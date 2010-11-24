Wie Selbstständige (nicht) für das Alter vorsorgen

20.8.2025 – Nur etwa drei Prozent der Soloselbstständigen und Kleinstunternehmer verzichten auf Altersvorsorge, so zeigt eine aktuelle Umfrage des Ifo-Instituts. Gleichwohl geht mehr als jeder Zweite davon aus, dass er seinen Lebensstandard im Alter nicht wird halten können.
Die Bundesregierung beabsichtigt laut ihrem Koalitionsvertrag, neue Selbstständige verpflichtend in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen. Können sie nicht nachweisen, dass sie anderweitig für ihr Alter vorsorgen, so sollen sie automatisch gesetzlich rentenversichert werden – auch wenn es zu den Details noch Meinungsverschiedenheiten gibt (VersicherungsJournal 9.4.2025).
Diese Ausgangssituation nahm das Ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. zum Anlass, Soloselbstständige und Kleinstunternehmer zu befragen, ob und wie sie für das Alter vorsorgen. Dabei wurden 878 Selbstständige aus den Sektoren Bauhauptgewerbe, Dienstleistungen, Handel und verarbeitendes Gewerbe befragt.
Zu Beginn verweist Katrin Demmelhuber, Autorin des Ifo-Berichts, auf Ergebnisse aus dem Alterssicherungsbericht 2024 (PDF, 11,3 MB) des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Demnach sind Alterseinkommen in der Gruppe derjenigen, die das 65. Lebensjahr überschritten haben und zuvor selbstständig tätig waren, sehr heterogen verteilt:
Die aktuelle Ifo-Umfrage kommt nun zu dem Ergebnis, dass auch in der Gruppe der Soloselbstständigen und Kleinstunternehmer die Mehrheit Altersvorsorge betreibt. Demnach gaben nur drei Prozent der Befragten beziehungsweise 29 Personen an, dass sie über gar keine Altersvorsorge verfügen.
Üblich ist hierbei, dass verschiedene Altersvorsorge-Optionen miteinander kombiniert werden. Das beinhaltet sowohl private Vorsorge als auch erworbene Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung und aus berufsständischen Versorgungswerken.
Die Mehrheit der Selbstständigen (78 Prozent) verlässt sich demnach nicht ausschließlich auf eine Vorsorgeoption, sondern nutzt mehrere Möglichkeiten. Bei jenen 19 Prozent, die genau eine Option genannt haben, war dies am häufigsten die kapitalbasierte Altersvorsorge.
Die am weitesten verbreitete Form der Altersvorsorge unter den befragten Selbstständigen ist die kapitalbasierte: Sie wird von knapp 65 Prozent beziehungsweise 568 Personen genannt. Hierunter fasst das Ifo-Institut eine Vielzahl an Optionen, die von Fonds- und Aktieninvestments über Kryptowährungen bis hin zu Sparguthaben oder Immobilien reicht.
An zweiter Stelle liegen versicherungsbasierte Lösungen, die etwa 55 Prozent der Befragten nutzen. Dazu zählen alle Formen privater Renten- und Lebensversicherungen – einschließlich staatlich geförderter Modelle wie Rürup- oder Riester-Rente für Selbstständige, die gesetzlich pflichtversichert sind.
Auf Platz drei liegen die in der Vergangenheit erworbenen Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung, die 47 Prozent der Befragten besitzen. Meist stammen diese aus versicherungspflichtigen Zeiten, etwa aus einem Beschäftigungsverhältnis, wie das Ifo-Institut berichtet.
Weitere 16,5 Prozent zahlen auch heute noch freiwillig in die Rentenversicherung ein – damit ist dies die vierthäufigste Vorsorgeform unter den Umfrageteilnehmern.
Vergleichsweise hoch ist mit mehr als 23 Prozent auch der Anteil jener, die weiterhin pflichtversichert sind. So zahlen rund zwölf Prozent verpflichtend Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung – zum Beispiel, weil sie einen versicherungspflichtigen Beruf wie Handwerker oder Hebamme ausüben. Weitere elf Prozent gehören einem berufsständischen Versorgungswerk an.
Vorsorge durch einen geplanten Unternehmensverkauf ist für rund 14 Prozent der Befragten eine Option. Etwa jede zehnte Person sichert sich zudem über den Partner oder die Partnerin ab.
|
Option
|
Zahl der Nennungen
|
Quelle: Ifo-Konjunkturumfrage 2025, n = 878, Frage: „Welche der folgenden Möglichkeiten der Altersvorsorge treffen auf Sie zu?“ (Mehrfachantworten möglich)
|
Kapitalbasierte Altersvorsorgeformen (Investmentfonds, Wertpapiere, ETF, Kryptowährungen, Immobilien, Spargut)
|
568
|
Versicherungsbasierte Vorsorgelösungen (private Rentenversicherung, Rürup-/Riester-Rente…)
|
485
|
Früher pflichtversichert in der gesetzlichen Rentenversicherung (in der Vergangenheit erworbene Ansprüche)
|
411
|
Freiwillig versichert in der gesetzlichen Rentenversicherung
|
145
|
Vorsorge durch geplanten Unternehmensverkauf
|
125
|
Aktuell pflichtversichert in der gesetzlichen Rentenversicherung
|
103
|
Pflichtversichert in einem berufsständischen Versorgungswerk
|
101
|
Absicherung über den Partner/die Partnerin
|
84
|
Keine Altersvorsorge
|
29
Darüber hinaus wurden die Selbstständigen gefragt, ob sie – auf Basis ihrer aktuellen Vorsorgeoptionen – erwarten, ihren Lebensstandard im Alter halten zu können. 45,6 Prozent gaben an, ihre Vorsorge sei ausreichend. Rund 22 Prozent waren unsicher, während knapp ein Drittel ausdrücklich verneinte.
Kleinstunternehmer antworteten hierbei mit 49,4 Prozent deutlich häufiger, dass sie ihren Standard nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben werden halten können. Soloselbstständige stimmten nur zu rund 39 Prozent zu. Auch zwischen den Geschlechtern besteht ein deutlicher Unterschied: 48,4 Prozent der Männer erwarten eine Sicherung des Standards, aber nur rund 36 Prozent der Frauen.
Wer davon ausgeht, den eigenen Lebensstandard im Alter halten zu können, setzt im Schnitt aktuell auf mehr Vorsorgeoptionen (2,51 Kategorien). Bei den Unentschlossenen liegt der Wert bei 2,28, bei den Skeptikern bei 2,09. „Offenbar trägt eine breitere Streuung der Altersvorsorge zur subjektiv empfundenen Sicherheit bei“, kommentiert Demmelhuber.
Der Aufsatz „Soloselbstständige und Kleinstunternehmende: Gut abgesichert im Alter?“ (PDF, 552 KB) mit weiteren Detailergebnissen ist auf der Webseite des Ifo-Institutes herunterladbar.
