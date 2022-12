Arag kommt „aus der Nische heraus“

8.12.2022 – Nach bisherigen, vorläufigen Zahlen bleibt die Arag 2022 auf Wachstumskurs. Auch beim Schadengeschehen scheint es gut zu laufen, so dass ein kapitalmarktbedingt schwaches Anlageergebnis kompensiert werden kann. Vor der Presse stellte Vorstandssprecher Renko Dirksen das Programm für die Jahre bis 2030 vor.

Die Arag SE ist 2022 nach vorläufigen Zahlen in der Rechtsschutzversicherung erneut schneller als die Branche gewachsen und hat damit weitere Marktanteile zurückgewinnen können. „Wir haben unser Geschäft im Griff und das gilt für alle 19 Länder, in denen wir aktiv sind“, sagte Vorstandssprecher Dr. Renko Dirksen am Mittwochabend bei der Vorlage der vorläufigen Geschäftszahlen für 2022.

Arag will Gelegenheiten nutzen

Renko Dirksen (Bild: Lier)

Der Konzern wachse 2022 um 8,5 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro Beitrag beziehungsweise inklusive Nicht-Versicherungsgeschäft auf 2,22 Milliarden Euro Umsatz. Im Vorjahr waren es 2,03 Milliarden Euro (VersicherungsJournal 9.12.2021). Fortsetzen will Dirksen die „Erfolgsstory“ mit einem Entwicklungsprogramm, das auch auf Zukäufe setzt.

Mit „Arag 5>30“ – sprich: Arag five to thirty – will sich der Familienkonzern bis 2030 auf fünf Handlungsfelder konzentrieren. Dazu gehört bis 2030 ein Beitragswachstum – unabhängig von Inflation – um eine auf drei Milliarden Euro. Man setze auf organisches Wachstum, werde aber auch zukaufen, wenn es sich anbiete, so Dirksen.

Es gebe keine spezielle Akquisitionskasse. Als Familienunternehmen sei man „sehr solide finanziert“. Zusammen mit dem Wachstum wolle man auch die Wertsubstanz – in Sinn der bei Solvency II als EOF (Eligible Own Funds) definierten Eigenmittel – um eine Milliarde auf 2,8 Milliarden bis 2030 erhöhen.

Attraktiv für Mitarbeiter und Kunden

Weitere Felder des Programms sind die Attraktivität als Arbeitgeber, die Steigerung des aktuell bei 50 Prozent liegenden Anteils der „sehr zufriedenen“ Kunden, Nachhaltigkeit sowie die Digitalisierung („Smart Insurer“).

Den bisherigen Daten für 2022 zufolge wächst die Arag im Ausland um 6,2 Prozent. Für den deutschen Markt wird ein Plus von zehn Prozent auf 1,31 Milliarden Euro Prämie erwartet. Zum Wachstum trugen per Saldo 73.000 (Vorjahr: 80.000) neue Kunden in Deutschland (Ende Oktober) bei, davon 56.000 neue Rechtsschutz-Kunden.

„Wir kommen aus der Nische heraus“, so Dirksen. Der Rechtsschutz sei aus Sicht schutzsuchender Menschen kein Nischenprodukt mehr. Insofern rechnet er nicht mit Einbrüchen im Neugeschäft oder einer Kündigungswelle im Zuge der konjunkturellen Verschlechterung.

Marktanteile zurückgewonnen

Anders als bei vorangegangenen Konjunktureinbrüchen entwickelten sich die Arbeits-Rechtsschutzfälle „nicht prägnant“. Relevant werde Miet- sowie Vertrags-Rechtsschutz unter anderem im Zusammenhang mit der Energiekrise.

Im Rechtsschutz dürften die Beitragseinnahmen um 5,8 Prozent auf 1,33 Milliarden Euro zulegen. Im heimischen Rechtsschutzgeschäft wird mit einem Beitragsplus von 5,7 Prozent auf 472 Millionen Euro im selbst abgeschlossenen Geschäft gerechnet. Inklusive übernommenem Geschäft dürften die Beitragseinnahmen 522 Millionen Euro erreichen und sich der Marktanteil auf elf (10,5) Prozent vergrößern.

Das wachstumsstärkste Segment bleibt die Krankenversicherung mit einem Plus von 12,2 Prozent auf 543 Millionen Euro. Netto hat sich die Zahl der Vollversicherten bis Ende Oktober um 7.500 auf rund 57.000 Personen erhöht.

Mehr Vertriebler

Nach Aussagen des Vorstands wird eine „sehr gute versicherungstechnische Ertragslage“ den kapitalmarktbedingten Einbruch beim Anlageergebnis auf knapp 52 (80,3) Millionen Euro ausgleichen. Die Combined Ratio des Konzerns liegt voraussichtlich bei 86,8 (89,2) Prozent.

Der Stammvertrieb hat sich um rund fünf Prozent auf knapp 1.000 Personen vergrößert. Für die zweite Jahreshälfte 2023 wurde die Einführung eines Bündelproduktes für Gewerbekunden – ähnlich wie „Recht und Heim“ für Privatkunden – angekündigt.