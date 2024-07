Wo Wohneigentum mit weniger als einem Fünftel des Einkommens finanzierbar ist

1.7.2024 – Das HWWI hat im Auftrag der Postbank wieder Kauf- und Mietpreise in Relation zum regionalen Einkommen analysiert. Dabei zeigt sich, dass im vergangenen Jahr in 260 von 400 Kreisen und Städten eine 70 Quadratmeter große Wohnung mit weniger 20 Prozent des regional verfügbaren Haushaltseinkommens finanzierbar war. Besonders günstige Bedingungen für Käufer boten 37 Orte. Hier war finanzieren günstiger als mieten.

Kaufen oder mieten? Auch in diesem Jahr widmet sich der „Wohnatlas“ der Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG, dieser Frage.

Dazu hat die Hamburgisches Weltwirtschaftsinstitut gemeinnützige GmbH (HWWI) berechnet, wie hoch die Einkommensanteile waren, die Haushalte im vergangenen Jahr in den 400 deutschen Regionen durchschnittlich für die Nettokaltmiete beziehungsweise eine anfängliche Kreditzahlung aufbringen mussten.

Berücksichtigt wurden regionale Unterschiede bei den Miet- und Immobilienpreisen. Grundlage war eine 70-Quadratmeter-Wohnung und bei Kauf eine Kreditaufnahme von 80 Prozent des Preises inklusive Grunderwerbsteuern, zwei Prozent Notargebühren zu einem Zinssatz von 3,5 Prozent und einer Anfangstilgung von 2,5 Prozent. Außen vor blieben Kosten für Makler oder Sanierung.

Veränderung durch niedrigere Kaufpreise und höhere Einkommen

Das Ergebnis: Im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 26.7.2023) haben sich die Kaufmöglichkeiten in vielen Regionen verbessert.

„Gesunkene Kaufpreise und gestiegene Einkommen machen es für Durchschnittsverdiener*innen in vielen Regionen leichter, eine Eigentumswohnung zu finden, die idealerweise nur ein Viertel des Haushaltsnettoeinkommens für die Finanzierung bindet“, wird Manuel Beermann, Leiter Produktmanagement Immobilien Privatkundenbank Deutschland, zitiert.

Im Gegensatz zur allgemeinen Faustformel, dass Privathaushalte nicht mehr als 30 Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens fürs Wohnen aufwenden sollten, geht sein Institut noch einen Schritt weiter. Aufgrund der gestiegenen Wohnnebenkosten wird plädiert, sich bei Nettokaltmiete und Annuitätenzahlungen eher an der 25-Prozent-Linie zu orientieren.

Im Schnitt 19,4 Prozent des Einkommens für die Finanzierung

Laut dem Bericht blieben auch 2023 Mieter im Schnitt über alle Regionen hinweg weiterhin deutlich unter dieser Marke. Gegenüber dem Vorjahr sank der durchschnittliche Einkommensanteil für die Nettomiete sogar leicht von 14,4 Prozent auf 14,1 Prozent.

Noch wesentlich stärker fiel die durchschnittliche Entlastung gegenüber dem Vorjahr für Immobilienkäufer aus. Während der Annuitätenanteil am Einkommen über alle Regionen hinweg 2022 noch bei 24,5 Prozent lag, ist er 2023 um 5,1 Prozentpunkte auf 19,4 Prozent gesunken.

Weniger Regionen mit Belastung von mehr als 25 Prozent

Für die Finanzierung einer Eigentumswohnung mussten in 260 Landkreisen und kreisfreien Städten im Schnitt weniger als 20 Prozent des Haushaltseinkommens ausgegeben werden. In 331 Regionen lag die anteilige Einkommensbelastung unter 25 Prozent.

Dagegen lag sie in 69 Gegenden darüber. Zum Vergleich: 2022 wurden noch 144 Regionen mit Einkommensbelastungen von mehr als 25 Prozent festgestellt.

Unter den 69 Regionen über dieser Linie waren 33, in denen durchschnittlich mehr als 30 Prozent aufzuwenden waren. In acht waren es sogar mehr als 40-Prozent, darunter die Metropolen München, Berlin und Hamburg sowie die Landkreise Aurich, Vorpommern-Rügen, Garmisch-Partenkirchen und Miesbach. An der Spitze stand der Landkreis Nordfriesland mit den Nordseeinseln Föhr, Amrum und Sylt, der fast die 60 Prozent erreichte.

Wohnatlas: Relative Finanzierungsbelastung nach Regionen (Bild: Postbank). Zum Vergrößern Bild klicken.

Hohe Kreditbelastung für Wohneigentum in Metropolen

In den sieben größten Metropolen des Landes sank im vergangenen Jahr die Einkommensbelastung für Mieten im Schnitt um 0,2 Prozentpunkte auf 22,3 Prozent, für den Immobilienkauf dagegen um 10,7 Prozentpunkte auf 38,3 Prozent. Trotzdem blieb die Belastung hoch.

Spitzenreiter unter den zehn Großstädten mit den höchsten durchschnittlichen Einkommensbelastungen für Käufer war 2023 München mit 46,7 Prozent. Dahinter folgten Berlin mit 46,4 Prozent, Hamburg mit 41,5 Prozent und Frankfurt mit 39,7 Prozent.

Potsdam kam auf 37,5 Prozent, Freiburg im Breisgau auf 36,4 Prozent und Regensburg auf 35,8 Prozent. In Heidelberg waren es 35,8 Prozent, in Lübeck 32,8 Prozent und in Rostock 32,8 Prozent.

Unter den Großstädten fiel der Unterschied zwischen Kauf- und Mietbelastung mit 21 Prozentpunkten in München besonders deutlich aus. In Berlin und Hamburg erreichten die Abstände 20 beziehungsweise 20,9 Prozentpunkte. In Freiburg und Heidelberg wurden mit jeweils 11,9 Prozentpunkten die geringsten Unterschiede zwischen der Einkommensbelastung durch Miete und durch Kauf zu verzeichnen.

Diese Regionen bieten Käufern Vorteile

Anders stellt sich die Situation in einigen vorwiegend ländlichen Regionen dar. Insgesamt vier Mittelstädte und 33 Landkreise boten einen leichten Vorteil für Käufer. Drei Viertel davon befinden sich in den ostdeutschen Bundesländern Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen.

Unter den zehn Regionen mit dem größten Vorteil für Käufern erreichte der Landkreis Elbe-Elster (2,9 Prozentpunkte) den ersten Platz. Hier sind im Durchschnitt 11,3 Prozent des Haushalts-Nettoeinkommens für Miete, aber nur 8,4 Prozent für die Finanzierung einer gleich großen Eigentumswohnung zu zahlen.

Regionen mit dem größten Vorteil für Wohnungskäufer Rang Landkreis oder Stadt Anteil Finanzierung (in Prozent) Anteil Miete (in Prozent) Differenz (in Prozentpunkten) 1 Elbe-Elster 8,4 11,3 minus 2,9 2 Altenburger Land 8,5 11,2 minus 2,7 3 Vogtlandkreis 8,0 10,6 minus 2,6 4 Dessau-Roßlau 10,4 12,9 minus 2,5 5 Greiz 7,9 10,3 minus 2,4 6 Kyffhäuserkreis 9,2 11,4 minus 2,3 7 Wittenberg 9,3 11,4 minus 2,2 8 Gera 9,7 11,9 minus 2,1 9 Salzlandkreis 9,3 11,5 minus 2,1 10 Unstrut-Hainich-Kreis 9,2 11,3 minus 2,1

Auch in anderen Landkreisen und Städten sparten laut „Postbank-Wohnatlas 2023“ Eigentümer gegenüber Mietern. Im Saale-Orla-Kreis, den Landkreisen Zwickau und Erzgebirgskreis sowie dem Burgenlandkreis betrug die Differenz 2,0 Prozentpunkte.

In den Landkreisen Goslar und Holzminden sowie der Stadt Emden mussten Käufer 0,4 bis 1,3 Prozentpunkte weniger ausgeben als Mieter. Auch in der Stadt Pirmasens und den Landkreisen Birkenfeld und Freyung-Grafenau war die Einkommensbelastung für Käufer geringer als für Mieter