Wie man als Verkehrssünder eine mildere Strafe bewirken kann

13.4.2023 – Ein einsichtiger Verkehrssünder hatte nach der Tat an einer Verkehrsunterrichts-Schulung teilgenommen und war bis dahin straßenverkehrs-rechtlich nicht negativ aufgefallen. In solch einem Fall darf er damit rechnen, dass eine gegen ihn zu verhängende Regelgeldbuße erheblich reduziert wird. Das geht aus einem Urteil des Amtsgerichts Eilenburg vom 29. September 2022 hervor (8 OWi 950 Js 67934/21).

Ein bis dahin straßenverkehrs-rechtlich nicht negativ in Erscheinung getretener Paketzusteller war dabei ertappt worden, als er während einer Fahrt mit dem Zustellfahrzeug sein Smartphone in der rechten Hand hielt und darauf Tippbewegungen ausführte. Die Bußgeldstelle verhängte gegen ihn daher eine Geldbuße von 100 Euro.

Der Beschuldigte räumte den gegen ihn erhobenen Vorwurf zwar ein. In seinem beim Amtsgericht Eilenburg eingereichten Einspruch wies er aber darauf hin, dass die Verhängung einer Regelgeldbuße in seinem Fall unverhältnismäßig sei. Denn er habe nach der Tat freiwillig an einer Verkehrsunterrichts-Schulung teilgenommen.

Straßenverkehrs-rechtlich nicht negativ aufgefallen

Dieses Argument vermochte das Gericht zu überzeugen. Es reduzierte die Buße auf 55 Euro. Wegen der Höhe der Strafe muss der Beschuldigte außerdem keinen Eintrag in der Flensburger Verkehrssünderdatei fürchten.

Nach Ansicht des Gerichts sei es dem Paketzusteller zugute zu halten, dass er trotz seiner Vielfahrereigenschaft als Berufskraftfahrer bislang straßenverkehrs-rechtlich nicht negativ in Erscheinung getreten war. Durch die Tatsache, dass er seinen Einspruch auf die Rechtsfolgen beschränkt habe, habe er außerdem zum Ausdruck gebracht, dass er sein Fehlverhalten eingestehe.

Dreistündige verkehrspsychologische Beratung

Zu Gunsten des Beschuldigten spreche außerdem, dass er nach der Tat an einer dreistündigen Beratung bei einer amtlich anerkannten verkehrspsychologischen Beratungsstelle teilgenommen habe. Ob das aus eigenem Antrieb oder zum Beispiel auf Anregung seines Verteidigers erfolgt sei, sei unerheblich.

Letztlich sei es die selbstbestimmte Entscheidung des Betroffenen gewesen, sich einer derartigen Maßnahme zu unterziehen oder nicht. Vom Gericht hätte nämlich keine Möglichkeit einer entsprechenden Anweisung bestanden.