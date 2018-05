An diese BU-Versicherer liefern Makler das meiste Geschäft

3.5.2018 – Die Alte Leipziger erzielt in der Berufsunfähigkeits-Versicherung den größten Geschäftsanteil im unabhängigen Vermittlermarkt. Dahinter folgen die Swiss Life und der Volkswohl Bund. Bei der Gesamtzufriedenheit setzte sich der Volkswohl Bund gegen die Alte Leipziger und die Canada Life durch.

Die relative Mehrheit der unabhängigen Vermittler hatte 2017 im Geschäft mit der Arbeitskraftabsicherung bessere Courtageeinnahmen zu verzeichnen als im Jahr zuvor. Vor allem bei selbstständigen Berufsunfähigkeits- (SBU-) Versicherungen sind Entwicklung und Erwartungen sehr positiv (VersicherungsJournal 3.5.2018).

Dies ist ein Ergebnis der „Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2018“ zum Asscompact-Award, die die BBG Betriebsberatungs GmbH und die IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH auch in diesem Jahr wieder durchgeführt haben.

Grundlagen und Methodik der Studie

Grundlage der Studie war eine im März 2018 unter Versicherungsmaklern, Kapitalanlage-Vermittlern und Mehrfachvertretern durchgeführte Online-Umfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 435 unabhängigen Vermittlern angegeben.

Die Befragten sind zu 86,9 Prozent männlich und zu 13,1 Prozent weiblich. Sie haben 22,6 Jahre Berufserfahrung bei einem Durchschnittsalter von 52,1 Jahren und wollen mit 67,7 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Jeder Dritte möchte bis zum 70. Lebensjahr oder gar darüber hinaus arbeiten.

Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert.

Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Anbieter anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden.

Die Anbieter mit den größten Geschäftsanteilen

Wie bereits in den Vorjahren (VersicherungsJournal 4.5.2017, 3.5.2016, 8.4.2015, 20.5.2014, 3.7.2013), landete die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. in der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung auf dem Spitzenplatz.

Die Gesellschaft aus Oberursel konnte ihren Vorsprung noch einmal ausbauen und kommt mittlerweile auf einen mehr als doppelt so großen Geschäftsanteil wie der weiterhin ärgste Konkurrent Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland. Hauchdünn dahinter auf dem Bronzerang liegt unverändert die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G., die im Vergleich zu den beiden vorgenannten Anbietern leicht aufholen konnte.

Dahinter folgt relativ dicht beieinander ein Quartett, bestehend aus Nürnberger Lebensversicherung AG (von sechs auf vier), Allianz Lebensversicherungs-AG (unverändert an fünfter Stelle), Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland (von vier auf sechs) und Continentale Lebensversicherung a.G. (erneut an siebter Position).

Während der relative Geschäftsanteil bei der Canada Life leicht rückläufig war, konnten die Continentale minimal und die Allianz leicht zulegen. Die Nürnberger hatte eine deutliche Steigerung zu verzeichnen (plus ein Achtel).

Auch die Zufriedenheit wurde ermittelt

Im Rahmen der Studie wurde ferner ermittelt, mit welchen BU-Anbietern die Makler und Mehrfachvertreter am zufriedensten sind. Die unabhängigen Vermittler hatten die Gesamtzufriedenheit auf einer 100er-Skala zu bewerten anhand von 14 auf Basis einer Regressionsanalyse gewichteten Leistungskriterien in den fünf Dimensionen

Unternehmensführung (Qualität der Tarifpolitik, Image sowie Finanzstärke/ finanzielle Stabilität des Versicherungs-Unternehmens),

Produktmanagement (Flexibilität der Produkte und Tarife, Preis-Leistungs-Verhältnis),

Vertriebsunterstützung (persönliche sowie zentrale Vertriebsunterstützung, Tarif-/ Angebotsrechner und Beratungssoftware),

Abwicklungsservice (Qualität der vorvertraglichen Informationen, der Neugeschäftsabwicklung, des Bestandskundenservices sowie der Leistungsfallabwicklung),

Courtage (Flexibilität der Courtagemodelle, Qualität der Courtageabwicklung).

Preis-Leistungs-Verhältnis hat größte Relevanz

Für die Auswertung wurden die Durchschnittsnoten je Gesellschaft und Leistungskriterium mit einem Relevanzfaktor gewichtet und zu einer Gesamtzufriedenheits-Note verdichtet. Abschließend wurde ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit der besten Gesamtzufriedenheits-Note 100 Punkte erhält und die weiteren Anbieter anhand ihrer Abstände zum besten Wert in Prozent abgestuft werden.

Das Kriterium mit der größten Relevanz war dabei das Preis-Leistungs-Verhältnis. „Wenn die Bewertung des Preis-Leistungs-Verhältnisses um eine Einheit verbessert werden kann, dann verbessert sich auch die Gesamtbewertung der Anbieter um 0,21 Einheiten“, heißt es in der Studie zur Erläuterung für die Relevanz.

Weitere wichtige Kriterien sind der Untersuchung zufolge die Flexibilität der Produkte und Tarife, die Abwicklung im Leistungsfall sowie die Finanzstärke.

Mit dem Volkswohl Bund sind die Vermittler am zufriedensten

Auffällig ist, dass sich in der Rangliste nach Gesamtzufriedenheit eine ganz andere Reihenfolge als in der nach Geschäftsanteil zeigt. Gründe für die Abweichungen sind der Studie nicht zu entnehmen. So landete die Alte Leipziger mit 88 von 100 möglichen Punkten in der Zufriedenheitswertung nur auf dem zweiten Platz.

Im wichtigsten Kriterium Preis-Leistungs-Verhältnis und dem drittwichtigsten Segment Leistungsfallabwicklung gehört die Gesellschaft aus Oberursel nicht zu den Top-Drei-Anbietern aus Vermittlersicht. Bestwerte gab es nur hinsichtlich der Bereiche Flexibilität der Produkte und Tarife, Tarifpolitik, Image, Courtageabwicklung sowie Tarif-/ Angebotsrechner und Beratungssoftware.

Auf dem Spitzenrang hinsichtlich der Gesamtzufriedenheit (89 Punkte) landete der Volkswohl Bund. Dies verdankt er unter anderem der besten Beurteilung in Sachen Produkt- und Tarifflexibilität sowie Leistungsfallabwicklung – dies sind zwei der drei Kriterien mit der größten Relevanz. Bei den Geschäftsanteilen war es nur die dritte Position.

Die beste Bewertung aus Maklersicht gab es ferner für die Neugeschäftsabwicklung, für die vorvertraglichen Informationen, für die Courtageabwicklung sowie für die Tarif-/ Angebotsrechner und Beratungssoftware. Hinzu kommen vier weitere Top-Drei-Platzierungen (zentrale und persönliche Vertriebsunterstützung, Tarifpolitik und Bestandskundenservice).

Canada Life zusammen mit der Alten Leipziger auf Rang zwei

Den Silberrang teilt sich die Alte Leipziger mit der Canada Life. Letztere konnte mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, der besten zentralen Vertriebsunterstützung sowie der besten Courtageabwicklung punkten. Hinsichtlich der Flexibilität der Produkte und Tarife, des Bestandkundenservices sowie der Flexibilität der Courtagemodelle gehört die Gesellschaft mit angelsächsischen Wurzeln allerdings nicht zu den Top-Drei-Anbietern.

Die vierte Position belegt die Continentale mit 87 Punkten. Die Gesellschaft bietet aus Sicht der unabhängigen Vermittler den besten Bestandskundenservice und wird in Sachen Flexibilität der Courtagemodelle als am flexibelsten wahrgenommen.

In den beiden wichtigsten Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis sowie Flexibilität der Produkte und Tarife reichte es für eine Top-Drei-Platzierung. Eine nur mittelmäßige Leistungsfallabwicklung – das immerhin drittwichtigste Kriterium – verhinderte allerdings ein besseres Abschneiden.

Mit 86 Punkten liegt die Swiss Life an fünfter Stelle, die in puncto Image sowie Tarif-/ Angebotsrechner und Beratungssoftware mit Rang drei am besten abschnitt. In den übrigen Kriterien liegt die Gesellschaft aus München um bis zu zehn Punkte (Neugeschäftsabwicklung) hinter dem Spitzenreiter zurück.

WWK ist Schlusslicht

Auf dem letzten Rang in der Gesamtzufriedenheits-Wertung liegt die WWK Lebensversicherung a.G., die auch bezüglich der Geschäftsanteile auf den hintersten Plätzen landete. Im wichtigsten Kriterium Preis-Leistungs-Verhältnis gab es die mit Abstand schlechteste Bewertung.

Mit 57 Punkten in diesem Kriterium beträgt der Abstand auf den vorletzten Platz bereits 15 Punkte. Die Spitzenposition ist sogar satte 34 Punkte entfernt.

Die schlechte Bewertung dürfte ihre Ursachen darin haben, dass die WKK zu Beginn des Jahres die Beiträge in der Risikolebens- und BU-Versicherung um bis zu 40 Prozent angehoben hat (VersicherungsJournal Medienspiegel 7.1.2018, VersicherungsJournal 29.1.2018, 8.2.2018).

Die 293-seitige „Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2018“ zum Asscompact-Award kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.