Allianz besetzt zwei Vorstandsposten neu

3.2.2022 – Zwei Managerinnen steigen beim Direktversicherer und beim privaten Krankenversicherer der Münchener ins jeweilige Führungsgremium auf. Beide sollen künftig unter anderem die Betriebsorganisation optimieren.

Der Allianz-Konzern befördert zwei Managerinnen in die Chefetagen von Tochtergesellschaften.

Birgit Bacher (Bild: Allianz Direct)

Zum 1. Februar stieg Birgit Bacher in den Vorstand der Allianz Direct Versicherungs-AG auf. Sie verantwortet künftig die Felder „Operations und IT“. Die Position wurde neu geschaffen, um die beiden Bereiche „besser zu verzahnen“, so der Versicherer auf Nachfrage.

Aufbau der IT-Plattform

Bacher arbeitet seit 2003 für den Versicherer. 2014 leitete sie die globale Plattformstrategie bei der Allianz SE und trieb die Entwicklung der IT-Transformation bei dem Unternehmen voran. 2019 stieg die Managerin zum „Executive-Director“ bei der Allianz Technology auf.

Der Aufbau der IT-Plattform bei der noch relativ jungen Direktversicherungs-Tochter Allianz Direct sei „im Plan“, erklärte Finanzchef Giulio Terzariol bei der Vorstellung der Ergebnisse zum dritten Quartal. Nicht zufrieden könne man bisher jedoch mit der Entwicklung der Einnahmen sein (VersicherungsJournal 11.11.2021).

Neue COO beim Krankenversicherer der Allianz

Tina Maric (Bild: Allianz)

Eine neue Chief Operating Officer (COO) bekommt die Allianz Private Krankenversicherungs-AG (APKV).

Tina Maric, seit 2017 bei dem Krankenversicherer und zuletzt Fachbereichsleiterin Vertrag und Angebot, steigt zum 1. April 2022 auf und übernimmt das Vorstandsressort Operations von Kaan Günay.

Im Zuge der Neupositionierung der Allianz Deutschland AG hatte das Unternehmen den Bereich Operations in die APKV überführt (16.3.2021). Günay hat diese Einheit aufgebaut.

Der Schwerpunkt für den Krankenversicherer des Münchener Konzerns liegt hier in den kommenden Jahren „auf der Weiterentwicklung des Betriebes mit dem Ziel, die APKV zur Krankenversicherung mit dem kunden- und vertriebsorientiertesten Service zu machen“, so die Allianz am Donnerstag in einer Mitteilung zu der Personalie.