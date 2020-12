Arag holt sich weitere Marktanteile zurück

10.12.2020 – Der Konzern hat nach den Worten ihres Vorstandssprechers Dr. Renko Dirksen das Geschäft „auch in Pandemie-Zeiten“ fest im Griff. Das lief dank 90.000 neuer Kunden besser als zur Bilanzpressekonferenz im Mai erwartet und stand auf Wachstum. Der Gewinn 2020 fällt hingegen deutlich geringer aus.

Auf seiner ersten Bilanzpressekonferenz als Vorstandssprecher der Arag SE war Dr. Renko Dirksen davon ausgegangen, die für 2020 gesteckten Wachstumsziele zu verfehlen und bestenfalls ein Null-Wachstum zu erzielen (VersicherungsJournal 14.5.2020).

Beitragsentwicklung stärker als der Markt

Renko Dirksen (Screenshot: Arag)

Nun ist der Versicherungskonzern den ersten vorläufigen Zahlen für 2020 nach doch „deutlich besser durch die Pandemie-Krise als erwartet“ gekommen – zumindest beim Wachstum.

Mit einem Plus von voraussichtlich 4,3 Prozent auf 1,83 Milliarden Euro würden die vor der Krise gesteckten Wachstumsziele voll bestätigt, sagte Dirksen am Mittwoch vor der Presse. Das Inlandsgeschäft legt um 5,3 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro Prämie zu und damit offenbar erneut stärker als der deutsche Markt. Mehr als 90.000 (80.000) Kunden wurden neu gewonnen.

„Die Ausnahmesituation hat uns die Chance gegeben, unsere Kunden von unserer Leistungsfähigkeit zu überzeugen“, sagte Dirksen. Die Pandemie nannte er den „ultimativen Test für die digitalen Fähigkeiten eines Versicherers.“ Er berichtete, dass die Zahl der Online-Kunden in Deutschland um elf Prozent auf 268.000 gestiegen sei.

Im Zuge der Krise sei das Service- und anwaltliche Beratungsangebot vor allem im Arbeits- und Vertragsrecht ausgebaut worden. Hier arbeite man inzwischen mit acht Bots.

Mehraufwand, aber kein neuer Dieselgate

In direktem Bezug zu Covid-19 stünden in Deutschland bisher mehr als 15.000 Schadenmeldungen mit 6,2 Millionen Euro Aufwand. An das Ausmaß des Dieselgates werde Corona aber nicht heranreichen, zeigte sich Vorstand Hanno Petersen zuversichtlich.

Der Aufwand für die Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit den Diesel-Abgasmanipulationen verursachte 36 Millionen Schadenaufwand. Davon seien acht Millionen Euro „zurückgewonnen worden“. Beim Arbeitsrecht rechnet die Arag für 2021 krisenbedingt mit einem Anstieg, so dass Corona 2021 nochmals mit vier bis fünf Millionen Euro zu Buche schlagen könnte.

Der gesamte Rechtsschutz dürfte nach bisherigen Zahlen 2020 um mehr als sechs Prozent auf 1,15 Milliarden Euro wachsen. Das heimische Segment legt um knapp sechs Prozent auf 417 Millionen Euro zu, wozu im Wesentlichen 66.000 neue Kunden und nur in geringerem Umfang Beitragsanpassungen beigetragen haben.

Wachstum auch in Kranken

In Deutschland dürfte der Marktanteil damit auf zehn (9,7) Prozent steigen. „Ob wir damit Platz vier oder drei haben, sehen wir am Jahresende“, so Dirksen. Die größten Gruppen im Rechtsschutz sind Allianz, Ergo und Roland.

In der Krankenversicherung wird mit 422 Millionen Euro voraussichtlich 7,3 Prozent mehr Beitrag gebucht. Komposit rutscht mit 262 (285) Millionen Euro wegen Rückgängen im rechtsschutznahen Reise-Schutzbrief-Geschäft in Spanien unter das Vorjahr.

Dies sei die einzige Aktivität mit einem Beitragsrückgang – „damit können wir leben“, so Dirksen. Bis 2022 will die Arag zwei Milliarden Euro Beitrag übertreffen.

Arag erwartet geringeres Ergebnis

Die Versicherungstechnik bleibt mit einer Combined Ratio von 88,9 (88,7) Prozent weiterhin günstig und sorgt für einen versicherungs-technischen Gewinn von mehr 90 (98,5) Millionen Euro.

Dagegen rutscht das Kapitalanlageergebnis von 156,9 Millionen auf 57 Millionen Euro ab. Als Ursache nannte Dirksen im Wesentlichen Abschreibungen und Gewinnthesaurierungen bei Spezialfonds. Im Vorjahr hatte die Arag zudem von Zuschreibungen profitiert.

Beim Ergebnis vor Steuern werden somit nun nur zwischen 50 und 60 Millionen Euro erwartet nach einem Rekordergebnis von 119 Millionen Euro 2019.