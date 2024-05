Axa und Athora lassen Kaufvertrag zum Run-off platzen

3.5.2024 – Schon seit zwei Jahren bereitet die Axa die Übertragung von Beständen der ehemaligen DBV-Leben an den Abwicklungsspezialisten Athora vor. Der gab am Donnerstag bekannt, dass der geschlossene Kaufvertrag wieder aufgelöst wird.

Die Axa Konzern AG „plant, einen Teilbestand von rund 900.000 konventionellen Lebens- und Rentenversicherungs-Verträgen an die Athora Lebensversicherung AG zu übertragen“. Das gaben die Kölner bereits vor fast zwei Jahren bekannt (VersicherungsJournal 15.7.2022).

Eine entsprechende Vereinbarung sei bereits unterzeichnet worden. Die Veräußerung steht nach eigenen Angaben noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin).

Bei den zu veräußernden Policen handele es sich um den Bestand der ehemaligen DBV-Winterthur Leben (DWL). Diese gehört seit 2006 zum Axa Konzern (15.6.2006, 5.4.2007). Sie ist seit etwa einem Jahrzehnt für das reine Neugeschäft geschlossen und firmierte zuletzt als DBV Deutschen Beamtenversicherung Lebensversicherung, Zweigniederlassung der Axa Lebensversicherung AG (5.11.2013).

Ehemalige DBV-Bestände sind bei der Ager Lebensversicherung geparkt

Im vergangenen Jahr wurde der Bestand mit einem Volumen an Deckungsrückstellungen von 14 Milliarden Euro in einem ersten Schritt auf die Axa-Tochter Ager Lebensversicherung AG übertragen.

Bis 2028 wollte Axa die Verträge selbst betreuen und sie 2028 auf Athora übertragen. Doch daraus wird nichts.

WERBUNG

Axa und Athora trennen sich „einvernehmlich“

Am Donnerstag haben die Athora Holding Ltd. und die Axa SA bekannt gegeben, sich „einvernehmlich darauf geeinigt“ zu haben, „die im Juli 2022 vereinbarte Transaktion zum Erwerb des für Neugeschäft geschlossenen Portfolios der ehemaligen DBV-Winterthur Leben nicht mehr weiterzuverfolgen.

Die Aufhebungsvereinbarung steht im Einklang mit den Bedingungen des 2022 zwischen den beteiligten Parteien geschlossenen Kaufvertrags und ist den wesentlichen Veränderungen der Finanzmarktbedingungen seit dessen Unterzeichnung geschuldet“.

Weitere Details zu den Hintergründen wurden nicht genannt. Die Axa Deutschland hat sich am Donnerstag gar nicht öffentlich geäußert.

Der französische Axa-Konzern schreibt, er wolle das Portfolio nun behalten. Es sei mit ausreichend Kapital unterlegt, um die Verpflichtungen gegenüber den Kunden erfüllen zu können. Auswirkungen auf ihre Finanzziele erwartet die Gruppe nicht.

Athora will trotzdem weiter wachsen

Trotz der geplatzten Übernahme von Axa-Beständen will Athora auf dem deutschen Markt weiter wachsen. Es stünden in Europa insgesamt 2,2 Milliarden Euro bisher nicht abgerufenes Eigenkapital bereit. Der Run-off-Spezialist sei „darauf ausgerichtet, langfristige und nachhaltige Strategien zu verfolgen, um ihren Kunden in Deutschland kontinuierlich marktführende Renditen zu bieten“

Tatsächlich erhalten die Versicherungsnehmer von der Athora Lebensversicherung AG derzeit eine laufende Verzinsung ihrer Vertragsguthaben knapp unterhalb der drei Spitzenreiter. Die Axa liegt mit 2,6 Prozent um 0,4 Prozentpunkte niedriger (18.1.2024).