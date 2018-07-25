Altersversorgung: MLP schließt Angebotslücke

18.9.2025

Die MLP SE stellt ihren Privatkunden einen neuen Service im Vermögensmanagement bereit: Die „Portfoliorente mit Wertpapierverkauf“ verknüpft einen Auszahlplan mit den Ausschüttungen eines Fondsdepots. Die laufenden Erträge der langfristigen Geldanlage werden somit nicht wieder angelegt, sondern dem Kunden als Teil seiner privaten Zusatzrente ausgezahlt.

Oliver Liebermann (Bild: MLP)

Weil Zinsen, Dividenden und sonstige Erträge jedoch stark schwanken können, sorgt der Finanzdienstleister für einen planbaren Kapitalfluss. Um den eventuell noch fehlenden Teil der monatlich, quartalsweise oder jährlich gewählten Auszahlung an den Kunden aufzustocken, werden Anteile der ausschüttenden Fonds im Depot je nach Bedarf verkauft.

Mit diesem Mechanismus entspreche man dem Wunsch vieler Kunden, die auf ihren Ruhestand zugehen. „MLP betreut hier eine in den vergangenen Jahren deutlich gewachsene Alterskohorte im eigenen Kundenstamm“, sagt Oliver Liebermann, Vertriebsvorstand der MLP Finanzberatung SE. Bei ihnen stehe oft die Wiederanlage auslaufender Vorsorgeverträge an.

Neben der ergänzenden Zusatzrente als Teil der eigenen Altersversorgung kann die „Portfoliorente“ auch eingesetzt werden, um andere finanziell zu unterstützen. Als Beispiele nennt Liebermann die Auszahlung eines regelmäßigen Taschengelds an Kinder und Enkelkinder oder die Finanzierung laufender Kosten während eines Studiums, Sabbaticals oder der Elternzeit.