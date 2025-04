Wohnungseinbrüche kosten die Versicherer immer mehr

7.4.2025 – Nach GDV-Angaben zahlte die Branche im vergangenen Jahr für etwa 90.000 versicherte Wohnungseinbrüche rund 350 Millionen Euro. Der Schadendurchschnitt stieg auf einen Rekordwert von 3.800 Euro.

Im vergangenen Jahr haben die Versicherungsunternehmen rund 350 Millionen Euro für 90.000 Einbrüche in Häuser und Wohnungen gezahlt. Die durchschnittlichen Schadensumme betrug 3.800 Euro. Dies geht aus der Einbruchsstatistik des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hervor.

„Die Täter nehmen mit, was sich schnell zu Geld machen lässt, das ist heute vor allem teure Technik wie Smartphones, Kameras oder Computer”, sagt die stellvertretende GDV-Hauptgeschäftsführerin Anja Käfer-Rohrbach. Die durchschnittlichen Schadensumme je Wohnungseinbruch sei mutmaßlich auch deswegen gestiegen.

Zahl der Wohnungseinbrüche unverändert

Die Anzahl der Delikte hat sich im Verglich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 10.4.2024) nicht verändert. Der GDV zählte sowohl 2023 als auch 2024 rund 90.000 Einbrüche. Damit wird annähernd das Niveau von 2019 erreicht, als 95.000 solcher Straftaten registriert wurden.

Während der Corona-Pandemie waren die Fallzahlen deutlich gesunken. Der vorläufige Tiefstand liegt bei 70.000 Wohnungseinbrüchen und fällt in das Jahr 2021. In der Langzeitbetrachtung haben sich die aktuellen Zahlen allerdings im Vergleich zu früheren Jahren teils halbiert. Der bisherige Höchststand mit 180.000 Einbrüchen wurde im Jahr 2015 erreicht.

Die Zahl der polizeilich erfassten Wohnungseinbruchdiebstähle nahm im vergangenen Jahr nur leicht um 0,8 Prozent auf 78.436 Taten zu. Dies zeigt die am Donnerstag veröffentlichte Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2024 (3.4.2025).

Anzahl der Einbrüche in Tausend (Bild: GDV)

Schadendurchschnitt steigt auf neuen Rekordwert

Demgegenüber zeigen die Versicherungsleistungen eine ansteigende Tendenz. Diese betrugen 300 Millionen Euro in den beiden Jahren vor Ausbruch der Coronakrise. Während der Pandemie sank die Schadenhöhe auf 190 Millionen Euro und klettert seither von 270 Millionen Euro in 2022 und 330 Millionen Euro in 2023 auf nunmehr 350 Millionen Euro in 2024.

Der Schadendurchschnitt steigt seit dem ersten Corona-Jahr 2020. Bereits 2023 wurde ein neuer Rekordwert von 3.500 Euro verbucht – zum vierten Mal seit 2009 war der Wert über die Marke von 3.000 Euro geklettert. Jetzt wurde das zweite Jahr in Folge ein neuer Höchststand erreicht. Der Assekuranz entstanden 2024 Kosten im Schnitt von 3.800 Euro.