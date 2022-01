Zwischen Impfschutz und verärgerten Gewerbekunden: Ein Virus krempelt die Branche um

27.1.2022 – Kommt der gesetzliche Zwang zur Corona-Impfung, dürfte dies viele Impfgegner noch stärker mobilisieren. Dabei gibt es längst starken Schutz – nicht nur vom Staat, sondern auch privat. Damit kann der seltene Ernstfall, einen bleibenden Impfschaden zu erleiden, zumindest finanziell abgefedert werden. Alles, was Vermittler zu diesem Thema wissen müssen, sowie einen Rück- und Ausblick auf die Pandemie bringt ein neues Dossier.

Die Impfpflicht kommt nicht nur für Gesundheits- und Pflegepersonal, sondern bald für jedermann – zumindest für Risikogruppen, etwa für die über 50-Jährigen. Laut Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) soll mit der Impfpflicht eine Erstquote von 90 Prozent erreicht werden. Zudem soll jeder Abgeordnete – wie es das Grundgesetz eigentlich vorsieht – nach seinem Gewissen ohne Fraktionszwang entscheiden.

Über 61 Millionen vollständig Geimpfte

Mittlerweile impft Deutschland wieder mit „voller Pulle“. So wurde im Dezember 2021 laut dem digitalen Impfquoten-Monitoring Covid-19 des Robert-Koch-Instituts (RKI) an 13 Tagen die Millionengrenze an Spritzen überschritten – einmal wurden sogar an einem Tag über 1,6 Millionen Menschen geimpft.

Mit Stand 24. Januar 2022 gab es über 61 Millionen vollständig geimpfte und knapp 42 Millionen geboosterte Personen. Gleichzeitig gibt es noch über 16 Millionen Ungeimpfte, wenn man Kinder, für die es keinen Impfstoff gibt, abzieht. Wie wichtig die Impfung ist, betont RKI-Vize-Präsident, Lars Schaade. Denn rund zehn Prozent der Infizierten würden Long-Covid-Symptome aufweisen.

Risiko marginal

Allein mit der Menge der Impfungen steigt die Gefahr, dass einzelne Menschen oder Risikopatienten durch die Impfung schwer krank werden. Das Risiko von schweren Impfschäden ist jedoch weiterhin marginal.

Dies geht aus dem 43 Seiten umfassenden Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hervor, der am 23. Dezember 2021 veröffentlicht wurde. Danach sind seit Start der Impfkampagne am 27. Dezember 2020 bis zum 30. November 2021 lediglich 26.196 Verdachtsfälle mit schwerwiegenden Nebenwirkungen oder Impfkomplikationen gemeldet worden.

Die Melderate für schwerwiegende Verdachtsfälle liegt somit bei 0,2 pro 1.000 Impfungen. Gemeldet wurden auch Todesfälle im Abstand von einem Tag bis sechs Wochen nach einer Covid-19-Impfung.

Kein „Risikosignal“ für eine erhöhte Sterblichkeit

Beim Vergleich mit der statistisch zufällig zu erwartenden Anzahl von Todesfällen auf Basis der Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) ergab sich laut PEI für keinen der vier bisher in Deutschland eingesetzten Covid-19-Impfstoffe „ein Risikosignal“ für eine erhöhte Sterblichkeit.

Nach jeder Corona-Schutz-Impfung kann der Körper reagieren. „Normal“ sind Temperaturerhöhung oder Kopf- und Gliederschmerzen. „Erst wenn Beschwerden aber nicht mehr weggehen, spricht man von einem Impfschaden“, erläutert Isabella Beer, Fachanwältin für Medizin- und für Versicherungsrecht von der Kanzlei Rechtsanwälte Förster & Blob Partnerschaftsgesellschaft mbB.

Staat haftet

Mit dem Risiko eines Corona-Impfschadens wird aber in Deutschland niemand allein gelassen. „Der Staat kommt für alle Betroffene auf, die durch eine Corona-Schutzimpfung einen bleibenden körperlichen Schaden davontragen“, sagt Peter Wolfgang Gaidzik, Arzt, Fachanwalt und Leiter des Instituts für Medizinrecht an der Universität Witten/Herdecke.

Schildere der Arzt die Risikolage in einem verständlichen Aufklärungsgespräch und mache auch beim Impfen keinen Fehler, entfalle allein die Haftung aus Verschulden.

Wer dann trotzdem einen Impfschaden erleidet, erhält auf Antrag Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz. Allein Schmerzensgeld könnten die Betroffenen nicht erhalten. Gaidzik: „Denn solche Ansprüche sind nur zivilrechtlich, etwa aus Amtshaftung, zu begründen, was aber ein schuldhaftes Handeln voraussetzt“.

Haften muss übrigens weiterhin die Pharmafirma, die das Produkt vertreibt, wenn das Arzneimittel fehlerhaft ist – beispielsweise, wenn verunreinigte Chargen in den Umlauf gebracht würden.

Noch neuer Impfschutz möglich

Zwar schützen private Unfallversicherungen nicht bei Gesundheitsschäden durch Corona, die Schutzimpfung ist aber bei einigen Anbietern abgesichert. „Impfschäden sind bei uns bereits seit 2009 mitversichert“, erläutert eine Sprecherin der Allianz Versicherungs-AG. Noch bieten sogar neue Policen teilweise direkte Absicherung für die Corona-Impfung. Geleistet wird aber nur, wenn der Impfschaden so schwer ist, dass er zur Invalidität führt.

Wie beim staatlichen Schutz, muss aber der Zusammenhang zwischen Impfung und Behinderung nachgewiesen werden. Da es sich bei der privaten Unfallversicherung um eine Summenversicherung handelt, wird die Leistung, die steuerfrei ist, nicht auf andere Entschädigungen angerechnet.

Dossier: „Die Versicherungsbranche im Pandemiemodus“

Welche privaten Unfallversicherer aktuell Impfschutz bieten und wie Personenversicherer wie etwa die private Krankenversicherung zum Impfschutz steht, ist einer der vielen Inhalte eines neuen Dossiers des VersicherungsJournals. Direkt am Anfang wird darin auf die aktuelle Situation und den privaten Corona-Schutz verwiesen.

In der Folge wird dann in einzelnen Kapitel über die zum Teil sehr unterschiedlich laufende Entwicklung in den vergangenen zwei Jahren bei Ausschließlichkeit, Versicherungsmaklern sowie die Arbeitssituation bei den Versicherern berichtet.

Des Weiteren geht es um die Geschäftsergebnisse der Anbieter sowie die Auswirkung der Coronakrise auf die Personenversicherung und verschiedene Sparten der Sachversicherung. Dem Leser wird dabei deutlich, welche Debatten die Versicherungsbranche zukünftig beschäftigen werden und in welche Richtung die Entwicklung in den einzelnen Bereichen gehen wird.

