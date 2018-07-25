Altersversorgung: MLP schließt Angebotslücke

18.9.2025
Die MLP SE stellt ihren Privatkunden einen neuen Service im Vermögensmanagement bereit: Die „Portfoliorente mit Wertpapierverkauf“ verknüpft einen Auszahlplan mit den Ausschüttungen eines Fondsdepots. Die laufenden Erträge der langfristigen Geldanlage werden somit nicht wieder angelegt, sondern dem Kunden als Teil seiner privaten Zusatzrente ausgezahlt.
Weil Zinsen, Dividenden und sonstige Erträge jedoch stark schwanken können, sorgt der Finanzdienstleister für einen planbaren Kapitalfluss. Um den eventuell noch fehlenden Teil der monatlich, quartalsweise oder jährlich gewählten Auszahlung an den Kunden aufzustocken, werden Anteile der ausschüttenden Fonds im Depot je nach Bedarf verkauft.
Mit diesem Mechanismus entspreche man dem Wunsch vieler Kunden, die auf ihren Ruhestand zugehen. „MLP betreut hier eine in den vergangenen Jahren deutlich gewachsene Alterskohorte im eigenen Kundenstamm“, sagt Oliver Liebermann, Vertriebsvorstand der MLP Finanzberatung SE. Bei ihnen stehe oft die Wiederanlage auslaufender Vorsorgeverträge an.
Neben der ergänzenden Zusatzrente als Teil der eigenen Altersversorgung kann die „Portfoliorente“ auch eingesetzt werden, um andere finanziell zu unterstützen. Als Beispiele nennt Liebermann die Auszahlung eines regelmäßigen Taschengelds an Kinder und Enkelkinder oder die Finanzierung laufender Kosten während eines Studiums, Sabbaticals oder der Elternzeit.
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.