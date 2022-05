Axa-Manager Jochen Brützel verstorben

16.5.2022

Nach kurzer, schwerer Krankheit ist Jochen Brützel, Vorstandsmitglied der Deutschen Ärzteversicherung AG und Verantwortlicher Aktuar der Axa Lebensversicherung AG, am 4. Mai verstorben. Der Manager wurde 59 Jahre alt.

Dies war am Samstag in einer gemeinsamen Traueranzeige der Axa Konzern AG und der Deutschen Ärzteversicherung nachzulesen, veröffentlicht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Der Versicherer bestätigte den Todesfall. Zur Nachfolge könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen, hieß es auf Nachfrage.

Brützel trat nach seinem Studium der Mathematik und Versicherungswirtschaft sowie verschiedenen Stationen in der Assekuranz 2005 in die Dienste der Kölner. Neben seiner Tätigkeit als Leiter Mathematik im Bereich Vorsorge bei der Axa Deutschland wurde er 2014 Vorstand des Standesversicherers und 2017 Verantwortlicher Aktuar der Sparte Lebensversicherung.

Jochen Brützel (Bild: Axa)

„Wir verlieren mit Jochen Brützel einen sehr geschätzten, langjährigen Kollegen und eine starke Führungspersönlichkeit. In den fast 17 Jahren seiner Unternehmens-Zugehörigkeit hat Jochen Brützel sich höchste Anerkennung durch sein enormes, detailsicheres Fachwissen erworben“, schreibt der Konzern in der Anzeige.