Marke „Roland“ und der Standort Köln bleiben unverändert erhalten, so eine Pressemitteilung. Mit der Veränderung der Beteiligungs-Verhältnisse vereinfachen sich aber interne Strukturen. So wird der Aufsichtsrat von zwölf auf neun Mitglieder verkleinert und setzt sich aus drei Arbeitnehmervertretern sowie je drei Vertretern der beiden Gesellschafter zusammen.

Schnellere Entscheidungen

Karsten Eichmann (Bild: Lier)

Von der Neuordnung der Eigentümerstruktur werden sich „schnellere Entscheidungen“ versprochen. Trotz der unterschiedlichen Beteiligungshöhen wird aber „eine paritätische Zusammenarbeit angestrebt.

„Eine paritätische Aufteilung der Anteile hätte keinem die Konsolidierung erlaubt. Die Axa will dieses Geschäft als Topline ausweisen. Wir haben eine gleichberechtigte Führung mit paritätischer Governance vereinbart,“ sagt Gothaer-Chef Dr. Karsten Eichmann auf Nachfrage. „Roland hat im Firmen- und Gewerbekundengeschäft eine sehr starke Position und eine hohe Kompetenz in Sachen Innovation – das passt super zum Gencode der Gothaer.“

Auch die Axa sieht den Rechtsschutz als „wichtigen Baustein in ihrer Strategie. „Mit der Mehrheit an Roland stärken wir unsere Marktposition in dem für uns hochattraktiven Geschäftsfeld der Schaden- und Unfallversicherung“, wird Axa-Chef Dr. Alexander Vollert in einer Unternehmensmeldung zitiert. „Mit der Übernahme runden wir unser Angebot weiter ab, um mit einfacheren und schnelleren Lösungen für unsere Kunden ein noch relevanterer Partner zu werden.“

Ausgestanden

Für die vom Rechtsschutz dominierte Gruppe lief es in der jüngeren Vergangenheit nicht wirklich rund. Letzten Angaben zufolge hatte der Konzern 2016 ein Beitragsplus von drei Prozent auf 450 Millionen Euro allein durch Beitragsanhebungen im Rechtsschutz erzielt und nur durch die Hebung stiller Reserven in der Kapitalanlage den Gewinn gesteigert.

Im Geschäftsbericht 2016 werden eine Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität und des Wachstums genannt. So wolle sich der Rechtsschutzversicherer „weiterhin verstärkt auf ertragreiche Produkte“ fokussieren und seine Sanierungsaktivitäten „weiter intensivieren“ (VersicherungsJournal 11.5.2017).

„2017 war ein gutes Stück besser als 2016“, sagt nun Eichmann. „Der Roland lag in den letzten Jahren im Zyklus der gesamten Branche: Die Auswirkungen des Kostenrechts-Modernisierungsgesetz konnten über Beitragsanpassungen nur verzögert weitergegeben werden und zudem musste er als Monoliner im Zuge von Solvency ll die Solvenz stärken. Das ist alles ausgestanden.“