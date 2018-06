Wovor sich die Bürger im Ruhestand am meisten fürchten

27.6.2018 – Die Mehrheit der Bevölkerung hat nach dem „Axa Deutschland-Report 2017“ hinsichtlich des Ruhestands die größte Sorge, schwer zu erkranken oder pflegebedürftig zu werden. Besorgnis rufen auch die Themen Altersarmut und Rentenhöhe hervor.

Krank oder pflegebedürftig zu werden ist die größte Sorge der Bundesbürger bezüglich des Ruhestands – unabhängig davon, ob sie noch arbeiten oder sich schon im Ruhestand befinden. Unter den Erwerbstätigen liegt der Anteil bei 60 Prozent, unter den Ruheständlern sogar bei 63 Prozent.

Dies ist ein Ergebnis des am Dienstag veröffentlichten „Axa Deutschland-Reports 2018“. Die Untersuchung basiert auf 3.368, repräsentativ in allen Bundesländern durchgeführten Interviews, die das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Yougov Deutschland GmbH im Auftrag der Axa Versicherungsgruppe im April durchgeführt hat.

1.698 Interviewte waren Ruheständler, 1.670 zählten zu den Erwerbstätigen. Den Angaben zufolge wurden die Ergebnisse darüber hinaus Bevölkerungs-repräsentativ gesamtgewichtet, um auch bundesweite Aussagen ableiten zu können. Den Befragten wurde eine Liste mit über einem Dutzend möglicher Sorgen vorgelegt, aus denen diese bis zu vier Punkte auswählen konnten, die ihnen die größten Ängste bereiten.

Angst vor Altersarmut

An zweiter Stelle im Sorgen-Ranking steht die Angst, zu verarmen. Hier zeigte sich die größte Diskrepanz zwischen Erwerbstätigen und Ruheständlern. Unter Ersteren zählten fast vier von zehn Befragten die Angst vor Altersarmut zu ihren größten Sorgen. Bei letzterer Gruppe waren es nur rund drei von zehn.

Zu den größten Ängsten im Hinblick auf den Ruhestand zählen die Berufstätigen ferner die Sorge vor Rentenkürzungen beziehungsweise davor, dass es zu wenige Erwerbstätige gibt, die in die Rentenkasse Geld einzahlen. Bei den Ruheständlern lag vor diesen beiden Sorgen die Angst vor einem Stabilitätsverlust in Deutschland.

Sorgen macht auch die Rentenhöhe

Große Besorgnis gibt es bei den Bundesbürgern ferner hinsichtlich der Rentenhöhe, wie aus einem weiteren Fragekomplex des Reports hervorgeht. Hier sollten die Befragten aus neun vorgegebenen Punkten die drei aus ihrer Sicht wichtigsten auswählen.

Ergebnis: Höhere Renten für Menschen im Ruhestand – dies ist die Forderung mit der größten Zustimmung der Bundesbürger im Rahmen der Frage, in welchem Bereich sich der Staat stärker engagieren sollte. Insgesamt wählten 70 Prozent der Befragten diese Option.

Betrachtet nach Geschlecht, so ist der Anteil bei den Frauen leicht überdurchschnittlich und derjenige bei den Männern leicht unterdurchschnittlich ausgeprägt.

Rentner wollen mehr Geld

Wenig verwunderlich ist der Anteil derjenigen, die sich höhere Renten für die Menschen im Ruhestand wünschen, unter den Ruheständlern mit rund drei Vierteln höher ausgeprägt als bei den Erwerbstätigen (knapp zwei Drittel).

Während der Anteil bei den Berufstätigen unter 30 Jahren mit gut der Hälfte vergleichsweise niedrig ausfällt, sind es in den rentennahen Babyboomer-Jahrgängen (55 bis 64 Jahre) allerdings mehr als vier Fünftel.

Die Werte auf Ebene der einzelnen Bundesländer liegen bei den Erwerbstätigen zwischen 71 Prozent in Thüringen und 57 Prozent in Berlin. Bei den Ruheständlern gibt es in Bayern und Sachsen den höchsten Anteil (jeweils 83 Prozent), in Bremen den niedrigsten (57 Prozent).

Das Ergebnis des diesjährigen Axa Deutschland-Reports kommt einem regelrechten Aufschrei der Bevölkerung […] gleich. Axa-Vorstand Dr. Patrick Dahmen

Besonders Babyboomer betroffen

Für das Axa-Vorstandsmitglied Dr. Patrick Dahmen kommen diese Ergebnisse des Reports „einem regelrechten Aufschrei der Bevölkerung zur Verbesserung der Situation im Ruhestand in Deutschland gleich, der quer durch alle Generationen geht.“ Die Kluft zwischen den finanziellen Möglichkeiten im Berufsleben und im Ruhestand werde insbesondere von den Babyboomer-Jahrgängen als nächste Rentnergeneration als besonders groß empfunden.

So ist in der Altersgruppe zwischen 55 und 64 Jahren der Anteil derjenigen, die im Ruhestand eine verbesserte Lebensqualität erwarten, mit zwei Prozent nicht einmal halb so groß ausgeprägt wie unter den Erwerbstätigen insgesamt (fünf Prozent). Allerdings geht andererseits in dieser Altersgruppe nur ein leicht überdurchschnittlich großer Anteil von einer Verschlechterung aus (56 Prozent zu 52 Prozent bei den Erwerbstätigen insgesamt).

Und hinsichtlich der Zustimmung zur Aussage „Das Thema Altersvorsorge macht heute mehr Angst als früher“ liegt der Anteil unter den rentennahen Babyboomern mit 63 Prozent sogar leicht unter dem Schnitt aller Erwerbstätigen (64 Prozent).

Dafür haben aber fast acht von zehn Befragten dieser Altersgruppe nach eigenem Bekunden „das Vertrauen in die Politik beim Thema Altersvorsorge verloren“. Bei allen Erwerbstätigen liegt der Anteil nur bei gut 70 Prozent.

Auch bessere Schulen und bessere Gesundheitsvorsorge gefordert

Weiteres Ergebnis der Untersuchung: Jeweils fast die Hälfte der noch im Arbeitsleben stehenden Befragten zählt neben der eingangs erwähnten Rentenhöhe zudem „bessere Schulen und Ausbildungs-Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche“, „eine bessere Gesundheitsversorgung für alle“ sowie eine „Senkung der Steuer- und Abgabenlast für Erwerbstätige“ zu den Gebieten, auf denen mehr staatliches Engagement nötig ist.

Die Ruheständler nennen „eine bessere Gesundheitsversorgung für alle“ sowie „bessere Schulen und Ausbildungs-Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche“ deutlich häufiger als Tätigkeitsfeld für stärkeres staatliches Engagement. Über die gesamte Stichprobe hinweg liegt die Forderung nach höheren Renten vor der nach einer besseren Gesundheitsvorsorge sowie der nach besseren Schulen.