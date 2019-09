Wieder mehr Neugeborene in Deutschland

4.9.2019

Im vergangenen Jahr sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 787.500 Babys auf die Welt gekommen. Das waren rund 2.600 mehr als im Vorjahr, in dem noch ein Rückgang zu verzeichnen war (VersicherungsJournal 1.11.2018). Die nach vorläufigen Zahlen 954.900 Sterbefälle konnten damit nicht ausgeglichen werden.

Nur für Berlin zählte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg wie schon 2017 einen Geburtenüberschuss, der im vergangenen Jahr bei 4.300 Personen lag. In Berlin würden eben viele Frauen in einem Alter leben, in dem man üblicherweise Kinder bekomme, erklärten die Statistiker.

Laut Destatis blieb die durchschnittliche Kinderzahl je Frau im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr mit 1,57 stabil. Bemerkenswert sei aber die Geburtenhäufigkeit von Frauen im Alter ab 40 Jahren. Diese hätten 2018 rund 42.800 Babys zur Welt gebracht.

In den letzten Jahren hat die Bevölkerungszahl in Deutschland zugenommen, da Zuwanderungsgewinne das Geburtendefizit mehr als ausgleichen konnten. So wuchs die Bevölkerung zum Jahresende 2018 laut Destatis um 227.000 auf rund 83 Millionen Menschen an.