Allianz Leben: Katja de la Viña gibt Chefposten ab

12.12.2024

Katja de la Viña (45) gibt zum Jahresende den Vorstandsvorsitz der Allianz Lebensversicherungs-AG ab, den sie im April 2022 übernommen hatte (VersicherungsJournal 22.12.2021).

Katja de la Viña (Bild: Allianz/Luca Siermann)

Sie „wechselt in neuer Managementfunktion und in Teilzeit zu Group Strategy, Marketing and Distribution“. Als Grund nannte der Konzern am Mittwoch, dass die Leben-Chefin „jetzt mehr für ihre beiden Kinder da sein möchte“. Sie werde „zu einem späteren Zeitpunkt in Vollzeit und neuer Funktion zurückzukehren“.

Ruedi Kubat (Bild: Allianz)

Ihr Nachfolger wird Ruedi Kubat (55). Er ist Vorsitzender der Geschäftsleitung der Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG. Diesen Posten übernimmt am Jahresanfang Laura Gersch (41). Sie ist seit 2022 Finanzvorständin der Allianz Versicherungs-AG (27.10.2021).

Laura Gersch (Bild: Allianz)

Dieses Amt übernimmt vorübergehend Dr. Klaus Berge (48) zusätzlich zum Posten des Finanzvorstands der Allianz Privaten Krankenversicherungs-AG, den er 2020 übernommen hatte (17.7.2020).