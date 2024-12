Wie künstliche Intelligenz und Automatisierung das Schadenmanagement revolutionieren

19.12.2024 – Die Versicherungsbranche steht insbesondere im Bereich des Kfz-Schadenmanagements unter hohem Veränderungsdruck: Steigende Kosten und erhöhte Kundenerwartungen erfordern neue Ansätze. Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung bieten enormes Potenzial, um Prozesse zu optimieren, die Effizienz zu steigern und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Ein Gastbeitrag von Dr. Sebastian Höfner, COO des Schadendienstleisters Krug, einem Unternehmen von Verisk.

WERBUNG

Aktuelle Daten des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) verdeutlichen das Problem: Zwischen August 2023 und August 2024 stiegen die Preise für Kfz-Ersatzteile im Durchschnitt um 6,2 Prozent.

Sebastian Höfner (Bild: Krug)

Besonders im Kontext der Elektrifizierung des Verkehrs wird das Schadenmanagement anspruchsvoller. Die fortschreitende Integration von Sensorik, Software und Batteriesystemen in Fahrzeugen sorgt nicht nur für eine drastische Erhöhung der Reparaturkosten, sondern auch für eine Verlagerung des nötigen Fachwissens in neue Bereiche.

Die Amazonisierung der Kundenbedürfnisse

Die Digitalisierung verändert die Kundenerwartungen. 24/7 – Erreichbarkeit und Transparenz über den Bearbeitungsstatus werden längst nicht mehr nur im Onlinehandel erwartet.

Versicherungsnehmer wünschen sich ein schnelles, transparentes und nahtloses Schadenmanagement. Gleichzeitig legen viele Kunden Wert auf den direkten Kontakt zu erfahrenen Experten, insbesondere bei komplexen oder sensiblen Schadenfällen.

Versicherer müssen daher einen Balanceakt meistern: Automatisierung, wo es möglich ist, und persönliche Betreuung, wo sie erforderlich ist. Self-Service-Plattformen und Multi-Channel-Schadenmeldungen sind Beispiele für innovative Ansätze, die beide Anforderungen miteinander verbinden.

Das können KI und Automatisierung für Schadenversicherer leisten

Die Digitalisierung und Automatisierung bieten enorme Chancen für ein effizientes und kundenfreundliches Kfz-Schadenmanagement. Schnellere Datenanalyse, fotobasierte Schadenerkennung, Automatisierung repetitiver Aufgaben, KI-Algorithmen, die Muster in Schadenmeldungen erkennen, analysieren und Betrugsfälle identifizieren können – das alles ist schon heute möglich.

Die erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen, die Automatisierung ermöglicht, sind ein großes Plus in Zeiten von steigenden Kosten und Fachkräftemangel. Während KI Standardfälle effizient bearbeitet, werden interne Fachkräfte entlastet und können sich auf komplexere Fälle konzentrieren, die weiterhin menschliches Fachwissen erfordern.

Verbesserte Objektivität und Genauigkeit

Im Schadenmanagement unterstützt KI den Sachbearbeiter dabei, datenbasiert die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dabei kommt je nach Anwendungsfall auch die Anbindung von externen Datenbanken oder anderen Quellen infrage, um eine objektivere Schadenbewertung zu gewährleisten.

Dabei wird der Mensch nicht ersetzt, sondern ergänzt: KI unterstützt bei der Findung einer fundierten Entscheidung, die letztlich durch den Sachbearbeiter getroffen wird.

Auch in der Prüfung von Schadenmeldungen, Rechnungen und Gutachten kann KI Fehler identifizieren, beispielsweise wenn Schadenbilder und Bewertungen nicht übereinstimmen. Diese kritischen Prüfungen erhöhen die Qualität der Schadenregulierung und minimieren Risiken.

Und sie machen es Versicherungsbetrügern immer schwerer: So konnte Verisk Analytics, Inc. in den USA allein durch den Einsatz von KI fast 2.000 Duplikate in einer Datenbank mit 768.000 Schadenbildern identifizieren. Eine Leistung, die Sachbearbeiter trotz hoher Expertise und Sorgfalt allein niemals erbringen könnten.

Herausforderungen: technologische und organisatorische Hürden

Die Einführung KI-basierter Systeme bringt hohe Implementierungskosten und komplexe Integrationsprozesse mit sich. Zudem müssen strenge Datenschutzvorgaben eingehalten werden, um die Sicherheit sensibler Kundendaten zu gewährleisten.

Darüber hinaus sind gut strukturierte Prozesse eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg der Digitalisierung. Nur wenn bestehende analoge oder teildigitalisierte Abläufe optimiert sind, können sie erfolgreich automatisiert werden.

Human in the Loop: Der Mensch bleibt unverzichtbar

Trotz der beeindruckenden Fortschritte bleibt menschliche Expertise ein zentraler Erfolgsfaktor. Besonders bei komplexen Schadenfällen, wie sie häufig bei Elektrofahrzeugen auftreten, stoßen KI-Systeme an ihre Grenzen. Hier sind erfahrene Sachverständige gefragt, die eine präzise Bewertung vornehmen können.

Das Konzept „Human in the Loop“ verdeutlicht diese Synergie: Während KI Standardaufgaben übernimmt und Datenanalysen liefert, liegt die finale Entscheidung in der Hand des Menschen. Dies erfordert kontinuierliche Schulungen der Mitarbeiter – sowohl im Umgang mit neuen Technologien als auch im zwischenmenschlichen Bereich.

Fazit: Die Zukunft ist digital, aber menschlich geprägt

KI und Automatisierung revolutionieren das Schadenmanagement, indem sie Effizienz, Objektivität und Kundenzufriedenheit steigern. Gleichzeitig bleibt der Mensch unverzichtbar, um komplexe Fälle zu bewerten und die Technologie effektiv zu nutzen.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einer ausgewogenen Kombination aus technologischem Fortschritt und menschlichem Know-how. Versicherer, die frühzeitig in digitale Lösungen investieren und gleichzeitig ihre Mitarbeiter fördern, sichern sich langfristig einen Wettbewerbsvorteil.

Dr. Sebastian Höfner

Der Autor ist COO der Krug Sachverständigen-GmbH, einem Unternehmen von Verisk Analytics, Inc. Krug ist Dienstleister im Dienstleistungsbereich von Kfz-Schadengutachten.