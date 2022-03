Allianz strafft mächtige Vertriebsorganisation ABV

14.3.2022

In einem sogenannten Zukunftsprogramm verordnete der Allianz-Konzern seinen Vertriebseinheiten eine Reorganisation. Ziele der Maßnahmen sind „einerseits gezielte Investitionen in Zukunftsfähigkeit und Wachstum, andererseits Kosteneinsparungen zur Verbesserung der Wettbewerbsposition der Allianz und zur Refinanzierung der Investitionen“, so das Unternehmen auf Nachfrage.

Im Wesentlichen verfolgt die Neuausrichtung der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG (ABV) drei Punkte:

Die 156 Agenturen des Spezialvertriebs (Versicherung, private und betriebliche Vorsorge, Vermögen für zum Beispiel Ärzte oder Heilberufe) sollen in die regionale Organisation der 60 Geschäftsstellen der ABV integriert werden. Die bisherige Betreuungsstruktur des Spezialvertriebs werde abgebaut.

Der nebenberufliche Versicherungsvertrieb als eigenständiger Vertriebsweg wird aufgelöst und in eine neu gegründete, digitale Beratungs- und Verkaufseinheit überführt.

Die Spezialisten-Ausstattung im Bereich der Sachversicherung soll gestrafft und die digitale Betreuung und Beratung in dieser Sparte verstärkt werden.

Eine Zusammenführung der Ausschließlichkeits-Organisation und des Vertriebs über Bankpartner sei nicht geplant und kein Teil des Zukunftsprogramms, dementiert die Allianz anderslautende Medienberichte. Für die ABV arbeiten nach Angaben des Konzerns über 8.000 Vertreter. Von den Maßnahmen könnten nach Angaben des „Versicherungsboten“ 800 Vermittler betroffen sein (VersicherungsJournal Medienspiegel 25.1.2022).

Dennoch gibt sich der Konzern überzeugt von lokalen Vertriebsstandorten: "Trotz zunehmender Digitalisierung ist die Allianz überzeugt von der Bedeutung der Vertreterinnen und Vertreter vor Ort und setzt auch in Zukunft auf eine bundesweite Flächenpräsenz mit einer stabilen Anzahl an Agenturen", so das Unternehmen.