Allianz X übernimmt Simplesurance komplett

30.9.2022

Allianz X GmbH, die Einheit des der Allianz SE für Investitionen in digitale Unternehmen, erwirbt jetzt 100 Prozent der Anteile an der Simplesurance GmbH. Seit 2016 ist der Versicherer bei dem Insurtech finanziell engagiert (VersicherungsJournal 8.5.2018, Medienspiegel 21.2.2019). Zum Kaufpreis äußerten sich die Geschäftspartner nicht.

Zuletzt hatte das Unternehmen 15 Millionen Euro als Wandeldarlehen von dem Investor erhalten (Medienspiegel 8.12.2020). Der Kauf ermögliche eine weitere Vertiefung der Partnerschaft zwischen Allianz Partners SAS und Simplesurance, „um geschäftliche Synergien beim Einsatz von Technologien und im Kundenservice zu nutzen“, heißt es in einer Mitteilung.

Durch die Kooperation vertreibt die IT-Schmiede Allianz-Produkte in 28 Ländern Europas auf seinen Endkundenportalen wie Schutzklick.de sowie in mehr als 1.500 Onlineshops (Medienspiegel 8.7.2019). Unternehmen wie die N26 GmbH (19.4.2021) oder Heycar nutzen die Technologie ebenfalls, um Versicherungen in ihre Angebote einzubetten.

„Die Fähigkeiten von Simplesurance bringen uns das digitale Know-how und die Plattformexpertise, um die verschiedenen digitalen Ökosysteme mitzugestalten und die vorhandenen Chancen zu ergreifen“, lässt sich Tomas Kunzmann, CEO von Allianz Partners, zu der Übernahme zitieren.