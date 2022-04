Alle Spielarten der betrieblichen Vorsorge auf einem Portal

7.4.2022 – Jung, DMS & Cie. und E-Vorsorge gründen ein Gemeinschafts-Unternehmen. Das führt bei ausgewählten Vermittlern ein Pilotprojekt durch: eine gemeinsame Plattform, die anbieterübergreifend die Verwaltung der betrieblichen Vorsorge ermöglichen soll.

Die Jung, DMS & Cie. AG und der Softwareentwickler E-Vorsorge Systems GmbH haben ein gemeinsames Pilotprojekt gestartet. Seit dem 1. April steht das Plug-Insurance-Portal ausgewählten Vermittlern zum Testen zur Verfügung. Die flächendeckende Einführung ist im Juli 2022 geplant, so die beiden Partner in einer Mitteilung.

Eigene Gesellschaft gegründet

Die Plattform soll die betriebliche Vorsorge auf einen Nenner bringen. Das Portal vereint laut Angaben des Maklerpools die Bereiche betriebliche Altersversorgung (bAV), betriebliche Berufsunfähigkeits-Absicherung, betriebliche Krankenversicherung (bKV) und betriebliche Pflegeversicherung.

Für die Realisierung des Projektes gründeten die Kooperationspartner das Gemeinschaftsprojekt Plug-Insurance GmbH, an dem der Pool und das Softwareunternehmen jeweils 50 Prozent halten.

Alles zur betrieblichen Vorsorge auf einem Portal

Sebastian Grabmaier (Bild: JDC)

Die Anwendung spreche alle Beteiligten an: Vermittler erhielten ein Tool für verschiedene Sparten der unternehmenseigenen Vorsorge. Arbeitgeber könnten ihre Verträge digital verwalten „und das Versicherungs-Gesellschafts-übergreifend in einem Tool mit der Komplettsicht aller Verträge“, so JDC. Mitarbeiter könnten Verträge über die digitale Signatur online abschließen.

Mit der Anwendung „können Berater und Vermittler beim Kunden den gesamten Bereich betriebliche Vorsorge medienbruchfrei anbieten. Das war bislang nur den Großen der Branche möglich“, lässt sich JDC-Vorstandschef Dr. Sebastian Grabmaier zu dem Projekt zitieren.

Andere Projekte von anderen Anbietern

Im Markt gibt es diverse Ansätze, die Nachfrage der Firmenkunden nach einer Plattform, die die betriebliche Vorsorge anbieterübergreifend darstellt, zu beantworten. Die Gothaer Versicherungen und die E-Pension GmbH & Co. KG brachten im Sommer ihr Arbeitgeberportal für die gemeinsame Verwaltung der bAV und der bKV an den Start (VersicherungsJournal 30.8.2021).

Auch andere Produktgeber wie die Alte Leipziger-Hallesche (ALH Gruppe) arbeiten ebenfalls an einer digitalen Zusammenführung dieser beiden Sparten. „Gerade Neukunden erwarten diese Strukturen“, sagte Dr. Jürgen Bierbaum, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Alten Leipziger Lebensversicherung a.G., dazu (4.11.2020).

Wettbewerber von E-Pension wie die Xempus AG erweiterten ihre Geschäftstätigkeit um die bKV (8.4.2021) und tüfteln daran, „die relevanten Informationen technologisch aufzubereiten und Arbeitgebern digital zugänglich zu machen“ (26.8.2021).