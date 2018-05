Wo die meisten Autos geklaut werden

9.5.2018 – In Nordrhein-Westfalen gab es 2017 laut der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik nach absoluten Zahlen erneut die meisten Kraftwagendiebstähle, im Saarland die wenigsten. In Relation zur Einwohnerzahl gibt es in Berlin die mit Abstand höchste Diebstahlrate, in Bayern und Baden-Württemberg die niedrigsten. Bundesweit ist die Zahl dieser Delikte um fast neun Prozent auf einen neuen Tiefststand von unter 33.300 zurückgegangen.

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland so wenige Straftaten verübt wie seit 1992 nicht mehr. Dies geht aus der am Dienstag von Bundesinnenminister Horst Seehofer und Holger Stahlknecht, Vorsitzender der Innenministerkonferenz, vorgestellten Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2017 hervor.

Mit 5,76 Millionen Straftaten wurden 5,1 Prozent weniger polizeilich erfasst als im Jahr zuvor. Die Aufklärungsquote lag mit 55,7 Prozent zugleich auf dem höchsten Stand seit 2005, heißt es in einer Mitteilung des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat (BMI).

Fast neun Prozent weniger

Noch stärker rückläufig als die Zahl der Straftaten insgesamt war diejenige der Kraftwagendiebstähle (inklusive unbefugter Ingebrauchnahme). Hier wurden 2017 8,6 Prozent beziehungsweise 3.125 Delikte weniger registriert im Vergleich zum Jahr zuvor (VersicherungsJournal 2.5.2017). Mit 33.263 Kraftwagendiebstählen wurde zugleich der niedrigste Wert in diesem Jahrtausend erzielt.

2011 lag die Zahl der polizeilich erfassten Taten zuletzt über 40.000. 2005 waren es noch über 50.000, 2002 sogar noch über 70.000 Kraftwagendiebstähle. Zu Beginn des Jahrtausends lag die Zahl der Delikte auf einem zweieinhalb Mal so hohen Niveau wie 2017.

In NRW die meisten Delikte

Mit über 7.050 die meisten Autos wurden auch im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen (NRW) entwendet. Dahinter folgt Berlin mit über 6.650 Fällen. Werte von jeweils um die 2.500 werden für Brandenburg, Sachsen und Niedersachsen in der Statistik ausgewiesen.

Die wenigsten Taten wurden im Saarland (knapp 250) und in Bremen (auf den Punkt 300) gezählt. Weniger als 1.000 Kraftwagen wurden auch in Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Rheinland-Pfalz gezählt.

Steigerungen wurden lediglich in Hessen (plus fast neun Prozent), Schleswig-Holstein (plus knapp vier Prozent) sowie Rheinland-Pfalz (plus gut zwei Prozent) festgestellt. Die stärksten Rückgänge (zwischen gut einem Viertel und knapp einem Fünftel) gab es in Bremen, Mecklenburg-Vorpommern sowie Niedersachsen.

In Berlin die meisten Delikte pro 100.000 Einwohner

In Relation zur Einwohnerzahl geschahen in Berlin die meisten Kraftwagendiebstähle (fast 190 Taten pro 100.000 Einwohner). In Hamburg sowie Brandenburg gab es laut der aktuellen PKS ebenfalls dreistellige Klauraten.

Etwas über dem Durchschnitt von 40,3 (2016: 44,3) Delikten pro 100.000 Einwohner liegt Bremen, knapp darunter Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Die wenigsten Kraftwagendiebstähle pro 100.000 Einwohner wurden in Baden-Württemberg mit rund 13 und Bayern mit etwa 15 festgestellt.

Die Versicherungs-spezifische Diebstahlstatistik für das Jahr 2017 mit Daten zu den geklauten kaskoversicherten Fahrzeugen, zum Schadenaufkommen sowie zu den am häufigsten gestohlenen Automodellen- und -marken veröffentlicht der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) üblicherweise im Spätsommer (VersicherungsJournal 21.9.2017, 21.9.2017).

Große Unterschiede bei der Aufklärungsquote

Laut PKS 2017 lag die Aufklärungsquote bundesweit bei 26,7 (2016: 25,1) Prozent.

Je nach Bundesland gab es jedoch massive Unterschiede. So wurden in Bayern sowie Baden-Württemberg jeweils fast sechs von zehn Delikten aufgeklärt. In Hamburg und Berlin lag die Aufklärungsquote hingegen nur zwischen einem Zehntel und einem Neuntel.