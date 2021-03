Astradirect mit jungem Neuzugang im Vorstand

3.3.2021

Philipp Langendörfer (31) ist seit dem 1. März Vorstandsmitglied der Astradirect Versicherung AG. Er verantwortet künftig vorwiegend die Ressorts Vertrieb, Produktgestaltung und Digitalisierung, teilt er gegenüber der Redaktion des VersicherungsJournals mit.

Der junge Neuzugang steht neben Volker Altenähr und Reinhard Kunz (VersicherungsJournal 2.8.2019) an der Spitze des Online-Spezialversicherers, der vor allem Absicherungen für Wertgegenstände sowie Unfall- und Auslandskrankenschutz für Schüler und Studenten anbietet. Vorstandsmitglied Professor Dr. Gunter Kürble hat sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen.

Langendörfer hat eine Ausbildung im Außendienst bei der DKV Deutsche Krankenversicherung AG absolviert, für die er anschließend als Außendienstpartner tätig war. 2012 folgte ein BWL-Studium mit Schwerpunkt Versicherungen an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim (DHBW). Danach war er für die Ergo-Gruppe als Assistent des Vertriebsdirektors tätig und hat parallel dazu seinen Master in Insurance-Management an der Universität Leipzig gemacht.

2018 wechselte er zur Wefox Germany GmbH als Sales Manager, zunächst für Deutschland und später für die Dach-Region. Seit einem guten halben Jahr ist er Dozent an der DHBW für das Fach Private Krankenversicherung. Diese Tätigkeit möchte er neben seinen Aufgaben im Vorstand von Astradirect weiter ausbauen.