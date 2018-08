Zehn Versicherungsgruppen beherrschen zwei Drittel des Marktes

30.8.2018 – In der Rangliste der 20 größten Versicherungsgruppen in Deutschland hat sich zwischen 2010 und 2017 einiges getan. Den größten Marktanteilsgewinn erzielte der Allianz-Konzern, gefolgt von der Huk-Coburg und der R+V. Dies zeigt die aktuelle Statistik des Instituts Kivi.

WERBUNG

Der Allianz-Konzern hat seinen Anteil im deutschen Erstversicherungs-Geschäft von 2010 bis 2017 um 1,46 Prozentpunkte auf 17,63 Prozent gesteigert und damit die Marktführerschaft weiter ausgebaut. Dies zeigt die aktuelle Marktauswertung der Kivi GmbH Kölner Institut für Versicherungsinformation und Wirtschaftsdienste.

Konzentration sinkt etwas

Alle Öffentlichen Versicherer zusammen halten zwar weiterhin Platz zwei der Größenliste, haben aber binnen der letzten acht Jahre 0,42 Prozentpunkte verloren. Auch die Nummer drei, der deutsche Generali-Konzern, hat 1,28 Prozentpunkte Marktanteil auf 7,73 Prozent verloren.

Am stärksten büßte die Ergo-Gruppe Marktanteile ein, nämlich 1,48 Prozentpunkte auf 6,41 Prozent. Der Erstversicherer des Münchener Rück-Konzerns bleibt trotzdem noch Nummer vier im deutschen Markt.

Den zweitgrößten Zugewinn an Marktanteilen verbuchte die Huk-Coburg-Gruppe mit 0,8 Prozentpunkte auf 3,68 Prozent, die damit statistisch die deutsche Zurich-Gruppe überholt hat. Die Aussagen der Hitliste sind aber laut Kivi begrenzt, wie bei den meisten dieser Aufstellungen.

1) Marktanteile rückwirkend ohne Aga International S.A., Niederlassung für Deutschland und Euler Hermes SA/NV, Niederlassung für Deutschland gerechnet. a) Ab 2011 einschließlich Mannheimer-Konzern. Quelle: Kivi. Zum Vergrößern Bild klicken.

Bedingt interpretierbar

Nähere Interpretationen von Zugewinnen oder Verlusten seien schwierig, da sich die Konzernsituationen oft durch Akquisitionen veränderten. Zudem hingen die Veränderungen auch mit dem Spartenmix der einzelnen Anbieter zusammen, da die Zuwachsraten in den einzelnen Sparten nicht einheitlich seien.

Im Fall der Zurich Versicherung, die der Statistik zufolge zwischen 2010 und 2017 immerhin 1,16 Prozentpunkte Marktanteil verloren hat, besteht zudem noch ein Informationsdefizit. Denn seit Juli 2010 wird das deutsche Schadenversicherungs-Geschäft nur noch von der irischen Zurich Insurance plc gezeichnet und nicht in einem Geschäftsbericht ausgewiesen.

Den drittgrößten Zuwachs mit plus 0,7 Prozentpunkten auf 5,7 Prozent erzielte die R+V-Gruppe, die damit unverändert auf Platz fünf liegt.

Weitere Verlierer und Gewinner

Zu den Marktanteilsgewinnern gehören des Weiteren die Debeka-Gruppe, die Alte Leipziger-Hallesche, die Continentale-Gruppe, die 2011 den Mannheimer-Konzern übernommen hatte, der LVM, die VHV, die DEVK und auch die Barmenia.

Die Axa-Gruppe schrumpfte um 0,4 Prozentpunkte und rutschte damit um zwei Plätze auf Rang sieben ab. Die Signal-Iduna, die 0,37 Prozentpunkte abgab, fiel von Platz zehn auf elf. Vergleichsweise klein sind die Marktanteilsverluste beim Talanx-Konzern, bei der Gothaer, dem W&W-Konzern sowie der Nürnberger.

Unauffällige Konzentration

Die Top-3 Versicherungsgruppen beziehungsweise -konzerne hatten 2017 einen Marktanteil von 36,16 Prozent, die Top-5 von 48,26 Prozent und die Top-10 von 69,31 Prozent. Im Vergleich zu anderen europäischen Versicherungsmärkten und anderen Sach- oder Dienstleistungsmärkten seien die Konzentrationsgrade „keineswegs auffallend hoch“, so das Kivi.

Binnen der letzten acht Jahre hat sich der Anteil am gesamten deutschen Erstversicherungsmarkt bei den Top-20 sogar um 1,14 Prozentpunkte auf 87 Prozent verkleinert. In der Lebenssparte ist die Konzentration traditionell höher als in Schaden- sowie in der Lebensversicherung.

Für 2017 schätzt das Kivi den Gesamtmarkt des direkten deutschen Geschäfts auf 200,5 Milliarden Euro Bruttoprämieneinnahmen. Davon entfallen auf die Schadenversicherung knapp 76,3 Milliarden Euro, auf die Lebensversicherung 85,3 Milliarden Euro und auf die Krankenversicherung 38,9 Milliarden Euro.

Diese Zahlen basieren auf den Schätzungen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) und des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband).

Untersucht wurden 64 Konzerne mit 99 Prozent Marktanteil

In die Kivi-Untersuchung gingen 64 Anbietergruppen mit einem Marktanteil von etwa 98,7 Prozent ein.

Die Auswertungen „Die Marktanteile der Anbieter auf dem deutschen Erstversicherungsmarkt im Jahr 2017 und im Zeitvergleich der Jahre 2010 bis 2017“ sowie die Einzelauswertungen für Leben, Sach und Kranken stellt das Kivi seinen Kunden über diesen Link zur Verfügung.