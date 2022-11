Wirtschaftswoche kürt die besten Basisrenten

10.11.2022 – Das Wirtschaftsmagazin hat einen Vergleich von Basisrenten vorgelegt. Vier Beispielfälle wurden durchgerechnet. Daraus gingen die Hansemerkur dreimal, die Barmenia und die Continentale zweimal sowie die Allianz, die LV 1871 und die Stuttgarter einmal als Testsieger hervor.

Basisrenten erfreuen sich offenbar wieder zunehmender Beliebtheit. Zum dritten Mal in Folge konnten im vergangenen Jahr die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Lebensversicherer den eingelösten Neuzugang an Verträgen steigern. Dieser lag bei 101.100 Policen, was einem Plus von 18,8 Prozent entspricht (VersicherungsJournal 29.7.2022).

Folglich findet das Produkt auch in der Redaktion der Wirtschaftswoche erneut Beachtung. Die Wirtschaftsjournalisten haben in Zusammenarbeit mit der Morgen & Morgen GmbH (M&M) auch in diesem Herbst (Vorjahr siehe 12.11.2021) wieder „die beste Rürup-Rente“ ermittelt. Der gleichnamige Bericht ist in der aktuellen Online-Ausgabe des Magazins veröffentlicht.

Die Vorgaben für den Vergleich …

Zur Methodik ist nicht viel zu erfahren. Die Auswertung erfolgte zum Stichtag Oktober 2022. Die Berechnungen führte M&M durch. Sie beziehen sich auf zwei Beispielkunden und insgesamt vier Musterfälle.

Demnach investieren ein 37-jähriger Kunde 30 Jahre lang monatlich 250 Euro und ein 50-jähriger Versicherungsnehmer zwölf Jahre lang monatlich 750 Euro. Beide wählen sowohl einen Vertrag ohne Garantie als auch einen Vertrag mit höchstmöglicher Garantie, aber mindestens 80 Prozent der Beitragssumme.

In die Analyse gingen besonders schwache und besonders starke Kapitalmarktphasen ein, heißt es. Punkte wurden für die Anspar- wie auch für die Rentenphase vergeben. Im Ergebnis wurden Tarife mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis prämiert.

… und die Angaben in den Tabellen

Die vorgelegten Tabellen weisen für jeden bewerteten Tarif die Gesamtpunktzahl, die mittlere Kapitalleistung der schlechtesten 20 Prozent-Szenarien und die mittlere Kapitalleistung aller Szenarien aus. Ebenso den garantierten Rentenfaktor, die zugesagte Rente bei mittlerer Kapitalleistung sowie die mögliche jährliche Rentensteigerung.

Bei Produkten mit Beitragsgarantie kommt noch die entsprechende Prozentzahl hinzu. Bei Tarifen ohne Beitragsgarantie wird zusätzlich die dynamische Rente für eine mittlere Kapitalleistung angegeben.

Größere Auswahl für den jüngeren Versicherungsnehmer

Das Ergebnis: Der 37-jährige Musterkunde hat im Vergleich zum 50-jährigen Testkandidaten die größere Auswahl an „sehr guten“ Basisrenten.

Zwölf auf ihn zugeschnittener Tarife ohne Garantie wurden mit der Höchstnote ausgezeichnet. Sie werden aufgelegt von:

Außerdem erhielten sechs Produkte mit Garantie die Note „sehr gut“. Diese werden angeboten von:

Allianz („BasisRente InvestFlex BVRF1GD“, 15 Punkte),

Continentale („BasisRente Invest Garant BRIG“, 15 Punkte),

Hansemerkur Lebensversicherung AG („Basis Care Invest“, 15 Punkte),

LV 1817 („MeinPlan – FBRV PCS“, 15 Punkte),

Stuttgarter Lebensversicherung a.G. („NasisRente performance+ – T79“, 15 Punkte) und

Nürnberger Lebensversicherung AG („NFX3208T“, 14 Punkte.

Übersichtliches Angebot für ältere Versicherungskunden

Für den 50-jährigen Modellkunden bleiben fünf Policen ohne Beitragsgarantie, die eine „sehr gute“ Bewertung erhielten. Dazu gehören:

Barmenia (Tarif „BasisRente Invest“, 15 Punkte),

Hansemerkur („Basis Care Invest“, 15 Punkte),

Allianz („BasisRente InvestFlex BVRF1“, 14 Punkte),

HDI („CleverInvest HARFB22“, 14 Punkte) und

Ergo Vorsorge („Ergo Basis-Rente Balance“, 13 Punkte).

Beim Beispielfall mit Garantie schafften drei Anbieter die Höchstnote. Hier punkteten:

Hansemerkur („Basis Care Invest“, 16 Punkte),

Allianz („BasisRente InvestFlex BVRF1GD“, 15 Punkte) und

Continentale ("BasisRente Invest Garant BRIG", 15 Punkte).

Wie hoch die Mindestrenten am Ende ausfallen

„Die Berechnungen zeigen: Je länger der Versicherte anspart und je länger er die Rente bezieht, desto mehr lohnt sich die Rürup-Rente“, lautet die Bilanz der Redaktion.

Der 37-Jährige kann bei den „sehr guten“ Tarifen ohne Garantie eine zugesagte Rente zwischen 399 Euro (Barmenia) und 617 Euro (Condor) erwarten. Bei den Angeboten mit Garantie sind es zwischen 414 Euro (Allianz) und 481 Euro (Stuttgarter).

Dagegen kann der 50-Jährige bei den Offerten ohne Garantie nur mit einer Mindestrente zwischen 222 Euro (Barmenia) und 322 Euro (Ergo Vorsorge) rechnen. Bei den Produkten ohne Garantie erwarten ihn zwischen 250 Euro (Allianz) und 282 Euro (Hansemerkur und Continentale).

