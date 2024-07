Wie viele Gebäude ohne erweiterte Elementarschadendeckung dastehen

4.7.2024 (€) – 2023 war mehr als jedes zweite Wohngebäude in Deutschland laut GDV gegen erweiterte Naturgefahren wie Hochwasser und Überschwemmung versichert. In Bremen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern besitzt nur etwa jedes dritte Haus Versicherungsschutz, in Baden-Württemberg sind es aufgrund eines Sonderfaktors hingegen 94 Prozent.

