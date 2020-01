Allianz Krankenversicherung: „Wir wachsen im Neugeschäft“

31.1.2020 – 2020 stehen bei der Allianz folgende Schwerpunkte auf der Agenda: Vollversicherung, Pflege, betriebliche Krankenversicherung (bKV) und Dentalprodukte. Wie Vorstandschefin Nina Klingspor das abgelaufene Jahr für ihren Geschäftsbereich bewertet und welche Ziele sie vorgibt, erklärt sie im Interview.

Nina Klingspor (50) ist seit dem 1. April 2019 Vorstandsvorsitzende der Allianz Private Krankenversicherung-AG (VersicherungsJournal 18.1.2019). Davor war die Managerin als Finanzchefin (CFO) bei der Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) tätig. Klingspor studierte Wirtschaft und Sinologie in Deutschland und Taiwan und hat einen Master in Ökonomie.

VersicherungsJournal: Frau Klingspor, bis 2018 zeigte der Trend in der Vollversicherung nach Auswertungen des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) abwärts (27.11.19), 18.7.2019). Jetzt hat der Verband aktuelle Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt, die eine andere Tendenz belegen (29.1.2020). Wie sieht Ihre Einschätzung für 2019 aus?

Nina Klingspor: Im Jahr 2019 sehen wir eine Trendumkehr – im zweiten Jahr in Folge wechseln mehr Versicherte von der GKV in die PKV als anders herum Das liegt daran, dass die Vollversicherung attraktiv ist und bleibt. Wir geben ein lebenslanges Leistungsversprechen, das nicht einseitig gekündigt werden kann.

VersicherungsJournal: Wenn Sie 2019 eine Trendumkehr feststellten, was hieß das für die Allianz?

Klingspor: Bei der Allianz Private Krankenversicherung (APKV) hatten wir in den vergangenen Jahren große Zuwächse. Im Vollversicherungs-Neugeschäft konnten wir unseren Marktanteil in nur fünf Jahren verdoppeln. Auch 2019 lief sehr erfreulich in der Vollversicherung. Im dritten Quartal sind wir prozentual zweistellig bei der Anzahl der Neuversicherten gewachsen und auch insgesamt fiel 2019 sehr gut aus

Abgänge verzeichnen wir, wie auch der Wettbewerb, durch Tod oder weil Versicherte in die GKV wechseln müssen. Die APKV verlassen aber kaum Kunden freiwillig.

VersicherungsJournal: Wenn die Allianz in der Vollversicherung 2019 bei den Neukunden zweistellig zugelegt hat, welche Kundengruppen konnten Sie insbesondere überzeugen?

Klingspor: Wir wachsen im Neugeschäft in verschiedenen Bereichen – unter anderem bei den Beamten.

Nina Klingspor (Bild: Christian Kaufmann)

VersicherungsJournal: Auf welche Faktoren führen Sie das Wachstum der Allianz im Neugeschäft konkret zurück?

Klingspor: Da kann ich mehrere Gründe nennen: zum einen die Beitragsstabilität im Vergleich zum Markt, die für die Kunden ein starkes Argument bleibt, sowie die Höhe der Beitragsrückerstattung. Bei der Allianz kann diese bis zu 45 Prozent betragen. Beide Faktoren sind nur möglich, weil die Allianz besonders finanzstark ist.

Dazu kommen unsere guten Produkte, die mehrfach ausgezeichnet wurden, was für die Kunden bei der Entscheidung für einen Versicherer zählt. Und wir bieten überzeugende Services und Gesundheitsprogramme.

VersicherungsJournal: Ein kurzer Rückblick: 2018 ging mehr als ein Viertel des gesamten Bruttoneuzugangs in der Krankenvollversicherung an die Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. (27.11.19).

Zusammen mit Hansemerkur Krankenversicherung AG, Signal Iduna Krankenversicherung a.G. und Continentale Krankenversicherung a.G. entfällt damit über die Hälfte des Neugeschäfts auf nur vier Anbieter. Warum spielt die Allianz in dieser Liga nicht mit – oder wollen Sie hier nicht mitspielen?

Klingspor: Wir sind als Qualitätsanbieter sehr gut im Markt positioniert und haben eine sehr gute Entwicklung im Neugeschäft. Die Verdopplung des Marktanteils war nur möglich, weil wir wettbewerbsfähig sind.

VersicherungsJournal: Stehen Sie im Markt bereits dort, wo Sie stehen wollen?

Klingspor: Nein, da stehen wir noch nicht. Wir haben unser Potenzial noch nicht ausgeschöpft, deshalb haben wir in der Voll- und der Zusatzversicherung noch viel vor.

VersicherungsJournal: Um den Abwärtstrend in der PKV zu stoppen, setzen die Versicherer immer mehr auf Mehrwerte für ihre Vollversicherten: auch die Allianz mit Programmen wie „Check-my-back“ oder „Check-my-knee“ (28.10.2019). Wie rechnen sich diese Angebote, für die die Versicherer ja auch Beitragsgelder investieren, für die Allianz?

Klingspor: Die Allianz war einer der ersten Krankenversicherer, der Mehrwerte oder Gesundheitsprogramme für seine Vollversichersicherten kostenfrei angeboten hat. Für uns steht im Mittelpunkt, dass wir Gesundheitsservices und Apps anbieten, die für unsere Versicherten wirklich etwas bringen. Angebote, die ihnen helfen, gesund zu bleiben oder die sie im Krankheitsfall unterstützen. Dieses Angebot haben wir konsequent auf derzeit 28 Services ausgebaut.

Neben der Check-my-Serie, also Programme, die bei Schmerzen zum Einsatz kommen, bieten wir den Vollversicherten beispielsweise auch „Doc-on-Call“. Das ist ein Rund-um-die-Uhr-Telefonservice mit medizinischen Experten, den die Versicherten gut annehmen. Dazu kommt das Thema „Zweitmeinung“, insbesondere bei ernsten Erkrankungen wie zum Beispiel Krebs spielt diese Möglichkeit eine große Rolle.

Wenn am Ende die Leistungsausgaben sinken, kommt auch das unseren Versicherten direkt zu Gute: mit günstigeren Beiträgen.

VersicherungsJournal: Werten Sie die Daten im Hinblick auf die Reduzierung der Leistungsausgaben aus?

Klingspor: Wir sehen uns an, ob unsere Services von unseren Kunden angenommen werden. Für uns zählt, dass unsere Angebote unseren Versicherten wirklich etwas bringen.

VersicherungsJournal: Die Bundesregierung hat „Apps auf Rezept“ für gesetzlich Krankenversicherte eingeführt. Der PKV-Verband hat darauf bisher noch keine Antwort (1.8.2019). Wie wird die Allianz auf diesen zusätzlichen Mehrwert der GKV reagieren?

Klingspor: Die Allianz hat hohe Qualitätsstandards. Wenn der Arzt, es für medizinisch notwendig hält seinem Patienten, der bei uns versichert ist, eine App zu verordnen, dann sehen wir uns das natürlich genau an. Und wenn die App unseren Standards entspricht und per se erstattungsfähig ist, übernehmen wir die Leistungserstattung.

VersicherungsJournal: Die Bundesregierung will auch die Honorarberatung fördern. Sie hat deshalb das Durchleitungsgebot für Provisionen (§ 48c VAG) eingeführt, wenn keine Nettotarife angeboten werden. Wird die Allianz 2020 darauf antworten und Nettotarife auf den Markt bringen?

Klingspor: Wir nehmen das Anliegen der Bundesregierung ernst. Gleichzeitig sprechen wir aber auch mit unserem Vertrieb und da hören wir den Wunsch nach Nettotarifen nicht. Wir werden das weiter genau beobachten – insbesondere ob wir eine veränderte Nachfrage registrieren.

VersicherungsJournal: Kommen wir zu den Krankenzusatz-Versicherungen. Wenn es um die Vermittlung dieser Tarife geht, ist laut Asscompact Trends die Arag Krankenversicherungs-AG der uneingeschränkte Favorit der unabhängigen Vermittler (1.11.2019). Was wird die Allianz in dieser Sparte unternehmen, um beim Vertrieb zu punkten?

Klingspor: Da muss ich Ihnen widersprechen. Denn wie das VersicherungsJournal im Januar berichtete, hat die Allianz Kranken die Ideal Lebensversicherung a.G. nach zahlreichen Quartalen als Favorit der unabhängigen Vermittler in der privaten Pflegezusatz-Versicherung abgelöst (15.1.2020).

Das spiegelt auch wider, dass im vergangenen Jahr jede dritte Pflegezusatz-Versicherung von der Allianz verkauft wurde.

VersicherungsJournal: Neben der Pflege dürfte das andere große Thema für 2020 in Ihrem Geschäftsbereich die betriebliche Krankenversicherung (bKV) sein. Bei der Präsentation der Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2019 wies die Allianz ausdrücklich auf eine „erfreuliche Entwicklung“ in der bKV hin (15.8.2019). Wie erfreulich war die Entwicklung konkret und was waren die Gründe dafür?

Klingspor: Zu den Zahlen für das Gesamtjahr kann ich leider noch nichts sagen, weil unser Geschäftsbericht noch aussteht. Zum 1. Halbjahr 2019 aber so viel: Jede vierte verkaufte bKV in Deutschland kam von der Allianz.

Als Grund dafür sehe ich die Änderungen, die wir 2018 vorgenommen haben. Wir haben unsere Produktwelt stark vereinfacht (14.6.2018) und neue Bausteine eingeführt (16.8.2018). Kurz gesagt, keine Risikoprüfung, keine Wartezeiten und ein Einheitsbeitrag unabhängig vom Alter der versicherten Mitarbeiter. Das kommt an.

Das Interesse an der bKV ist riesengroß, das hören wir auch vom Vertrieb. Viele Unternehmen haben erkannt, dass sie mit der bKV Mitarbeiter für sich gewinnen können und vor allem auch an die Firma binden können.

Die bKV greift hier und vermittelt den Mitarbeitern die Fürsorge des Arbeitgebers. Anders als bei der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) ist die bKV für die Arbeitnehmer ständig erlebbarer – bei jedem Zahnarztbesuch oder wenn er eine neue Brille kauft.

VersicherungsJournal: Seit dem 1. Juli bietet die Allianz ihren eigenen Mitarbeitern in Deutschland eine bKV an. Die Beiträge übernimmt komplett Ihr Unternehmen. Welche Leistungen erhalten die Arbeitnehmer?

Klingspor: Wir haben das Angebot als Vorsorgepaket sowie Zuschüsse zu Fitnessprogrammen gemeinsam mit dem Betriebsrat ausgearbeitet – als sinnvolle Ergänzung zu unserem bestehenden betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM). Die Resonanz der Belegschaft war sogar noch positiver als wir dachten.

VersicherungsJournal: Welche Ziele geben Sie für die bKV im laufenden Geschäftsjahr aus?

Klingspor: Wir wollen das Geschäft weiter ausbauen. Über die bAV haben wir beispielsweise einen sehr guten Zugang zu Firmenkunden, und den werden wir in diesem Jahr noch stärker nutzen. Außerdem unterstützen wir die Vermittler noch mehr beim Geschäft – wir haben zum Beispiel unser Underwriting deutlich verstärkt.

VersicherungsJournal: Kurzer Blick auf den Wettbewerb: 2018 hat die Hallesche Krankenversicherung a.G. sogenannte Budget-Tarife für die bKV vorgestellt (29.10.2018). Können Sie sich für die Allianz ein ähnliches Angebot vorstellen?

Klingspor: Wir sind eine Versicherung. Der Budget-Tarif ist keine echte Versicherung, sondern ein Angebot an die Mitarbeiter, ihren vorgegebenen Etat zu nutzen. Das Wesen einer Versicherung ist aber, auch den zum Teil teuren Leistungsfall abzusichern – beispielsweise beim Zahnersatz.

Insofern bleiben wir bei unserem Konzept, dass wir im Schadenfall aktiv werden, die Verantwortung übernehmen und regulieren.

VersicherungsJournal: Von der Vertriebsorganisation waren 2019 immer wieder Klagen über IT-Probleme zu hören (25.6.2019). Wie war davon Ihr Geschäftsbereich betroffen?

Klingspor: Wir alle wollen und müssen eine zukunftsorientierte IT einführen. Das sind große Veränderungen und Investitionen. Leider kam es dabei zu Störungen, auch wenn das nicht unserem Anspruch entspricht.

Wir sind alle unzufrieden, wenn es Probleme mit der Infrastruktur gibt. 2019 konnte der Allianz-Konzern die Ausfallzeiten bereits deutlich reduzieren. Wir werden 2020 noch mehr Geld investieren, um die IT-Infrastruktur schneller und flexibler zu machen – und gehen von einer weiteren Verbesserung für den Vertrieb aus.

VersicherungsJournal: Was sind Ihre wichtigsten Zielsetzungen für Ihren Geschäftsbereich im laufenden Geschäftsjahr und Ihre wichtigsten Botschaften für den Vertrieb?

Klingspor: Da sehe ich drei Teilbereiche, die Vertrieb, Prozesse und Strategie betreffen. Im Vertrieb konzentrieren wir uns auf folgende Schwerpunkte: Vollversicherung, Pflege, bKV und Dentalprodukte (17.1.2020). Strategisch bauen wir unsere Positionierung als Gesundheitspartner weiter aus. In der Vollversicherung werden wir zudem stärker unsere Finanzstärke in den Fokus rücken.

Ich bin davon überzeugt, dass dieser Punkt unterschätzt wird. Die Expertise, die wir als Allianz haben und in Leben bereits eine wichtige Rolle spielt, kommt auch unseren Krankenversicherten zugute. Denn Kranken- und Pflegetarife sind klassische Ansparprodukte.

Bei den Prozessen hat die APKV mit einer Zweidrittel-Quote bei der Leistungsbearbeitung bereits die höchste Dunkelverarbeitung im Vergleich zum Wettbewerb. Das heißt konkret, zwei von drei Rechnungen werden innerhalb von 24-Stunden beglichen.

Diese Quote wollen wir weiter erhöhen. Zusätzlich wird die APKV die Anbindung zum Vertrieb, zum Beispiel was digitale Antragsstrecken betrifft, weiter verbessern. Wir haben einiges vor.

