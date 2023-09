Zwei Krankenversicherer schwächeln

6.9.2023 – Das Analysehaus Morgen & Morgen hat sein Rating von Krankenversicherungs-Unternehmen überarbeitet und die aktuellen Ergebnisse präsentiert. Anhand von 13 Bilanzkennzahlen aus den Bereichen Erfolg, Sicherheit und Bestand wurden 30 Anbieter bewertet. Zwei davon erhielten nur zwei Sterne („schwach“): die Concordia und die Huk-Coburg. Fünf Sterne („ausgezeichnet“) erreichten acht Gesellschaften (Allianz, Alte Oldenburger, DEVK, Hansemerkur, LVM, R+V, Signal Iduna und Universa).

Die Morgen & Morgen GmbH hat am Mittwoch die aktuelle Ausgabe ihres jährlichen Unternehmensratings der privaten Krankenversicherer (PKV) vorgelegt. Die Analysten haben die Ratingsystematik für das „Rating KV-Unternehmen“ überarbeitet. Dadurch sind die aktuellen Ergebnisse mit denen des Vorjahres (VersicherungsJournal 7.9.2022) nicht vergleichbar.

Neue Bewertungsmethodik

Zur neuen Bewertungssystematik erläutert das Analysehaus, dass diese nun aus einer Gesamtbewertung und den drei Teilratings Erfolg, Bestand und Sicherheit bestehe. Dabei seien die bisher betrachteten Kennzahlen grundlegend beibehalten und nur an manchen Stellen geringfügig modifiziert worden.

Zusätzlich wurden weitere Kennzahlen aufgenommen. Neue Ratingbestandteile sind den Angaben zufolge die Solvency-II-Kennzahlen im Teilrating Sicherheit sowie die Überzinsquote für das Teilrating Erfolg.

Als weitere Neuerung wird das Verfahren der Punktevergabe genannt. „Anstelle der bisher verwendeten relativen Punktevergabe anhand der Normalverteilung wurde auf ein Benchmark-Verfahren umgestellt. Somit können Besonderheiten bei den einzelnen Kennzahlen flexibler berücksichtigt werden.“

13 Kennzahlen aus drei Bereichen

In das Teilrating Erfolg gehen fünf Kennzahlen ein, in das Teilrating Sicherheit sechs und in das Teilrating Bestand zwei Kennzahlen. Das Teilrating Bestand besitzt zehn Prozent Gewichtung für die Gesamtwertung, die beiden anderen Teilratings je 45 Prozent.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: M&M)

Betrachtet wurden die Geschäftsjahre 2018 bis 2022. Einzelheiten zum Bewertungsverfahren haben die Analysten in ihrer Rating-Dokumentation (PDF, 283) veröffentlicht. Ergebnis der Berechnungen sind Noten von fünf Sternen („ausgezeichnet“) bis zu einem Stern („sehr schwach“).

30 Krankenversicherer im Test

Wie in den Vorjahren (8.9.2021, 29.9.2020), hat M&M 30 PKV-Unternehmen unter die Lupe genommen. Nicht berücksichtigt hat das Analysehaus erneut die in finanziellen Schwierigkeiten steckende Freie Arzt- und Medizinkasse der Angehörigen der Berufsfeuerwehr und der Polizei VVaG (FAMK) (6.9.2023). Ebenfalls fehlt wiederum die noch sehr junge Ottonova Krankenversicherung AG.

Gut jeder vierte Testkandidaten erhielt die Höchstnote „ausgezeichnet“ (fünf Sterne). Über die Hälfte der Gesellschaften schnitt mit vier Sternen („sehr gut“) ab. Rund jeder sechste Akteur erhielt drei Sterne („durchschnittlich“). Für zwei Unternehmen reichte es nur für zwei Sterne („schwach“).

Zu diesem Duo gehört wie im Vorjahr die Concordia Krankenversicherungs-AG und die 2022 „sehr schwache“ Huk-Coburg-Krankenversicherung AG.

Zahl der „sehr guten“ Gesellschaften erhöht

Es fällt auf, dass die neue Ratingsystematik tendenziell nicht zum Nachteil der Testkandidaten war: Vor Jahresfrist hatten noch neun Anbieter unterdurchschnittlich abgeschnitten („schwach“ beziehungsweise „sehr schwach“). Dafür hat sich die Zahl der „(sehr) guten“ Gesellschaften von 13 auf 23 erhöht.

Von den acht Krankenversicherern mit fünf Sternen schaffte nur die R+V in allen drei Teilratings die Höchstnote. Allen anderen Anbietern gelang dies bestenfalls zweimal.

Positives Fazit der Analysten

Thorsten Saal, Bereichsleiter Mathematik bei M&M, kommentiert die Ratingergebnisse folgendermaßen: „Die Privaten Krankenversicherer (PKV) sind aktuell sehr gut aufgestellt.

Auch wenn der Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Änderungen nicht direkt möglich ist, schneiden viele Versicherer nun gleich oder leicht verbessert ab“. Dies wiederum hänge vor allem mit der starken Leistung im Bereich Sicherheit der PKV zusammen.