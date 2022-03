April Deutschland wechselt den Eigentümer

7.3.2022

Die April Deutschland AG geht von der französische Mutter April SAS zu einhundert Prozent in den Besitz der niederländischen Claims Corporation Network B.V. (CCN) über. Deren Schwerpunkt liegt auf Third Party Administration (TPA), Versicherungs-Vermittlung und Versicherungs-Dienstleistungen.

Derzeit laufe der Prozess der Umfirmierung in Astrea AG, heißt es in einer Pressemitteilung. Unter diesem Namen vertreibt CNN seit 2020 Nischengeschäfte in Dänemark, insbesondere Versicherungslösungen für Ferienhäuser. Jetzt sollen die Vertriebskapazitäten schnellstmöglich auf das übrige Europa ausweitet werden, wird berichtet.

„Da April Deutschland AG sowohl ein etablierter Versicherungsvermittler und TPA im Bereich der Zahlungsabsicherungen als auch ein Regulierungs-Beauftragter der Grünen Karte und der EU-Kfz-Versicherungsrichtlinie ist, ergänzen sich unsere Dienstleistungen in hohem Maße“, wird Cees Werff, CEO der neuen Mutter, zitiert. Die Übernahme ermögliche es CCN, seine Ambitionen auf dem deutschen Markt weiter voranzutreiben.

Roland Ernst (Bild: April Deutschland)

Auf der Homepage wird unverändert Roland Ernst als Vorstand geführt. Der Manager hatte diese Position im vergangenen Herbst übernommen (VersicherungsJournal 25.10.2021). An anderer Stelle wird neben Ernst auch Werff als Vorstand genannt.

Die April-Gruppe weist daraufhin, dass Deutschland für sie „ein Markt von strategischem Interesse“ bleibe, vor allem für den Vertrieb von internationalen privaten Krankenversicherungen und spezialisierten Sachversicherungs-Produkten.