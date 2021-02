Aon stärkt sein Großkundengeschäft im Norden und Westen

26.2.2021

Im Kampf um Kunden und Umsatz rüstet die Aon Risk Solutions Deutschland im Vertrieb weiter auf. Dafür erweitert der Erstversicherungsmakler sein Führungsteam in den Regionen Nord und West. Ziel der Personalien sei neben „der Gewinnung von weiteren Marktanteilen“ auch „die Qualitätsführerschaft weiter auszubauen“, so das Unternehmen in einer Mitteilung.

Zum 1. März tritt Stefan Scholz (53) die Position des „Strategic-Development-Officer“ im Bereich „Commercial-Risk-Solutions“ an. Damit soll er „die fachliche Gesamtverantwortung für komplexe Risiko- und Versicherungslösungen“ übernehmen. Der Manager arbeitet seit 20 Jahren für Aon und ist Mitglied der Geschäftsleitung.

Jan Kramer (43) wird ebenfalls zum 1. März als „Senior-Relationship-Officer“ im Bereich Industrieversicherung in der Region Nord einsteigen. Er soll eng mit Regionalleiter Lars Buße (54) zusammenarbeiten. Kramers Schwerpunkte liegen in der Gewinnung und strategischen Beratung von multinationalen Großkunden. Kramer kommt vom Aon-Wettbewerber Funk Gruppe GmbH, Internationaler Versicherungsmakler und Risk Consultant, zuletzt war er dort Senior-Sales-Manager.

Stefan Scholz (li.) und Jan Kramer (re.) (Bilder: Aon)

Buße, Kramer und Scholz berichten an Michael Hendriks (50), der seit Januar im Bereich Commercial-Risk die Regionen Nord und West verantwortet. Mit Hendricks hat Aon gerade drei Manager in die deutsche Geschäftsführung befördert (VersicherungsJournal 25.1.2021). Das German-Broking-Center der Aon Solutions Germany GmbH verantwortet seit Januar Marcel Roeder (26.1.2021).