Zielke: Wie die PKV Beitragsanpassungen vermeiden kann

9.12.2021 – Die privaten Krankenversicherer nutzen ihre „komfortable“ Solvenzsituation nach Einschätzung von Zielke Research Consult nicht zugunsten ihrer Kunden. In der PKV-Studie 2021 werden Politik und Aufsicht mit verantwortlich gemacht.

Die ständige Angst um den Fortbestand des Geschäftsmodells lasse die Risikobereitschaft der Anbieter der privaten Krankenversicherung (PKV) in Deutschland sinken, sagte Dr. Carsten Zielke am Mittwoch anlässlich der Vorstellung seiner aktuellen Studie „Private Krankenversicherer ... und sie müssen sich ständig beweisen“.

Carsten Zielke (Bild: Zielke Research)

Die Versicherungs-Gesellschaften könnten ihre „komfortable Solvenz“ für eine höhere Diversifikation der Kapitalanlagen nutzen. „Doch das geht nur über eine Bestandsgarantie“, sagte der Geschäftsführer der Zielke Research Consult GmbH.

PKV-Prämien auf hohem Niveau

Stattdessen erhöhten die pivaten Krankenversicherer die Prämien. Die Kapitalanlage bleibe zu konservativ, um die steigenden Kosten im Gesundheitswesen auszugleichen.

Im Durchschnitt kam die Branche im Jahre 2020 auf eine reine Solvenzquote (ohne Übergangs- und Volatilitätsmaßnahmen) von 485,5 (Vorjahr: 537) Prozent.

Den niedrigsten Wert wies die Ergo Direkt AG mit 184 Prozent aus. Dies liegt aber immer noch deutlich über der 100-Prozent-Marke.

Aufgrund von Negativzinsen die Erträge künstlich niedrig angesetzt

Zudem kritisiert Zielke die Berechnungsmethode für den aktuariellen Unternehmenszins. Da hier nur sichere Erträge eingerechnet werden dürften, fielen Aktiengewinne heraus. Die Folge sei, dass aufgrund von Negativzinsen die Erträge künstlich niedrig angesetzt würden, was wiederum zu Prämienerhöhungen führe.

Der Untersuchung zufolge waren 2020 rund 84 Prozent der Kapitalanlagen in Renten und nur sechs Prozent in Aktien angelegt. „Wichtig ist eine ökonomische Sicht auf die Dinge“, sagte Zielke. Die Lösung liege in der Einführung des Regelwerks IFRS 17, das ab 1. Januar 2023 angewendet werden kann, aber nicht muss. „Das ein oder andere PKV-Unternehmen gibt mir da Recht“, meinte der Aktien- und Versicherungsanalyst.

Und: „Die Regulatorik ist antiquiert.“ Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) hindere die Krankenversicherer an Gesundheitsprävention, weil die in § 192 VVG nicht als Leistung vorgesehen sei. Studien belegten aber, dass mäßige Bewegung von wenigstens 22 Minuten am Tag die Krankheitskosten um 28 Prozent reduzieren würden.

Bürgerversicherung führt bis 2030 zu Mehrkosten von 14,5 Milliarden Euro

Die Studie berechnet, dass eine Bürgerversicherung bis 2030 zu Mehrkosten von 14,5 Milliarden Euro führen würde. Unterstellt wurde eine Zunahme der Anzahl der Rentner von zehn Prozent. Bliebe die Zahl der Erwerbtätigen gleich, würde der Beitragssatz dennoch von derzeit 14,6 Prozent auf 16,2 Prozent steigen.

Zielke hat unter anderem auch wieder die Transparenz der SCFR-Berichte untersucht. Positiv fielen dabei die Hallesche Krankenversicherung a.G., die Arag Krankenversicherungs-AG, die DEVK Krankenversicherungs-AG und die UKV – Union Krankenversicherung AG auf.

Schlusslichter waren die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG, die VRK Versicherer im Raum der Kirchen Krankenversicherung AG, die Continentale Krankenversicherung a.G. und die Inter Krankenversicherung AG.