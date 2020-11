Allianz SE meldet trotz Corona eine „solide“ Entwicklung

6.11.2020

Die Performance der Allianz SE präsentiert sich nach den ersten drei Quartalen 2020 in Corona-Zeiten als „robust“ und „eigentlich ganz normal“. Zu dieser Bewertung kam Giulio Terzariol, der Finanzvorstand des Konzerns, bei der Vorstellung der Ergebnisse per 30. September.

Giulio Terzariol (Bild: Allianz)

Zwar ging der Konzernumsatz im Vergleich zu den ersten drei Quartalen 2019 (VersicherungsJournal 11.11.2019) um 1,9 Prozent auf 104,9 Milliarden Euro zurück und das operative Ergebnis verminderte sich um 14,6 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro. Aber ohne Covid-19-Effekte wäre das Betriebsergebnis sogar besser ausgefallen als in der entsprechenden Vorjahreszeit, erklärte Terzariol. Auch insgesamt gebe es „viele gute Entwicklungen“.

Einen deutlichen Umsatzrückgang verzeichnete in der Berichtsperiode mit fünf Prozent auf 53,1 Milliarden Euro das Segment Leben/Kranken. In der Schaden- und Unfallversicherung konnte – vor allem durch Preiserhöhungen – dagegen sogar ein Plus von 1,4 Prozent auf 46,7 Milliarden Euro verzeichnet werden. Im Asset Management belief es sich um 2,2 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro.

Beim operativen Ergebnis hinterließ die Pandemie mit einem Minus von 16,6 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro in Schaden/Unfall und mit 14,1 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro in Leben/Kranken ihre Spuren. Im Asset Management verbesserte es sich gleichzeitig um 2,2 Prozent auf knapp zwei Milliarden Euro.

Ein anderes Bild ergibt sich beim Vergleich der dritten Quartale 2019 und 2020. Hier verminderte sich zwar der Konzernumsatz stärker als im Neun-Monats-Vergleich um 6,1 Prozent auf 31,4 Milliarden Euro. Aber beim operativen Ergebnis in Höhe von 2,9 Milliarden Euro verminderte sich das Minus auf 2,6 Prozent.