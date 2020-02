Wo Neubauten noch günstig sind und wo nicht

25.2.2020 – In Stuttgart und München sind Immobilien am teuersten. Den größten Preisanstieg für neue Objekte verzeichnet Leipzig. Am günstigsten sind die eigenen vier Wände für Käufer in Bremen, Dresden und auch noch in Leipzig. Das zeigen Auswertungen von Immoscout24 für neue Wohnungen und Häuser.

WERBUNG

Das Portal „Immoscout24.de“, eine Marke der Immobilien Scout GmbH, hat in diesem Jahr wieder eine Erhebung der Neubaukaufpreise für deutsche Großstädte durchgeführt. Zum ersten Mal sind 2020 Auswertungen für Leipzig, Dresden und Bremen dabei.

Die „Neubau-Kauf-Maps 2020” der Vergleichsplattform zeigen neben den Preisentwicklungen für Neubau-Eigentumswohnungen auch die Entwicklung des Neubau-Häusermarktes im jeweiligen Umland. Die Erhebung basiert auf bei Immoscout24 inserierten Objekten.

Hintergrund zur Datenerhebung

Die durchschnittlichen Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen beziehen sich nach Angaben des Portals auf eine 80 Quadratmeter große Drei-Zimmer-Wohnung, „erbaut in den letzten drei Jahren und mit gepflegter Ausstattungsqualität“. Die Preise wurden auf Basis der Immoscout24-Angebote in den zehn größten deutschen Metropolen ermittelt.

Die durchschnittlichen Hauspreise beziehen sich auf ein Einfamilienhaus mit 140 Quadratmeter Wohnfläche, erbaut in den vergangenen drei Jahren auf 600 Quadratmeter Grundfläche. In der Analyse wurden alle Häuser berücksichtigt, die zum Kauf in den letzten drei Jahren bei Immoscout24 angeboten worden sind.

Der Prozentwert beschreibt das Preiswachstum zwischen dem vierten Quartal 2018 und dem vierten Quartal 2019.

15 Prozent Anstieg in Leipzig

Für Neubauten, Eigentumswohnungen und Häuser stiegen die Preise nach der Auswertung von Immoscout24 am deutlichsten in Leipzig. Den Anstieg beziffert das Portal auf über 15 Prozent in einem Jahr. Allerdings ausgehend von einem niedrigeren Niveau als in westdeutschen Städten.

Leipzig zähle gemessen an den durchschnittlichen Quadratmeterpreisen immer noch zu den preiswerteren deutschen Metropolen. Käufer zahlen hier für eine neugebaute Eigentumswohnung durchschnittlich 3.152 Euro pro Quadratmeter. Für ein Haus liegen die Kosten im Schnitt schon über einer halben Million Euro (501.187 Euro).

Große Differenz zwischen Neubau und Bestandsimmobilie

Neubau oder Bestandsimmobilie? Was sich für Interessenten in welchen Regionen in Deutschland rechnet, hatte die Deutsche Postbank AG bereits in einem Teil ihres „Wohnatlas 2019“ analysiert. In der Region Leipzig, im Harz und in den sieben größten Städten Deutschlands sowie in ihrem Umland sind Neubauten deutlich teurer als Bestandsimmobilien (VersicherungsJournal 14.8.2019).

Die höchste Differenz ergibt sich nach der Analyse der Postbank aber für den Landkreis Miesbach in Oberbayern, der eine Dreiviertelstunde von München entfernt ist. Hier beträgt der Preisunterschied zwischen Neu- und Bestandsbau knapp 200.000 Euro.

Im März hatte das Geldinstitut einen Marktüberblick über die Quadratmeterpreise „gebrauchter“ Eigentumswohnungen im Jahr 2018 mit Vergleich zum Vorjahr veröffentlicht. Dabei zeigte sich, dass die Preise in 90 Prozent der Landkreise und Städte weiter gestiegen sind (12.3.2019).

Neubauten sind in München und Stuttgart am teuersten

Am teuersten bleiben, wie diverse Erhebungen zeigen, Neubauten in München. Hier müssen Immobilienkäufer für neue Eigentumswohnungen durchschnittlich 9.214 Euro pro Quadratmeter auf den Tisch legen (plus 6,8 Prozent), rechnet Immoscout24 vor.

Eine durchschnittliche Wohnung mit 80 Quadratmeter Wohnfläche kostet hier 737.120 Euro. Wer den Traum vom eigenen Haus realisieren möchte, muss in der bayerischen Landeshauptstadt mehr als das Doppelte hinlegen: 1.485.581 Euro kostet ein Durchschnitthaus (plus 5,1 Prozent).

Die Preise sind im Vergleich zu anderen deutschen Städten hoch, aber Stuttgart nähert sich München an. Ein neues Haus kostet hier durchschnittlich 1.072.353 Euro (plus 8,2 Prozent). Der Quadratmeter für Neubau-Eigentumswohnungen kostet im Schnitt 6.951 Euro.

Wo kaufen noch günstig ist

In den Städten Bremen und Leipzig und deren Umland lassen sich laut Immoscout24 Einfamilienhäuser noch unter 400.000 Euro erwerben. Dresden-Stadt und die Region haben mit 294.709 Euro den niedrigsten Durchschnittswert für die eigenen vier Wände. Zum Vergleich: Im Kreis Prignitz in Brandenburg zahlen Bauwillige dagegen nur 136.602 Euro für ein neues Haus.

Berlin als Hauptstadt verzeichnet laut der aktuellen Auswertung einen rasanten Preisanstieg im zweistelligen Prozentbereich (plus 11,4 Prozent). Berlin-Wartenberg stellt dennoch den Stadtteil mit dem niedrigsten Quadratmeterpreis für Eigentumswohnungen in Deutschland dar. Mit durchschnittlichen 1.769 Euro pro Quadratmeter zahlen Käufer hier am wenigsten.

Nicht überall rechnet sich der Immobilienkauf

Eigentümer von Wohnungen können in vielen Regionen mit satten Wertzuwächsen rechnen, insbesondere in den Metropolen, in Süddeutschland und im Nordwesten.

Verluste drohen in Ostdeutschland, im Ruhrgebiet und im Saarland. Das zeigt eine bis ins Jahr 2030 reichende Prognose, die das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut gemeinnützige GmbH (HWWI) vor knapp einem Jahr für die Postbank erstellt hatte (17.4.2019).

In 386 von 401 Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland wäre Eigentum für den durchschnittlichen Haushalt finanzierbar, so eine andere Musterrechnung des Geldinstituts. In manchen Regionen ist der Erwerb einer Wohnung sogar günstiger als die Miete.

In vier der sieben größten Städte (München, Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main) muss für den Kauf aber mehr Kapital aufgewendet werden (26.6.2019).