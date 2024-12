Axa ernennt neuen Vertriebschef für Deutschland-Geschäft

11.12.2024 – Kayum Guerrero wird ab dem Jahreswechsel die Vertriebsaktivitäten der Axa auf dem deutschen Markt verantworten – und Kai Kuklinski beerben, der mit neuen Aufgaben innerhalb des Konzerns beauftragt wurde.

Die Axa Versicherungen haben einen Nachfolger für Kai Kuklinski gefunden. Ab dem 1. Januar 2025 wird Kayum Guerrero (49) den Vertrieb der Gruppe in Deutschland verantworten. Das gab der Versicherer am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt.

Neuer Vertriebsvorstand in Deutschland noch weitgehend unbekannt

Aktuell ist Kayum Guerrero noch Vertriebsvorstand bei Axa Mexico. Zuvor hatte der gebürtige Schweizer diverse Managementrollen in verschiedenen Gesellschaften der Axa inne.

Bei den Helvetia Versicherungen verantwortete er in den Jahren 2015 und 2016 das Produkt- und Schadenmanagement. In Deutschland ist Guerrero, der fünf Sprachen spricht, noch weitestgehend unbekannt.

Guerrero hat an der Universität Zürich einen Master of Laws in Rechtswissenschaften erworben sowie weiterführende Abschlüsse an den Universitäten Yale und Zürich im Bereich Management, darunter den Executive Master of Business Administration (EMBA), einen berufsbegleitenden Abschluss für Führungskräfte.

Guerrero beerbt Kai Kuklinski

Bei der Axa beerbt Guerrero Kai Kuklinski, der seit dem 1. August die deutsche Niederlassung und das Nordeuropa-Geschäft der XL Insurance Company SE (Axa XL) verantwortet (VersicherungsJournal 28.6.2024).

Der Posten war vakant geworden, nachdem sich Peter Knaus zur Ergo Deutschland AG verabschiedet hatte. Axa XL ist ein Anbieter von Versicherungs- und Risikomanagementlösungen für mittelständische bis multinationale Unternehmen sowie für Rückversicherungen.

Der Deutschland-Vertrieb der Axa wird derzeit kommissarisch von Karsten Dietrich, zusätzlich zu seiner Verantwortung für die Personenversicherung, geleitet.

Kayum Guerrero (Bild: Axa)

Mehr als 20 Jahre Versicherungserfahrung

„Ich freue mich sehr, denn Kayum und ich kennen uns schon viele Jahre. Mit ihm gewinnen wir einen vielseitig interessierten Vorstand mit starker Vertriebs-DNA für Axa Deutschland. Kayum bringt mehr als 20 Jahre Versicherungserfahrung innerhalb und außerhalb der Axa mit“, lässt sich Dr. Thilo Schumacher, CEO von Axa Deutschland, zitieren.

„Ich freue mich sehr, dass ich zukünftig das Vertriebsressort der Axa Deutschland leiten darf. Ich setze mich dafür ein, die Beziehungen zu unseren Vertriebspartner:innen weiter zu vertiefen und nachhaltig auszubauen. Deswegen freue ich mich gerade zum Start darauf, unsere Vertriebspartner:innen kennenzulernen und vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen“, sagt Guerrero.