Arag wächst mehr als doppelt so schnell wie die Branche

9.12.2021 – Nach vorläufigen Zahlen steuert die Versicherungsgruppe 2021 auf ein Rekordwachstum zu. Auch beim Schadengeschehen scheint es gut zu laufen – trotz 33.000 Schadenfällen durch den Abgasskandal.

„Wir werden bereits in diesem Jahr unser Wachstumsziel für 2022 erreichen“, sagte Dr. Renko Dirksen, Vorstandssprecher der Arag SE, am Mittwoch bei der Vorlage der vorläufigen Geschäftszahlen für 2021.

Renko Dirksen (Archivbild: Lier)

Der Konzern wachse gegenüber dem Vorjahr (VersicherungsJournal 14.5.2021) um 8,2 Prozent auf 2,0 Milliarden Euro Beitrag beziehungsweise inklusive Nicht-Versicherungsgeschäft auf 2,03 Milliarden Euro Umsatz.

Arag wächst doppelt so schnell wie der Markt

Auf dem deutschen Markt legt der Familienkonzern mit einem Plus von voraussichtlich um 7,6 Prozent auf 1,144 Milliarden Euro Prämie mehr als doppelt so schnell zu wie die Branche. Zum Wachstum trugen per Saldo 80.000 neue Kunden in Deutschland (Ende Oktober) und die „offensive Produktarbeit“ bei. Allein 2021 wurden sieben neue Produkte auf den deutschen Markt gebracht.

Im Rechtsschutz dürften die Beitragseinnahmen um sieben Prozent auf 1,23 Milliarden Euro zulegen. Davon entfallen auf Deutschland 444 Millionen Euro (plus 6,6 Prozent) im selbst abgeschlossenen Geschäft gerechnet.

Inklusive übernommenem Geschäft dürften die Beitragseinnahmen 486 Millionen Euro erreichen und sich der Marktanteil auf 10,5 (9,7) Prozent vergrößern. Das wachstumsstärkste Segment ist die Krankenversicherung, die vor allem durch neue Vollkostentarife um elf Prozent auf 480 Millionen Euro zulegt. Netto hat sich die Zahl der Vollversicherten bis Ende Oktober um 8.000 Personen erhöht.

Wenig Flutschäden

Nach Aussagen des Vorstands werde das versicherungstechnische Ergebnis auf Vorjahresniveau liegen. Die Combined Ratio des Konzerns gibt Dirksen mit voraussichtlich 88,4 Prozent an.

Von der Flutkatastrophe sei die Arag aufgrund ihres eher kleinen Hausrat- und Wohngebäudebestandes brutto mit etwa 25 Millionen Euro und netto mit drei Millionen Euro belastet. Im Rechtsschutz gebe es einige wenige Anfragen, aber noch keine Fälle.

Die Covid-19-bedingten Schäden vor allem im Rechtsschutz gingen von 16.600 im Vorjahr auf bislang 4.500 mit einem Schadenaufwand von 3,2 Millionen Euro zurück. Im Wesentlichen handelt es sich um Kostenübernahmen im Behörden-, Reise- und Arbeitsrechtsschutz.

Beim Kapitalanlageergebnis wird mit 75 (78,5) Millionen Euro Ergebnis gerechnet. Vor Steuern dürfte der Konzern zwischen 80 und 85 Millionen Euro Gewinn machen nach 83,2 Millionen Euro im Vorjahr.

33.000 Schäden im Dieselskandal

Die genaue Prüfung von Schäden im Zusammenhang mit dem Abgasskandal zahlt sich für den Arag-Konzern aus. „Wir und unsere Kunden sind überproportional erfolgreich“, sagte Vorstand Hanno Petersen. Im Zusammenhang mit dem Dieselskandal seien insgesamt 33.000 Schäden gemeldet worden.

Ausbezahlt wurden aber bisher nur 50 Millionen Euro – und davon seien durch Regressrückflüsse schon wieder 14 Millionen Euro in der eigenen Kasse. Der GDV hatte kürzlich bestätigt, dass sich der Abgasskandal zum größten Schaden in der Geschichte der deutschen Rechtsschutzversicherer mit einem Gesamtstreitwert von fast zehn Milliarden Euro ausgewachsen hat. Der Schadenaufwand liegt in der Branche bei aktuell 1,2 Milliarden Euro (19.11.2021).

Dass die Arag als drittgrößter Rechtsschutzversicherer nicht stärker betroffen ist, führt Petersen darauf zurück, dass die Klageschriften eingehend von einem spezialisierten Team auf Konsistenz geprüft würden.

„Unsere Volljuristen sind inzwischen Motorsteuerungsexperten – und sie verfolgen die Urteile.“ Petersen berichtet von Klageschriften, die offenbar aus Textbausteinen zusammengesetzt worden sind, und bei denen dann fälschlich durch „Copy and Paste“ mehrere Automodelle genannt werden. „So etwas würde bei uns auffallen“, so Petersen.