Alte Leipziger kündigt Maklerbestände

2.8.2024 – Der Sachversicherer der Gruppe trennt sich von Wohngebäudeversicherungen für Hausverwaltungen einzelner Versicherungsmakler. In der Sparte hatten sich zuletzt die Verluste verdreifacht, obwohl die Beitragseinnahmen deutlich stärker gestiegen waren als die Zahl der Policen.

Die Alte Leipziger Versicherung AG hat sich im Segment der Verbundenen Wohngebäudeversicherung für Hausverwaltungen von circa 30 Vermittlerbeständen getrennt. Das bestätigte der Konzern auf Anfrage der VersicherungsJournal-Redaktion. Welches Beitragsvolumen diese Policen haben, wurde nicht beantwortet.

In den Bereich sei das Geschäft „zu vier Fünfteln strukturell ertragreich“. Jedoch habe in Einzelfällen die Schadenfrequenz und -höhe stark zugenommen. Daraus habe man Konsequenzen gezogen, weil man als privates Versicherungsunternehmen die Wirtschaftlichkeit in den Mittelpunkt des Handelns stellen müsse.

Versicherungsmakler wehrt sich erfolglos gegen die Alte Leipziger

Einer der betroffenen Versicherungsmakler sieht diese Begründung in seinem Fall nicht als stichhaltig an. Der Versicherer habe allein die Schäden aus 2023 betrachtet. Darunter seien zwar zwei größere Feuerschäden gewesen, aber die Frequenzschäden hätten sich nicht wesentlich erhöht. Die günstigen Schadenverläufe vor 2023 seien nicht berücksichtigt worden.

Auch ein erheblicher Bestandszuwachs in diesem Jahr mit einer Schadenquote von bisher nur zehn Prozent sei nicht gewürdigt worden. Selbst ein persönliches Gespräch mit dem Vorstand habe die Alte Leipziger nicht umstimmen können.

Beitragseinnahmen in der Wohngebäudesparte waren stark gestiegen

Die Vermutung, dass in der Sparte Risiken zurückgefahren werden, wird durch die Angaben im Geschäftsbericht 2023 (PDF; 1,4 MB) widerlegt. In der Verbundenen Gebäudeversicherung hat die Gesellschaft im vergangenen Jahr die Zahl der Verträge um fast ein Viertel (22,8 Prozent) auf 115.710 ausgeweitet.

Die Beiträge stiegen um 46,2 Prozent auf 114,7 Millionen Euro brutto und die verdienten Beiträge um 37,4 Prozent auf 97,8 Millionen Euro. Weitaus stärker als die Einnahmen wuchsen die Ausgaben. Der Gesamtschadenaufwand in der eigenen Rechnung stieg im Vergleich zu 2022 um 56,9 Prozent auf 71,7 Millionen Euro.

Dadurch sprang die Schadenquote von 64,2 auf 73,4 Prozent. Der versicherungstechnische Verlust in der Wohngebäudesparte verdreifachte sich von 3,8 auf 12,4 Millionen Euro. Der Sprung wäre noch größer gewesen, wenn nicht gleichzeitig die Erhöhung der Schwankungsrückstellung von 3,5 auf eine Millionen Euro reduziert worden wäre.

Die Kostenquote hat sich nach Unternehmensangaben „in dieser Sparte in den letzten Jahren kaum verändert“. Für 2024 wird eine Betriebskostenquote von 32 Prozent erwartet.

Die Schadenentwicklung hängt mit den veränderten Marktbedingungen der letzten zwei Jahre zusammen. Alte Leipziger

Die Ursachen zunehmender Verluste

Zu den Ursachen der Verluste schreibt die Gesellschaft: „Die Schadenentwicklung hängt mit den veränderten Marktbedingungen der letzten zwei Jahre zusammen: inflationsbedingte höhere Schadenkosten, allgemeiner Personal- und Handwerkermangel, zahlreiche Starkregenereignisse und Überschwemmungen sowie steigende Rückversicherungskosten.“

Die Frage nach den Hauptkostentreibern und welche Risiken sich am stärksten verschlechtert haben, wurde nicht beantwortet. Auch was die Alte Leipziger unternommen hat, um die Verträge durch Sanierungsmaßnahmen wie Erhöhungen der Beiträge oder Selbstbehalte zu sanieren, wollte sie nicht sagen.

Unbeantwortet blieb auch diese Frage: „Ab welcher Schadenquote beziehungsweise unter welchen Gegebenheiten müssen weitere Versicherungsmakler damit rechnen, dass Sie ihnen die Bestände kündigen?“

Auch andere Versicherer ziehen sich zurück

In letzter Zeit haben sich auch andere Versicherer von bestimmten Geschäftszeigen getrennt. So hat die Axa Versicherung AG in ihrem Wohnungseigentümer-und-Hausverwalter-Konzept einige stark defizitäre Verträge gekündigt (VersicherungsJournal Medienspiegel 26.7.2024).

Die HDI Versicherung AG hat die Zusammenarbeit mit Maklerpools eingeschränkt. Der Versicherer nimmt ab Oktober über Pools von Privatkunden keine Kfz-Versicherungen sowie bestimmte Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen mehr an (31.7.2024).

Die Rhion Versicherung AG beendet die Zusammenarbeit mit der Dema Deutsche Versicherungsmakler AG in der Kfz-Sparte (12.7.2024).