Axa bringt Lebensversicherer für Spezialaufgabe an den Start

21.6.2023 – Die Kölner firmieren die Axa Customer Solutions in die Ager Lebensversicherung um. Die neue Gesellschaft wird den Versicherungsbestand der ehemaligen DBV Winterthur Leben (DWL) betreuen bis die Verträge 2028 endgültig an die Athora übertragen werden.

Die Axa Konzern AG bringt mit der Ager Lebensversicherung AG eine neue Tochter an den Start. Mit Mitteilung vom 15. Juni erteilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) der Gesellschaft die Erlaubnis zur Aufnahme des Geschäftsbetriebs.

Für die Mitarbeiter soll sich nichts ändern

Die Ager ist keine echte Neugründung. Sie geht aus der Axa Customer Solutions AG hervor.

Das Unternehmen betreute bisher Serviceanfragen von Vertriebspartnern und Endkunden für die deutsche Axa und ihre Töchter. Die Umfirmierung wurde am 9. Juni ins Handelsregister eingetragen. Für die Mitarbeiter soll sich dadurch nichts ändern, wie der Versicherer auf Nachfrage mitteilt.

Der Vorstand der Ager Lebensversicherung ist personengleich mit dem Vorstand der Axa Lebensversicherung AG.

Ager: Zwischenlösung für Bestandsübertragung

Mit dem neuen Lebensversicherer verfolgt die Axa ein bestimmtes Ziel: Das Unternehmen sei ein wichtiger Schritt für die beabsichtigte „Übertragung des Versicherungsbestands der ehemaligen DBV Winterthur Leben (DWL) an die Athora Lebensversicherung AG“. Der Bestand werde in einem ersten Schritt auf die neue Gesellschaft übertragen.

Im vergangenen Juli hatten die Kölner bekannt gegeben, „einen Teilbestand von rund 900.000 konventionellen Lebens- und Rentenversicherungs-Verträgen an die Athora zu übertragen“ (VersicherungsJournal 15.7.2022). Die DWL gehört seit 2006 zum Axa Konzern (15.6.2006, 5.4.2007).

Thilo Schumacher (Bild: Axa)

Mit der Transaktion werden nach Angaben des Versicherers Deckungsrückstellungen in Höhe von rund 14 Milliarden Euro übertragen.

Für Kunden, Vertriebspartner und Mitarbeiter sollen ein reibungsloser Übergang und eine gute Zusammenarbeit gewährleistet werden, versicherte Axa-Vorstandschef Dr. Thilo Schumacher 2022. Die Kunden selbst müssten nicht aktiv werden, da die Verträge mit allen Rechten und Pflichten unverändert von Athora fortgeführt würden. Garantien, Konditionen und Bedingungen blieben bestehen.

Noch fünf Jahre betreut die Axa den DWL-Bestand

2028 soll der Versicherungsbestand der DWL an die Athora gehen. Bis zu diesem Zeitpunkt garantiert die Axa die weitere Betreuung der Verträge. Die zuständigen Mitarbeiterteams, die jetzt von der ehemaligen Axa Customer Solutions in die Ager Lebensversicherung „wechseln“, werden weiter für den Bestand zuständig sein.

Das Unternehmen „nimmt den Geschäftsbetrieb als Versicherungs-Gesellschaft auf, sobald die Genehmigung zur Abspaltung des zu übertragenden Versicherungsbestands vorliegt und der Eintrag ins Handelsregister erfolgt ist. Ein genaues Datum hierfür können wir noch nicht nennen“, erklärt die Axa.

Axa ist kein Einzelfall

Kurz vor der Axa, im Juni 2022 (24.6.2022), war die Zurich Gruppe Deutschland am Zug. Die Gesellschaft gab bekannt, dass sie ihren Bestand an traditionellen Lebensversicherungs-Policen an die Abwicklungsplattform Viridium Group GmbH & Co. KG verkauft.

Die Transaktion umfasst rund 720.000 traditionelle Verträge mit einer Deckungsrückstellung von rund 20 Milliarden Euro.

2018 trennte sich der Generali-Konzern mehrheitlich von diesem Geschäftsfeld. Konkret hieß das: Die Generali Deutschland AG verkaufte einen Anteil von 89,9 Prozent an der Generali Lebensversicherung AG an die Viridium Gruppe (5.7.2018, 28.9.2017).