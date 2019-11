Wohngebäudeversicherung: Teils über 20 Prozent Verlust

26.11.2019 – Die Anbieter in dem Segment hatten nach GDV-Angaben 2018 rund 19,5 Millionen Verträge im Bestand und erzielten damit fast 7,7 Milliarden Euro gebuchte Bruttoprämien. Die Ranglisten nach Vertragsbestand und nach Beitragseinnahmen führt jeweils die Allianz an, die aber bei der Combined Ratio in der Verlustzone landete. Gleiches gilt auch für Ergo, LVM, R+V Allgemeine und Westfälische Provinzial. Andererseits fuhren Bayerische Landesbrand, SV und VGH deutliche Gewinne ein.

Die deutschen Wohngebäudeversicherer hatten Ende 2018 nach Zahlen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) unverändert etwa 19,5 Millionen Verträge im Bestand.

Allianz mit den meisten Verträgen

Die meisten Policen gehen auf das Konto der Allianz Versicherungs-AG (über 2,5 Millionen Stück). Dahinter folgen die Bayerische Landesbrandversicherung AG mit knapp unter zwei Millionen Kontrakten und die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG mit rund 1,6 Millionen Verträgen.

Die R+V Allgemeine Versicherung AG liegt ebenfalls – wenn auch nur hauchdünn – oberhalb einer Million. Dies ist dem von der V.E.R.S. Leipzig GmbH in Kooperation mit der Sirius Campus GmbH durchgeführten „Branchenmonitor 2013-2018: Wohngebäudeversicherung“ zu entnehmen.

Dieser enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 nach Beitragseinnahmen Gesellschaften in diesem Zweig, die auf rund 94 Prozent Marktanteil kommen.

Die Ränge fünf bis acht belegen die Bayerischer Versicherungsverband Versicherungs-AG, die Axa Versicherung AG, die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. und der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. Deren Bestände liegen zwischen etwas über 900.000 und gut 680.000 Verträgen.

Bayerische Landesbrand nur an zwölfter Stelle nach Prämie

Nach gebuchten Bruttobeiträgen – diese beliefen sich den Angaben des GDV zufolge 2018 branchenweit auf fast 7,7 Milliarden Euro (plus 6,5 Prozent) – zeigt sich eine etwas andere Reihenfolge.

Zwar liegt auch hier die Allianz an der Spitze – mit aktuell über einer Milliarde Euro Prämie. Dahinter folgen – jeweils um einen Platz besser als nach Verträgen – die SV und die R+V mit von annähernd 570 beziehungsweise knapp 490 Millionen Euro.

Die Axa schnitt mit über 450 Millionen Euro mit Platz vier zwei Ränge besser ab als nach Kontrakten. An fünfter und sechster Stelle liegen – jeweils vier Positionen besser als nach Policen die Westfälische Provinzial Versicherung AG (352 Millionen Euro) und die Provinzial Rheinland Versicherung AG (317 Millionen Euro).

Platz sieben belegt der Bayerische Versicherungsverband (nach Verträgen auf Rang fünf), an achter Stelle liegt wie bei den Policen der LVM. Dahinter folgen die Landschaftliche Brandkasse Hannover (VGH – nach Kontrakten auf Position zwölf) und die Ergo Versicherung AG (nach Policen auf Platz 16). Das Prämienvolumen beträgt zwischen annähernd 300 und knapp 214 Millionen Euro.

Die Bayerische Landesbrand, die beim Bestand an zweiter Stelle liegt, kommt nach Beiträgen nur auf die 15. Platz. Dafür landet die Huk-Coburg VVaG, die beim Vertragsbestand an siebter Stelle liegt, nach Prämie nur auf dem 14. Rang.

So (un)profitabel sind die Branchengrößen

Von den Branchengrößen platzierten sich mit der Bayerischen Landesbrand, der SV und der VGH gleich drei Gesellschaften in der Top Ten der profitabelsten Anbieter (VersicherungsJournal 5.11.2019). Die Combined Ratios (Schaden- und Betriebsaufwendungen in Prozent der verdienten Bruttoprämien) lagen zwischen 81 und knapp 91 Prozent.

Für Marktführer Allianz wird eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von über 107 Prozent ausgewiesen. Dies bedeutet Platz 34 in der Branchenmonitor-Rangliste. Der Branchenschnitt liegt bei 104,2 Prozent.

Verluste in einer vergleichbaren Größenordnung schrieben auch die Ergo, der LVM und die R+V Allgemeine. Der höchste Wert wird für die Westfälische Provinzial ausgewiesen. Deren Brutto-Schadenaufwendungen erhöhten sich infolge von „Friederike“ (19.1.2018, 24.1.2018) und weiteren Unwetterereignissen um 83 Prozent auf fast 356 Millionen Euro.

Weitere Studiendetails

Der „Branchenmonitor 2013-2018: Wohngebäudeversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig Hausrat sowie Daten zur Bestandskundenanalyse.

