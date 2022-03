Allianz SE: Vergütungen für den Vorstand steigen sprunghaft

7.3.2022

Die Allianz SE hat am Freitag ihren Geschäftsbericht 2021 (PDF, 6,1 MB) veröffentlicht. Die wesentlichen Kennzahlen hatte der Konzern bereits vorab bekannt gegeben (VersicherungsJournal 21.2.2022). Demnach stieg der Umsatz um 5,7 Prozent auf 148,5 Milliarden Euro und das operative Ergebnis um 24,6 Prozent auf 10,8 Milliarden Euro.

Gleichzeitig sank der Jahresgewinn um 0,4 Prozent auf 7,133 Milliarden Euro. Zu dem Rückgang trug bei, dass der Versicherungskonzern für das Investmentgeschäft 3,7 Milliarden Euro Rücklagen gebildet hat. Auslöser sind juristische Auseinandersetzungen in den USA (9.8.2021, Medienspiegel 13.9.2021, 23.8.2021). Auch im Vorjahr war der Gewinn gesunken (22.2.2021).

Oliver Bäte (Archivbild: Müller)

Trotz dieser Rückgänge stieg die Grundvergütung der zehn Vorstandsmitglieder in 2021 um 4,3 Prozent auf 10,93 Millionen Euro. Mit Nebenleistungen und Jahresbonus waren es 20,8 Millionen Euro (plus 15 Prozent). Hinzu kamen aktienbasierte Vergütungen in Höhe von 17,9 Millionen Euro (plus 28,8 Prozent). Somit stiegen die Vorstandsbezüge insgesamt um 21 Prozent auf 38,7 Millionen Euro.

Wie sich dieser Betrag auf den Vorsitzenden Oliver Bäte und die übrigen neun Vorstände verteilt, geht aus dem Geschäftsbericht nicht hervor.