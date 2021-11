Zahl der Versicherungs-Unternehmen geht wieder zurück

16.11.2021 – 2020 ist die Zahl der unter deutscher Aufsicht stehenden Versicherungs-Gesellschaften zum zehnten Mal in den letzten elf Jahren zurückgegangen. Dies zeigt die aktuelle Bafin-Statistik der Erstversicherungs-Unternehmen. Seit 2008 war die Reduzierung in Leben am größten (minus über ein Achtel). In Kranken ging es um etwa ein Zehntel und in Schaden/ Unfall um rund ein Neuntel bergab.

Die Zahl der Versicherungs-Unternehmen und Pensionsfonds hat sich im vergangenen Jahr wieder reduziert. Dies geht aus der am vergangenen Freitag veröffentlichten Statistik der Erstversicherungs-Unternehmen (Tabellenteil) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) hervor.

In der amtlichen Statistik werden (inklusive der unter Landesaufsicht stehenden Anstalten des öffentlichen Rechts) mit 563 Gesellschaften (Stand: 31. Dezember 2020) acht weniger aufgeführt als ein Jahr zuvor. Seinerzeit war erstmals seit 2010 kein Rückgang zu beobachten (VersicherungsJournal 16.11.2020).

Zum Vergleich: 2010 waren es noch 623, 2013 letztmals über 600. Auf Elfjahressicht ging es insgesamt um fast ein Zehntel bergab. Allerdings waren die Schwankungen in den vergangenen fünf Jahren nur gering.

Konzentrationsprozess schreitet voran

Dennoch ist seit 2008 ist ein deutlicher Konzentrationsprozess in der Versicherungsbranche zu beobachten. So reduzierte sich die Zahl der beaufsichtigten Lebensversicherer um etwa ein Sechstel. Bei den Krankenversicherern schieden mit rund einem Zehntel relativ etwas weniger aus. Die Schaden-/Unfallversicherer verminderten sich um circa ein Neuntel.

Ende 2020 wachte die Aufsicht über 83 (2019: 85) Lebensversicherer, 206 (209) Schaden-/Unfallversicherer sowie unverändert 46 Krankenversicherer. Die Zahl der beaufsichtigten Rückversicherer stieg von 29 auf 30. Hinzu kommen unverändert 135 Pensionskassen, 34 (33) Pensionsfonds und 31 (33) Sterbekassen.

Auch im vergangenen Jahr wurden insbesondere wieder einige Lebensversicherer verschmolzen (8.9.2020, 2.9.2020)

Fast 318 Milliarden Euro verdiente Bruttobeiträge

Die 563 in der Statistik aufgeführten Versicherungs-Unternehmen und Pensionsfonds erzielten 2020 verdiente Bruttobeitragseinnahmen in Höhe von 317,5 Milliarden Euro (plus 6,2 Prozent). Zum Vergleich: Fünf Jahre zuvor waren es erst 261 Milliarden Euro (31.1.2018). In dieser Zeit ist das Prämienvolumen um über ein Fünftel angewachsen.

Mehr als 99 Milliarden Euro des 2020er-Beitragsaufkommens entfielen auf die Lebensversicherung. Dies entspricht einem Anteil von fast 31 (2019: knapp 33) Prozent. Mit fast 94,7 Milliarden Euro (plus 4,7 Prozent) sind weiterhin rund 30 Prozent der Schaden-/ Unfallversicherung zuzuordnen.

Mit 67,3 Milliarden Euro (plus 12,6 Prozent) steigerten die Rückversicherer ihren Anteil an den Prämieneinnahmen auf deutlich über ein Fünftel. Mit 42,7 Milliarden Euro (plus 4,5 Prozent) ist erneut über ein Achtel der Krankenversicherung zuzurechnen ist.

Die Pensionskassen kommen mit rund 6,9 Milliarden Euro auf einen Anteil von etwas mehr als einem Fünfzigstel. Die Pensionsfonds konnten ihren Anteil mit 7,3 (2019: 2,6) Milliarden Euro auf fast ein Vierzigstel mehr als verdoppeln. So gut wie nicht ins Gewicht fallen die Sterbekassen mit etwa 66 Millionen Euro.