Wie sich pandemiebedingte Betriebsschließung versichern lässt

21.1.2021 – Nach Einschätzung von Meyerthole Siems Kohlruss ist die „Telematik auf dem Weg zum Kfz-Standardprodukt“. Die aktuarielle Unternehmensberatung unterstützt die Entwicklung mit einem Prototyp und einem Datenpool. Neues berichtete MSK bei einer Presseveranstaltung zu Betriebsschließungs-Versicherung und zur Nachhaltigkeit.

Nach Berechnungen von Dr. Andreas Meyerthole, Geschäftsführer der Meyerthole Siems Kohlruss Gesellschaft für aktuarielle Beratung mbH, ist das Pandemierisiko in der Betriebsschließungs-Versicherung (BSV) zumindest eingeschränkt versicherbar. Als Beispiel nannte er eine Limitierung von 20 Prozent des Gesamtschadens.

„Eine kleine Lösung ist besser als keine Lösung“, sagte er am Mittwoch vor der Presse. Allerdings müssten solche Limitierungen beim Kunden transparent kommuniziert werden.

Ausgleich mit anderen Sparten

Andreas Meyerthole (Biild: MSK)

Eine Pflichtversicherung oder die Gründung eines Spezialversicherers für das Risiko der Allgemeinverfügung hält er aus aktuarieller Sicht für nicht sinnvoll. Zwar lasse sich dieses Risiko nicht im Kollektiv ausgleichen, wohl aber über andere Sparten.

Die pandemiebedingte Schließung korreliere negativ mit den Risiken anderen Sparten. Beispielsweise sei die Schaden- und Kostenquote in der Kraftfahrtversicherung 2020 durch das geringere Verkehrsaufkommen auf rund 90 Prozent gesunken. Damit erzielte die K-Sparte etwa 2,5 Milliarden Euro Ertrag.

Auch in anderen Sparten wie etwa in Hausrat oder Unfall fielen die Schadenquoten als Folge geänderten Verhaltens während der Pandemie günstiger aus. Nicht jeder Versicherer profitiere gleichermaßen von dieser Korrelation, räumt er ein.

Mit ein bisschen Hilfe lassen sich Pandemiefolgen versichern

Hotels und Gaststätten kämen etwa auf einen Jahresumsatz von ungefähr 90 Milliarden Euro. Bei einer Allgemeinverfügung, die nur einen Monat beträfe, entstünde damit ein Schaden von 7,5 Milliarden Euro. Unterstellt, die Pandemie hätte eine Wiederkehrdauer von 100 Jahren, bräuchte es zumindest 75 Millionen Euro Beitrag – also 0,25 Promille des Jahresumsatzes der Branche.

Meyerthole wünscht sich für eine limitierte BSV aber Bilanzierungshilfen. Beispielsweise könnten die Möglichkeiten der Bildung von Schwankungs-Rückstellungen erweitert werden. Im Übrigen bedürfe es auch für eine limitierte Deckung dieses Risikos „drastische Beitragsanpassungen“.

Telematik „auf dem Weg zum Kfz-Standardprodukt“

Onnen Siems (Biild: MSK)

MSK-Geschäftsführer Onnen Siems ist sich sicher, dass die „Telematik auf dem Weg zum Kfz-Standardprodukt“ ist. Aktuell gebe es zwar erst 750.000 Telematik-Verträge, die zu 90 Prozent vom Allianz-Konzern und der beiden Huk-Coburg-Gesellschaften gehalten würden, aber bis 2023 könnten es schon mehr als zehn Millionen Verträge sein.

Die Zahl der Anbietergruppen werde sich von derzeit zwölf auf 25 verdoppeln, sagte er. MSK testet mit elf Erstversicherern aktuell die hauseigene Telematik-App. Zudem führt das Beratungshaus den Datenpool für Telematik. Bis zur Wechselsaison 2021/22 will man soweit sein, dass der Telematik-Ansatz ausgerollt werden kann.

Technisch unterstützt wird das Projekt von der Neodigital Versicherung AG, die auf dieser Basis als erster Versicherer einen Tarif anbieten wird. Besonderheiten bei dem Projekt sind die angestrebte Kostenführerschaft: So soll die Technik weniger als zwölf Euro im Jahr kosten.

Es wird sich um einen „Pay, how you drive“-Tarif handeln, der insbesondere Fahr- und Beschleunigungs-Verhalten (Anfahren, Abbremsen und Kurvenfahren) beinhaltet. Bewertet würden aber nicht einzelne Ereignisse, sondern die gesamte Fahrhistorie.

Noch fehlen nachhaltige Produkte

Maxym Shyian, Aktuar bei MSK, hat festgestellt, dass sich die Branche bei ihren Bemühungen um Nachhaltigkeit bisher auf die Zertifizierung und die Kapitalanlagen fokussiere. „Bei den Produkten gibt es kaum Ansätze – und das liegt nicht an den Aktuaren“, so Shyian.

Dabei sei zu erwarten, dass sich ein nachhaltiges Produkt auch positiv auf das Verhalten der Kunden auswirke.

Die bisherigen nachhaltigen Tarife ersetzten beispielsweise die Mehrkosten, wenn im Schadenfall ein nachhaltiges Produkt statt des bisherigen wiederbeschafft werde, oder sichert nachhaltiges Wirtschaften ab wie etwa die Waldbrandversicherung.

„Die Versicherungswirtschaft wird nachhaltig, aber in der Intensität ist sie dabei noch nicht so nachhaltig wie andere Branchen“, so Shyian.