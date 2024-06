Allianz erhält erneut einen Rüffel von der Bafin

21.6.2024

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat von Neuem die Allianz SE abgemahnt. Dies berichtet die Wirtschaftswoche. Wie man von Unternehmensinsidern erfahren haben will, zweifeln die Beamten an der Unabhängigkeit von Mitarbeitern, die sich um das Risikomanagement und die Compliance kümmern, heißt es in einem Bericht des Magazins.

Denn sie gehören den Angaben zufolge einer Unternehmenseinheit an, die sie eigentlich überwachen sollen. Dabei handelt es sich um die Rückversicherungseinheit des Konzerns. „Sie beschäftigt zwar nur rund 100 Mitarbeiter, ihre Aufgabe aber ist eine wesentliche. Sie sichert die eigentlichen Versicherungsgeschäfte des Konzerns ab“, schreiben die Wirtschaftsredakteure.

Laut ihren Recherchen will der Versicherer nun die zehn betroffenen Mitarbeiter den zentralen Risiko- und Compliance-Abteilungen zuschlagen und so für die nötige Distanz sorgen. Auf Nachfrage des VersicherungsJournals bestätigte die Bafin die Rüge nicht, sondern erneuerte lediglich ihr Credo, dass sie sich grundsätzlich nicht zu einzelnen Unternehmen äußere. Auch die Allianz möchte keine Stellungnahme abgeben.

Der Versicherer hatte bereits im vergangenen Jahr Ärger mit der Bafin. Zunächst war im Frühjahr bekannt geworden, dass die Aufseher zahlreiche Mängel in der IT und bei Prozessen festgestellt hatten (VersicherungsJournal Medienspiegel 17.3.2023). Im Herbst mussten die Münchener dann noch einmal nachsitzen, da sich die Umsetzung der gerügten Mängel wohl „vereinzelt kompliziert“ gestaltete (26.9.2023).