Allianz schließt Neuausrichtung der Vertriebsorganisation ABV ab

15.2.2023 – Am 1. Januar ging das „Zukunftsprogramm“ für die Vertriebseinheit an den Start. Die Änderungen umfassen fünf Kernpunkte mit dem Ziel, Strukturen und Prozesse zu straffen. Der Spezialvertrieb wird in die regionale Organisation integriert, das Standbein nebenberuflicher Vermittler digitalisiert.

Anfang 2022 hatte die Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG (ABV) ihr sogenanntes „Zukunftsprogramm“ verabschiedet (VersicherungsJournal 14.3.2022). Ein Jahr später, zum 1. Januar 2023, traten die Maßnahmen in Kraft. „Die Gespräche mit dem Gesamtbetriebsrat der ABV wurden im Oktober 2022 erfolgreich abgeschlossen“, teilte die Allianz SE auf Nachfrage mit.

Die Neuausrichtung der mächtigen Vertriebsorganisation verfolgt „einerseits gezielte Investitionen in Zukunftsfähigkeit und Wachstum, andererseits Kosteneinsparungen zur Verbesserung der Wettbewerbsposition der Allianz und zur Refinanzierung der Investitionen“, so der Konzern.

Wie die ABV gestrafft wird

Die strukturellen Änderungen und die geplanten Investitionen umfassen fünf Kernpunkte:

Die eigenständigen Betreuungsmodelle des „nebenberuflichen Vermittlervertriebs“ und des „Spezialvertriebs“ (Versicherung, private und betriebliche Vorsorge, Vermögen für zum Beispiel Ärzte oder Heilberufe) werden teilweise aufgelöst. Der Spezialvertrieb, ehemals 156 Agenturen, soll in die regionale Organisation der 60 Geschäftsstellen integriert werden. Der nebenberufliche Vermittlervertrieb wird in einer neuen digitalen Vertriebseinheit des ABV aufgehen.

In diese neue digitale Vertriebseinheit (DVE) sollen Teile der Kundenportfolien des bisherigen „nebenberuflichen Vermittlervertriebs“ einfließen. Ziel ist, neue Kundengruppen durch erweiterte Erreichbarkeit und Remote-Beratung zu erschließen.

Die fachliche und regionale Vertriebssteuerung soll vor Ort für jeden Außendienstmitarbeiter auf das individuelle Vertriebsprofil zugeschnitten werden. Der Konzern will die digitale Unterstützung durch eine zentrale digitale Spezialisteneinheit ausbauen. Sie soll den Zugang aller Allianz-Agenturen zur entsprechenden Unterstützung gewährleisten.

Alle relevanten operativen Vertriebssteuerungs-Funktionen, insbesondere leitende Spezialistenfunktionen, werden in die regionale Organisation integriert. Die bisherige Matrixstruktur werde aufgelöst.

Die Vertriebssteuerung in der ABV wird umgestaltet: Die operativ Verantwortlichen im Gebiet sollen enger mit den Produktgebern zusammenarbeiten.

Betriebsbedingte Kündigungen – ausgeschlossen

Die Straffung der Strukturen hatte die Reduzierung von Kosten zum Ziel und damit Auswirkungen auf Arbeitsplätze. „Wie in vergleichbaren Fällen in der Vergangenheit, hat die ABV ihre Verantwortung als Arbeitgeber ernst genommen und betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen“, so die Allianz.

Gemeinsam mit dem Betriebsrat und den betroffenen Mitarbeitern wurden einvernehmliche, sozialverträgliche Lösungen gefunden, teilt das Unternehmen mit. Bei der Frage, wie viele Beschäftigte ihren Schreibtisch räumen mussten, nennt der Konzern keine konkreten Zahlen.

Rund 8.000 selbstständige Allianz-Vertreter sind nach Unternehmensangaben noch an Bord. Laut Medienberichten Anfang des Vorjahres war von 800 Vermittlern die Rede, die aufgrund der Maßnahmen gehen sollten (Medienspiegel 25.1.2022).